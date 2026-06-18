Церковний календар на липень 2026: коли День хрещення Русі-України та Святої Ольги

Українці на богослужінні, пам'ятник княгині Ольги. Колаж: Новини.LIVE

Липень 2026 для православних вірян в Україні буде багатий на великі свята та пам'ятні дати. Цього місяця День хрещення Русі-України, День пам'яті святої рівноапостольної княгині Ольги, Рівноапостольного великого князя Володимира, Успіння святої Анни, матері Пресвятої Богородиці, а також День пророка Іллі та Собор архангела Гавриїла.

Новини.LIVE підготував повний церковний календар свят на липень 2026 року, який допоможе не пропустити найголовніші релігійні події другого місяця літа.

Коли батьківська субота у липні 2026 року

У липні 2026 року буде лише одна поминальна субота — 25 липня, перед Успенським постом. Своєю чергою Успенський піст розпочнеться 1 серпня та завершиться 14 серпня.

Православний календар на липень 2026: повний перелік свят за новим стилем

Церковні свята, які зустрінемо у липні 2026:

1 липня — святих чудотворців і безсеребреників Косми та Дам'яна;

— святих чудотворців і безсеребреників Косми та Дам'яна; 2 липня — покладання ризи Пресвятій Богородиці у Влахерні; святителя Фотія, митрополита Київського і всієї Руси;

— покладання ризи Пресвятій Богородиці у Влахерні; святителя Фотія, митрополита Київського і всієї Руси; 3 липня — мученика Якинта;

— мученика Якинта; 4 липня — святителя Андрія, архієпископа Критського; преподобної Марти, матері Симеона Дивногорця, мучеників Феодота і Феодотії;

— святителя Андрія, архієпископа Критського; преподобної Марти, матері Симеона Дивногорця, мучеників Феодота і Феодотії; 5 липня — преподобного Афанасія Афонського;

— преподобного Афанасія Афонського; 6 липня — преподобного Сисоя Великого; преподобного Сисоя, схимника Києво-Печерського, у Дальніх печерах;

— преподобного Сисоя Великого; преподобного Сисоя, схимника Києво-Печерського, у Дальніх печерах; 7 липня — преподобних Іва та Феодосія Манявських; мученика Євангел; Влахернської ікони Божої Матері;

— преподобних Іва та Феодосія Манявських; мученика Євангел; Влахернської ікони Божої Матері; 8 липня — великомученика Прокопія;

— великомученика Прокопія; 9 липня — священномученика Панкратія, єпископа Тавроменійського;

— священномученика Панкратія, єпископа Тавроменійського; 10 липня — преподобного Антонія Києво-Печерського, засновника українського чернецтва;

— преподобного Антонія Києво-Печерського, засновника українського чернецтва; 11 липня — День пам'яті святої рівноапостольної княгині Київської Ольги ; згадування чуда великомучениці Євфимії Всехвальної, через яке православ'я утвердилося;

— ; згадування чуда великомучениці Євфимії Всехвальної, через яке православ'я утвердилося; 12 липня — мучеників Прокла та Іларія; преподобного Михайла Малеїна, мучеників Федора, варяга, та сина його Іоана в Києві;

— мучеників Прокла та Іларія; преподобного Михайла Малеїна, мучеників Федора, варяга, та сина його Іоана в Києві; 13 липня — Собор святого архангела Гавриїла ; пам'ять святих отців шістьох Вселенських Соборів, преподобного Стефана Савваїта;

— ; пам'ять святих отців шістьох Вселенських Соборів, преподобного Стефана Савваїта; 14 липня — благовірного князя Аскольда, першомученика Київського, у святому хрещенні Миколая ;

— ; 15 липня — День пам'яті Рівноапостольного великого князя Володимира, у святому хрещенні Василія ; День хрещення Руси-України ;

— ; ; 16 липня — святого священномученика Атеногена та його учнів; мучениці Юлії, діви;

— святого священномученика Атеногена та його учнів; мучениці Юлії, діви; 17 липня — великомучениці Марини (Маргарити) Антіохійської;

— великомучениці Марини (Маргарити) Антіохійської; 18 липня — мученика Еміліана; мученика Якинта Амастридського; преподобного Івана Багатостраждального, Києво-Печерського, в Ближніх печерах; преподобного Памви, затворника Києво-Печерського, в Дальніх печерах;

— мученика Еміліана; мученика Якинта Амастридського; преподобного Івана Багатостраждального, Києво-Печерського, в Ближніх печерах; преподобного Памви, затворника Києво-Печерського, в Дальніх печерах; 19 липня — преподобної Макрини, сестри Василія Великого; преподобного Паїсія Києво-Печерського, в Дальніх печерах;

— преподобної Макрини, сестри Василія Великого; преподобного Паїсія Києво-Печерського, в Дальніх печерах; 20 липня — День пам'яті святого славного пророка Іллі ;

— ; 21 липня — пророка Єзекиїла ; преподобних Симеона й Івана;

— ; преподобних Симеона й Івана; 22 липня — рівноапостольної Марії Магдалини ;

— ; 23 липня — почаївської ікони Божої Матері; мучеників Трохима, Теофіла та інших;

— почаївської ікони Божої Матері; мучеників Трохима, Теофіла та інших; 24 липня — мучеників Бориса і Гліба; великомучениці Христини ;

— ; 25 липня — Успіння святої Анни, матері Пресвятої Богородиці ; Поминальний день перед Успенським постом ;

— ; ; 26 липня — мученика Єрмолая; святої преподобної мучениці Параскеви;

— мученика Єрмолая; святої преподобної мучениці Параскеви; 27 липня — великомученика Пантелеймона; рівноапостольного Климента, єпископа Охридського;

— великомученика Пантелеймона; рівноапостольного Климента, єпископа Охридського; 28 липня — апостолів Прохора, Никанора, Тимона і Пармена;

— апостолів Прохора, Никанора, Тимона і Пармена; 29 липня — мученика Калиніка;

— мученика Калиніка; 30 липня — святих апостолів Сили, Силуана, Андроніка та інших;

— святих апостолів Сили, Силуана, Андроніка та інших; 31 липня — Заговини на Успенський піст, праведного Євдокима.

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