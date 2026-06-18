Церковный календарь на июль 2026: когда День крещения Руси-Украины и Святой Ольги

Украинцы на богослужении, памятник княгине Ольге. Коллаж: Новини.LIVE

Июль 2026 для православных верующих в Украине будет богат на большие праздники и памятные даты. В этом месяце отмечаются День крещения Руси-Украины, День памяти святой равноапостольной княгини Ольги, равноапостольного великого князя Владимира, Успение святой Анны, матери Пресвятой Богородицы, а также День пророка Ильи и Собор архангела Гавриила.

Новини.LIVE подготовил полный церковный календарь праздников на июль 2026 года, который поможет не пропустить самые важные религиозные события второго месяца лета.

Когда в июле 2026 года будет родительская суббота

В июле 2026 года будет только одна поминальная суббота — 25 июля, перед Успенским постом. В свою очередь, Успенский пост начнется 1 августа и завершится 14 августа.

Православный календарь на июль 2026: полный перечень праздников по новому стилю

Церковные праздники, которые нас ждут в июле 2026:

1 июля — святых чудотворцев и безсеребреников Космы и Дамьяна;

— святых чудотворцев и безсеребреников Космы и Дамьяна; 2 июля — возложение ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне; святителя Фотия, митрополита Киевского и всея Руси;

— возложение ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне; святителя Фотия, митрополита Киевского и всея Руси; 3 июля — мученика Якинта;

— мученика Якинта; 4 июля — святителя Андрея, архиепископа Критского; преподобной Марты, матери Симеона Дивногорца, мучеников Феодота и Феодотии;

— святителя Андрея, архиепископа Критского; преподобной Марты, матери Симеона Дивногорца, мучеников Феодота и Феодотии; 5 июля — преподобного Афанасия Афонского;

— преподобного Афанасия Афонского; 6 июля — преподобного Сисоя Великого; преподобного Сисоя, схимника Киево-Печерского, в Дальних пещерах;

— преподобного Сисоя Великого; преподобного Сисоя, схимника Киево-Печерского, в Дальних пещерах; 7 июля — преподобных Ивы и Феодосия Манявских; мученика Евангела; Влахернской иконы Божией Матери;

— преподобных Ивы и Феодосия Манявских; мученика Евангела; Влахернской иконы Божией Матери; 8 июля — великомученика Прокопия;

— великомученика Прокопия; 9 июля — священномученика Панкратия, епископа Тавроменийского;

— священномученика Панкратия, епископа Тавроменийского; 10 июля — преподобного Антония Киево-Печерского, основателя украинского монашества;

— преподобного Антония Киево-Печерского, основателя украинского монашества; 11 июля — День памяти святой равноапостольной княгини Киевской Ольги ; поминовение чуда великомученицы Евфимии Всехвальной, благодаря которому православие утвердилось;

— ; поминовение чуда великомученицы Евфимии Всехвальной, благодаря которому православие утвердилось; 12 июля — мучеников Прокла и Илария; преподобного Михаила Малеина, мучеников Федора, варяга, и его сына Иоанна в Киеве;

— мучеников Прокла и Илария; преподобного Михаила Малеина, мучеников Федора, варяга, и его сына Иоанна в Киеве; 13 июля — Собор святого архангела Гавриила ; память святых отцов шести Вселенских Соборов, преподобного Стефана Савваита;

— ; память святых отцов шести Вселенских Соборов, преподобного Стефана Савваита; 14 июля — благоверного князя Аскольда, первомученика Киевского, в святом крещении Николая ;

— ; 15 июля — День памяти Равноапостольного великого князя Владимира, в святом крещении Василия ; День крещения Руси-Украины ;

— ; ; 16 июля — святого священномученика Атеногена и его учеников; мученицы Юлии, девы;

— святого священномученика Атеногена и его учеников; мученицы Юлии, девы; 17 июля — великомученицы Марины (Маргариты) Антиохийской;

— великомученицы Марины (Маргариты) Антиохийской; 18 июля — мученика Эмилиана; мученика Якинта Амастридского; преподобного Иоанна Многострадального, Киево-Печерского, в Ближних пещерах; преподобного Памвы, затворника Киево-Печерского, в Дальних пещерах;

— мученика Эмилиана; мученика Якинта Амастридского; преподобного Иоанна Многострадального, Киево-Печерского, в Ближних пещерах; преподобного Памвы, затворника Киево-Печерского, в Дальних пещерах; 19 июля — преподобной Макрины, сестры Василия Великого; преподобного Паисия Киево-Печерского, в Дальних пещерах;

— преподобной Макрины, сестры Василия Великого; преподобного Паисия Киево-Печерского, в Дальних пещерах; 20 июля — День памяти святого славного пророка Илии ;

— ; 21 июля — пророка Иезекииля ; преподобных Симеона и Иоанна;

— ; преподобных Симеона и Иоанна; 22 июля — равноапостольной Марии Магдалины ;

— ; 23 июля — Почаевской иконы Божией Матери; мучеников Трохима, Феофила и других;

— Почаевской иконы Божией Матери; мучеников Трохима, Феофила и других; 24 июля — мучеников Бориса и Глеба; великомученицы Кристины ;

— ; 25 июля — Успение святой Анны, матери Пресвятой Богородицы ; Поминальный день перед Успенским постом ;

— ; ; 26 июля — мученика Ермолая; святой преподобной мученицы Параскевы;

— мученика Ермолая; святой преподобной мученицы Параскевы; 27 июля — великомученика Пантелеймона; равноапостольного Климента, епископа Охридского;

— великомученика Пантелеймона; равноапостольного Климента, епископа Охридского; 28 июля — апостолов Прохора, Никанора, Тимона и Пармена;

— апостолов Прохора, Никанора, Тимона и Пармена; 29 июля — мученика Калиника;

— мученика Калиника; 30 июля — святых апостолов Силы, Силуана, Андроника и других;

— святых апостолов Силы, Силуана, Андроника и других; 31 июля — Заговины перед Успенским постом, праведного Евдокима.

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