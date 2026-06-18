Церковный календарь на июль 2026: когда День крещения Руси-Украины и Святой Ольги

Церковный календарь на июль 2026: когда День Ильи и Святой Ольги
Июль 2026 для православных верующих в Украине будет богат на большие праздники и памятные даты. В этом месяце отмечаются День крещения Руси-Украины, День памяти святой равноапостольной княгини Ольги, равноапостольного великого князя Владимира, Успение святой Анны, матери Пресвятой Богородицы, а также День пророка Ильи и Собор архангела Гавриила.
Новини.LIVE подготовил полный церковный календарь праздников на июль 2026 года, который поможет не пропустить самые важные религиозные события второго месяца лета.
Когда в июле 2026 года будет родительская суббота
В июле 2026 года будет только одна поминальная суббота — 25 июля, перед Успенским постом. В свою очередь, Успенский пост начнется 1 августа и завершится 14 августа.
Православный календарь на июль 2026: полный перечень праздников по новому стилю
Церковные праздники, которые нас ждут в июле 2026:
- 1 июля — святых чудотворцев и безсеребреников Космы и Дамьяна;
- 2 июля — возложение ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне; святителя Фотия, митрополита Киевского и всея Руси;
- 3 июля — мученика Якинта;
- 4 июля — святителя Андрея, архиепископа Критского; преподобной Марты, матери Симеона Дивногорца, мучеников Феодота и Феодотии;
- 5 июля — преподобного Афанасия Афонского;
- 6 июля — преподобного Сисоя Великого; преподобного Сисоя, схимника Киево-Печерского, в Дальних пещерах;
- 7 июля — преподобных Ивы и Феодосия Манявских; мученика Евангела; Влахернской иконы Божией Матери;
- 8 июля — великомученика Прокопия;
- 9 июля — священномученика Панкратия, епископа Тавроменийского;
- 10 июля — преподобного Антония Киево-Печерского, основателя украинского монашества;
- 11 июля — День памяти святой равноапостольной княгини Киевской Ольги; поминовение чуда великомученицы Евфимии Всехвальной, благодаря которому православие утвердилось;
- 12 июля — мучеников Прокла и Илария; преподобного Михаила Малеина, мучеников Федора, варяга, и его сына Иоанна в Киеве;
- 13 июля — Собор святого архангела Гавриила; память святых отцов шести Вселенских Соборов, преподобного Стефана Савваита;
- 14 июля — благоверного князя Аскольда, первомученика Киевского, в святом крещении Николая;
- 15 июля — День памяти Равноапостольного великого князя Владимира, в святом крещении Василия; День крещения Руси-Украины;
- 16 июля — святого священномученика Атеногена и его учеников; мученицы Юлии, девы;
- 17 июля — великомученицы Марины (Маргариты) Антиохийской;
- 18 июля — мученика Эмилиана; мученика Якинта Амастридского; преподобного Иоанна Многострадального, Киево-Печерского, в Ближних пещерах; преподобного Памвы, затворника Киево-Печерского, в Дальних пещерах;
- 19 июля — преподобной Макрины, сестры Василия Великого; преподобного Паисия Киево-Печерского, в Дальних пещерах;
- 20 июля — День памяти святого славного пророка Илии;
- 21 июля — пророка Иезекииля; преподобных Симеона и Иоанна;
- 22 июля — равноапостольной Марии Магдалины;
- 23 июля — Почаевской иконы Божией Матери; мучеников Трохима, Феофила и других;
- 24 июля — мучеников Бориса и Глеба; великомученицы Кристины;
- 25 июля — Успение святой Анны, матери Пресвятой Богородицы; Поминальный день перед Успенским постом;
- 26 июля — мученика Ермолая; святой преподобной мученицы Параскевы;
- 27 июля — великомученика Пантелеймона; равноапостольного Климента, епископа Охридского;
- 28 июля — апостолов Прохора, Никанора, Тимона и Пармена;
- 29 июля — мученика Калиника;
- 30 июля — святых апостолов Силы, Силуана, Андроника и других;
- 31 июля — Заговины перед Успенским постом, праведного Евдокима.
Ранее мы рассказывали, когда праздник Ивана Купала и какие существуют важные украинские традиции.
Напомним, мы писали, когда в Украине будем праздновать День Петра и Павла и какие традиции этого великого праздника.
Также мы рассказывали, когда наступит летнее солнцестояние в 2026 году и какие древние обычаи дожили до наших дней.