Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Праздники Церковный календарь на июль 2026: когда День Ильи и Святой Ольги

Церковный календарь на июль 2026: когда День Ильи и Святой Ольги

Ua ru
Дата публикации 18 июня 2026 08:48
Церковный календарь на июль 2026: когда День крещения Руси-Украины и Святой Ольги
Украинцы на богослужении, памятник княгине Ольге. Коллаж: Новини.LIVE

Июль 2026 для православных верующих в Украине будет богат на большие праздники и памятные даты. В этом месяце отмечаются День крещения Руси-Украины, День памяти святой равноапостольной княгини Ольги, равноапостольного великого князя Владимира, Успение святой Анны, матери Пресвятой Богородицы, а также День пророка Ильи и Собор архангела Гавриила.

Новини.LIVE подготовил полный церковный календарь праздников на июль 2026 года, который поможет не пропустить самые важные религиозные события второго месяца лета.

Когда в июле 2026 года будет родительская суббота

В июле 2026 года будет только одна поминальная суббота — 25 июля, перед Успенским постом. В свою очередь, Успенский пост начнется 1 августа и завершится 14 августа.

Православный календарь на июль 2026: полный перечень праздников по новому стилю

Церковные праздники, которые нас ждут в июле 2026:

  • 1 июля — святых чудотворцев и безсеребреников Космы и Дамьяна;
  • 2 июля — возложение ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне; святителя Фотия, митрополита Киевского и всея Руси;
  • 3 июля — мученика Якинта;
  • 4 июля — святителя Андрея, архиепископа Критского; преподобной Марты, матери Симеона Дивногорца, мучеников Феодота и Феодотии;
  • 5 июля — преподобного Афанасия Афонского;
  • 6 июля — преподобного Сисоя Великого; преподобного Сисоя, схимника Киево-Печерского, в Дальних пещерах;
  • 7 июля — преподобных Ивы и Феодосия Манявских; мученика Евангела; Влахернской иконы Божией Матери;
  • 8 июля — великомученика Прокопия;
  • 9 июля — священномученика Панкратия, епископа Тавроменийского;
  • 10 июля — преподобного Антония Киево-Печерского, основателя украинского монашества;
  • 11 июляДень памяти святой равноапостольной княгини Киевской Ольги; поминовение чуда великомученицы Евфимии Всехвальной, благодаря которому православие утвердилось;
  • 12 июля — мучеников Прокла и Илария; преподобного Михаила Малеина, мучеников Федора, варяга, и его сына Иоанна в Киеве;
  • 13 июляСобор святого архангела Гавриила; память святых отцов шести Вселенских Соборов, преподобного Стефана Савваита;
  • 14 июляблаговерного князя Аскольда, первомученика Киевского, в святом крещении Николая;
  • 15 июляДень памяти Равноапостольного великого князя Владимира, в святом крещении Василия; День крещения Руси-Украины;
  • 16 июля — святого священномученика Атеногена и его учеников; мученицы Юлии, девы;
  • 17 июля — великомученицы Марины (Маргариты) Антиохийской;
  • 18 июля — мученика Эмилиана; мученика Якинта Амастридского; преподобного Иоанна Многострадального, Киево-Печерского, в Ближних пещерах; преподобного Памвы, затворника Киево-Печерского, в Дальних пещерах;
  • 19 июля — преподобной Макрины, сестры Василия Великого; преподобного Паисия Киево-Печерского, в Дальних пещерах;
  • 20 июляДень памяти святого славного пророка Илии;
  • 21 июляпророка Иезекииля; преподобных Симеона и Иоанна;
  • 22 июляравноапостольной Марии Магдалины;
  • 23 июля — Почаевской иконы Божией Матери; мучеников Трохима, Феофила и других;
  • 24 июлямучеников Бориса и Глеба; великомученицы Кристины;
  • 25 июляУспение святой Анны, матери Пресвятой Богородицы; Поминальный день перед Успенским постом;
  • 26 июля — мученика Ермолая; святой преподобной мученицы Параскевы;
  • 27 июля — великомученика Пантелеймона; равноапостольного Климента, епископа Охридского;
  • 28 июля — апостолов Прохора, Никанора, Тимона и Пармена;
  • 29 июля — мученика Калиника;
  • 30 июля — святых апостолов Силы, Силуана, Андроника и других;
  • 31 июляЗаговины перед Успенским постом, праведного Евдокима.

Ранее мы рассказывали, когда праздник Ивана Купала и какие существуют важные украинские традиции.

Читайте также:

Напомним, мы писали, когда в Украине будем праздновать День Петра и Павла и какие традиции этого великого праздника.

Также мы рассказывали, когда наступит летнее солнцестояние в 2026 году и какие древние обычаи дожили до наших дней.

церковный календарь День княгини Ольги православные праздники
Илона Мазур - Редактор
Автор:
Илона Мазур
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации