Когда день летнего солнцестояния 2026 в Украине: дата и народные приметы

Девушки на природе в венках. Фото: sweden.se

Ежегодно в конце июня происходит одно из самых интересных астрономических событий — день летнего солнцестояния. В этот момент Солнце поднимается над горизонтом выше, а световой день становится самым длинным в году. Для наших предков дата была особым временем силы и единения с природой. Из поколения в поколение передавались особые традиции, обычаи и приметы.

Новини.LIVE рассказывает, когда наступит летнее солнцестояние в 2026 году и какие обычаи связаны с этим событием.

Что такое летнее солнцестояние

Летнее солнцестояние — астрономическое событие, когда Солнце достигает наивысшей точки над горизонтом в Северном полушарии. Во время этого события день становится самым длинным в году, а ночь — самая короткая. Причиной появления такого явления является наклон земной оси относительно Солнца. В момент солнцестояния наша планета располагается так, что Северное полушарие получает максимальное количество солнечного света. После этой даты световой день начинает сокращаться, несмотря на то что лето только набирает обороты.

Когда будет День летнего солнцестояния 2026 в Украине

В 2026 году летнее солнцестояние наступит 21 июня в 11:24 по киевскому времени. По предварительным астрономическим расчетам, Солнце взойдет примерно в 4:46, а зайдет в 21:10. Таким образом продолжительность дня составит около 16 часов 24 минут.

Какие есть древние традиции и обычаи летнего солнцестояния в Украине

Для наших предков этот период был символом расцвета природы. Летнее солнцестояние считали магическим. Это было время очищения водой и огнем. Огонь символизировал солнечную силу, вода — жизнь, а травы — здоровье и защиту.

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Верили, что растения, собранные в это время, имеют особую силу и могут защищать от болезней и невзгод. Девушки плели венки из полевых цветов и пускали их по воде, чтобы узнать свою судьбу. Купались в водоемах, потому что вода в это время считалась целебной. Устраивали большие гуляния, жгли костры, встречали рассвет. Было принято прыгать через огонь. Считалось, что пламя очищает от болезней и плохой энергии, а пара, которая прыгает вместе, будет иметь счастливую судьбу. Многие традиции летнего солнцестояния впоследствии переплелись с праздником Ивана Купала.

Что стоит делать в День летнего солнцестояния

День считается благоприятным для внутреннего обновления и добрых намерений. Многие люди используют его как возможность перезагрузиться, побыть наедине с природой. В это время рекомендуют:

провести больше времени на природе;

устроить отдых у водоема;

встретить рассвет на свежем воздухе;

навести порядок в доме и избавиться от ненужных вещей;

уделить внимание семье и близким;

вспомнить приятные события и важные семейные истории;

загадать желание;

поставить новые цели;

настроиться на позитивные изменения.

Что нельзя делать в день летнего солнцестояния

Считалось, что любой беспорядок или конфликты в этот день могут повлиять на события ближайших месяцев. В День летнего солнцестояния нельзя:

ссориться и выяснять отношения;

накапливать обиды и негативные мысли;

оставлять важные дела незавершенными;

брать или давать деньги в долг;

пренебрегать порядком в доме;

носить грязную или заброшенную одежду.

Народные приметы на летнее солнцестояние

Из поколения в поколение украинцы передавали приметы, связанные с самым длинным днем года. Самые известные из них:

Обильная утренняя роса обещает щедрый урожай.

Звездное небо в ночь перед солнцестоянием предвещает грибную осень.

Увидеть восход Солнца в этот день — к крепкому здоровью и благополучию.

Если положить монетку возле двери — год будет щедрым, богатым и денежным.

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