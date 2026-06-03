Когда День отца 2026 в Украине: дата и важные традиции семейного праздника

Отец-военный с детьми. Фото: cherkasy24.info

В Украине есть праздники, которые напоминают о самом ценном — семье, поддержке и любви. День отца относится именно к таким. Это прекрасная возможность сказать теплые слова дорогому человеку, который всегда рядом в важные моменты жизни и является примером для подражания. Сейчас, когда тысячи украинских отцов защищают свои семьи и страну, праздник приобрел особое значение.

Новини.LIVE рассказывает, когда День отца в Украине в 2026 году и как стоит провести эту светлую дату, чтобы она запомнилась.

История Дня отца: как возникла традиция

Идея чествования отцов появилась более века назад в США. Основательницей праздника считают Сонору Смарт Додд из города Спокан. Ее отец бывший ветеран гражданской войны после смерти жены самостоятельно воспитывал шестерых детей. Его забота, трудолюбие и преданность семье стали примером для всей общины.

Первый День отца отметили в 1910 году, а впоследствии традиция распространилась далеко за пределы Америки. Сегодня этот праздник известен во многих странах мира и символизирует уважение к роли отца в воспитании детей и укреплении семейных ценностей.

В Украине День отца является относительно молодым праздником. Официальный статус он получил в 2019 году после подписания президентом соответствующего указа №274/2019. С тех пор эта дата ежегодно напоминает о важности родительской поддержки, любви и ответственности.

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Когда День отца 2026 в Украине

Официально День отца в Украине отмечают ежегодно в третье воскресенье июня. В 2026 году праздник приходится на 21 июня. В этот день принято поздравлять не только пап, но и дедушек, крестных отцов, наставников и мужчин, которые стали для детей примером заботы, мудрости и надежности.

Но это не единственная дата в Украине, когда чествуют пап. Существует также Всенародный День отца, который традиционно отмечают в третье воскресенье сентября. В 2026 году эта дата приходится на 20 сентября. Однако она не имеет официального государственного статуса.

Как празднуют День отца в Украине

Сегодня для многих украинских семей отец является не только главой семьи, но и защитником, опорой и примером мужества. Хотя праздник молодой украинские семьи все чаще создают собственные семейные обычаи. Самыми популярными способами празднования остаются:

семейный обед или ужин в кругу самых близких;

совместная прогулка по парку или поездка на природу;

просмотр семейных фото и видео;

организация активного отдыха;

подготовка открыток или подарков, сделанных собственноручно детьми.

Но сейчас во времена испытаний многие папы находятся далеко от дома, выполняя воинский долг или работая ради безопасности своих близких. Поэтому даже несколько теплых пожеланий и искренних слов благодарности по телефону или в сообщении становятся для родителей ценным подарком.

Что подарить папе на День отца

Главное в День отца — не стоимость подарка, а искренняя благодарность и внимание. Именно они делают этот теплый семейный праздник особенным для каждого папы.

И все же выбирая подарок, лучше всего ориентироваться на интересы и увлечения человека. Это могут быть:

книги;

аксессуары для рыбалки;

спортивное снаряжение;

инструменты для хобби;

полезные вещи для работы.

Не менее ценными часто становятся символические подарки:

семейный фотоальбом;

письмо с теплыми словами;

совместная фотосессия;

день, проведенный вместе с семьей.

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