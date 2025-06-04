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День отца 2025 в Украине — что можно подарить родному человеку

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Дата публикации 4 июня 2025 11:35
Что можно подарить папе на День отца 2025 — интересные идеи, советы
Дети, которые поздравляют своего папу с Днем отца. Фото: Colourbox

В воскресенье, 15 июня 2025 года, вся Украина отмечает важный семейный праздник — День отца, поэтому самое время позаботиться о том, как можно сделать приятное своему родному человеку. Узнайте, что можно интересного и, в то же время, полезного подарить своему отцу в этот день.

Новини.LIVE делится самыми лучшими идеями подарка.

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Что подарить своему папе на День отца

Популярные подарки 

Если у вашего отца все есть или он говорит, что ему "ничего не нужно", воспользуйтесь списком самых популярных подарков. Это может быть:

  • Книга любимого жанра или автора — если ваш отец любит отдохнуть после тяжелого рабочего дня
  • Новый гаджет — если ваш отец интересуется этим
  • Путешествие — если ваш отец никогда никуда не ездил или мечтает поехать
  • Спортивные товары — если ваш отец занимается спортом или любит во что-то конкретное играть
  • Подарок, сделанный своими руками — если у вашего отца все есть, вы можете создать подарок самостоятельно
Семья
Отец с двумя дочерьми. Фото: Pinterest

Необычные подарки 

Если вы хотите удивить своего отца и, в то же время, показать ему свою любовь, сделайте что-то уникальное. Это может быть:

  • Коробка с воспоминаниями — семейные фотографии, которые напоминают о совместных с вашим папой воспоминаниях
  • Календарь с фотографиями — календарь с совместными фото, памятными датами и пожеланиями от себя
  • Кулинарные курсы — дегустационный ужин или сертификат на курсы кулинарии
  • Подарочный сертификат — сертификат в ресторан, тренажерный зал и т.д.
Папа с дочерью
Маленькая девочка, которая дарит папе подарок. Фото: Pinterest

Эксклюзивные подарки

Сделайте для отца что-то эксклюзивное и подарите ему что-то из этого:

  • Изделие из кожи
  • Украшение с инициалами
  • Билет на мероприятие, например, на концерт, спектакль или спектакль
  • Бутылка вина или набор для дополнения коллекции

Напомним, мы писали о том, когда будет Медовый, Яблочный и Ореховый Спас в Украине в 2025 году.

Ранее мы рассказывали о том, когда украинцы будут праздновать Петра и Павла в 2025 году по новому календарю.

Также мы сообщали о том, что будут праздновать украинцы в июне 2025 года.

праздники семья День отца подарки советы идеи
Светлана Конюшенко - Редактор
Автор:
Светлана Конюшенко
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