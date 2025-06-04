Что можно подарить папе на День отца 2025 — интересные идеи, советы

Дети, которые поздравляют своего папу с Днем отца. Фото: Colourbox

В воскресенье, 15 июня 2025 года, вся Украина отмечает важный семейный праздник — День отца, поэтому самое время позаботиться о том, как можно сделать приятное своему родному человеку. Узнайте, что можно интересного и, в то же время, полезного подарить своему отцу в этот день.

Новини.LIVE делится самыми лучшими идеями подарка.

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Популярные подарки

Если у вашего отца все есть или он говорит, что ему "ничего не нужно", воспользуйтесь списком самых популярных подарков. Это может быть:

Книга любимого жанра или автора — если ваш отец любит отдохнуть после тяжелого рабочего дня

Новый гаджет — если ваш отец интересуется этим

Путешествие — если ваш отец никогда никуда не ездил или мечтает поехать

Спортивные товары — если ваш отец занимается спортом или любит во что-то конкретное играть

Подарок, сделанный своими руками — если у вашего отца все есть, вы можете создать подарок самостоятельно

Отец с двумя дочерьми. Фото: Pinterest

Необычные подарки

Если вы хотите удивить своего отца и, в то же время, показать ему свою любовь, сделайте что-то уникальное. Это может быть:

Коробка с воспоминаниями — семейные фотографии, которые напоминают о совместных с вашим папой воспоминаниях

Календарь с фотографиями — календарь с совместными фото, памятными датами и пожеланиями от себя

Кулинарные курсы — дегустационный ужин или сертификат на курсы кулинарии

Подарочный сертификат — сертификат в ресторан, тренажерный зал и т.д.

Маленькая девочка, которая дарит папе подарок. Фото: Pinterest

Эксклюзивные подарки

Сделайте для отца что-то эксклюзивное и подарите ему что-то из этого:

Изделие из кожи

Украшение с инициалами

Билет на мероприятие, например, на концерт, спектакль или спектакль

Бутылка вина или набор для дополнения коллекции

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