Що можна подарувати татові на День батька 2025 — цікаві ідеї, поради

Діти, які вітають свого тата з Днем батька. Фото: Colourbox

У неділю, 15 червня 2025 року, вся Україна відзначає важливе сімейне свято — День батька, тому саме час подбати про те, як можна зробити приємне своїй рідній людині. Дізнайтеся, що можна цікавого і, водночас, корисного подарувати своєму батьку цього дня.

Новини.LIVE ділиться найкращими ідеями подарунку.

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Популярні подарунки

Якщо у вашого батька все є або він каже, що йому "нічого не потрібно", скористайтеся списком найпопулярніших подарунків. Це може бути:

Книга улюбленого жанру чи автора — якщо ваш батько любить відпочити після важкого робочого дня

Новий гаджет — якщо ваш батько цікавиться цим

Подорож — якщо ваш батько ніколи нікуди не їздив чи мріє поїхати

Спортивні товари — якщо ваш батько займається спортом чи любить у щось конкретне грати

Подарунок, зроблений власноруч — якщо у вашого батька все є, ви можете створити подарунок самостійно

Батько с двома доньками. Фото: Pinterest

Незвичайні подарунки

Якщо ви хочете здивувати свого батька і, водночас, показати йому свою любов, зробіть щось унікальне. Це може бути:

Коробка зі спогадами — сімейні світлини, які нагадують про спільні з вашим татом спогади

Календар зі світлинами — календар зі спільними фото, пам’ятними датами і побажаннями від себе

Кулінарні курси — дегустаційна вечеря чи сертифікат на курси кулінарії

Подарунковий сертифікат — сертифікат у ресторан, тренажерний зал тощо

Маленька дівчинка, яка дарує батьку подарунок. Фото: Pinterest

Ексклюзивні подарунки

Зробіть для батька щось ексклюзивне і подаруйте йому щось із цього:

Виріб зі шкіри

Прикраса з ініціалами

Квиток на захід, наприклад, на концерт, спектакль чи виставу

Пляшка вина чи набір для доповнення колекції

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