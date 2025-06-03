День ангела у червні 2025 — хто святкує та які імена несуть щастя

Маленька дівчинка з крилами янгола. Фото: freepik.com

У перший місяць літа багато українців святкують День ангела — особливе свято на честь небесного покровителя, чиє ім'я носить людина. Календар імен на червень 2025 року допоможе вчасно привітати рідних і друзів зі святом, а також стане у пригоді тим, хто шукає гарне ім'я для новонародженого, яке принесе щасливу долю.

Новини.LIVE розповідає, хто святкує іменини у червні 2025 року та яке ім'я обрати для новонародженої дитини за церковним червневим календарем.

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Дізнайтеся, коли привітати рідних і знайомих, щоб не пропустити їхній особливий день:

У кого День ангела 1 червня

Чоловічі імена: Василь, Гаврило, Давид, Денис, Павло, Харитон.

Жіночі імена: Віра.

У кого День ангела 2 червня

Чоловічі імена: Дмитро, Іван, Костянтин, Ян.

Жіночі імена: Марія, Уляна, Юліана.

У кого День ангела 3 червня

Чоловічі імена: Афанасій, Денис, Дмитро, Лук'ян, Михайло, Павло, Юліан.

У кого День ангела 4 червня

Чоловічі імена: Єлизар, Іван, Митрофан, Назар, Петро, Ян.

Жіночі імена: Марія, Марта, Марфа, Софія.

У кого День ангела 5 червня

Чоловічі імена: Аполлон, Гаврило, Георгій, Гордій, Єгор, Ігор, Костянтин, Леонід, Марк, Михайло, Микола, Петро, Теодор, Федір.

У кого День ангела 6 червня

Чоловічі імена: Георгій, Єгор, Іларіон.

У кого День ангела 7 червня

Чоловічі імена: Антон, Афанасій, Богдан, Валентин, Василь, Веніамін, Віктор, Володимир, Вольдемар, Гнат, Григорій, Іван, Лев, Михайло, Микола, Олександр, Павло, Петро, Степан, Тарас, Ян.

Жіночі імена: Валерія, Зінаїда, Марія, Сюзанна.

У кого День ангела 8 червня

Чоловічі імена: Василь, Костянтин, Павло, Теодор, Федір.

Жіночі імена: Меланія.

У кого День ангела 9 червня

Чоловічі імена: Іван, Кирило, Олександр, Олексій, Рафаель, Ян.

Жіночі імена: Маріанна, Марія, Марта, Марфа, Фекла.

У кого День ангела 10 червня

Чоловічі імена: Василь, Іван, Макар, Микола, Олександр, Олексій, Павло, Семен, Тимофій, Ян.

Жіночі імена: Антоніна.

У кого День ангела 11 червня

Чоловічі імена: Варфоломій.

Жіночі імена: Марія.

Маленька дівчинка з крилами янгола. Фото: freepik.com

У кого День ангела 12 червня

Чоловічі імена: Андрій, Арсеній, Іван, Петро, Степан, Тимофій, Юліан, Ян.

Жіночі імена: Ганна.

У кого День ангела 13 червня

Чоловічі імена: Андрій, Данило, Дмитро, Іван, Олександр, Сава, Яків, Ян.

Жіночі імена: Акіліна, Антоніна, Ганна, Олександра, Пелагея.

У кого День ангела 14 червня

Чоловічі імена: Володимир, Вольдемар, Георгій, Єгор, Єлисей, Йосип, Мстислав, Микола, Олександр, Павло, Серафим.

У кого День ангела 15 червня

Чоловічі імена: Григорій, Михайло, Семен, Теодор, Федір.

У кого День ангела 16 червня

Чоловічі імена: Костянтин, Михайло, Петро, Тихон.

У кого День ангела 17 червня

Чоловічі імена: Ісмаїл, Йосип, Кирило, Клим, Максим, Микита, Савелій.

Жіночі імена: Пелагея.

У кого День ангела 18 червня

Чоловічі імена: Данило, Леонтій, Михайло, Опанас.

Жіночі імена: Дар'я, Єфросинія, Марія.

У кого День ангела 19 червня

Чоловічі імена: Василь, Григорій, Іван, Микита, Семен, Степан, Теодор, Федір, Ян.

Жіночі імена: Ксенія, Оксана.

У кого День ангела 20 червня

Чоловічі імена: Іван, Інокентій, Теодор, Федір, Ян.

У кого День ангела 21 червня

Чоловічі імена: Георгій, Єгор, Іван, Макар, Олександр, Ян.

Жіночі імена: Ілона, Олена.

Маленька дівчинка з крилами янгола. Фото: freepik.com

У кого День ангела 22 червня

Чоловічі імена: Іван, Леонід, Леонтій, Ніл, Петро, Ян.

Жіночі імена: Анастасія.

У кого День ангела 23 червня

Чоловічі імена: Гнат, Денис, Дмитро, Захар, Іраклій, Макар, Микита, Микола, Павло, Петро.

Жіночі імена: Ілона, Олена.

У кого День ангела 24 червня

Чоловічі імена: Андрій, Богдан, Іван, Костянтин, Лука, Олександр, Ян.

Жіночі імена: Марія, Фаїна.

У кого День ангела 25 червня

Чоловічі імена: Василь, Яків.

У кого День ангела 26 червня

Чоловічі імена: Борис, Микола, Остап, Роман, Філіп.

Жіночі імена: Христина.

У кого День ангела 27 червня

Чоловічі імена: Василь, Гаврило, Давид, Денис, Павло, Харитон.

Жіночі імена: Віра.

У кого День ангела 28 червня

Чоловічі імена: Дмитро, Іван, Костянтин, Ян.

Жіночі імена: Марія, Уляна, Юліана.

У кого День ангела 29 червня

Чоловічі імена: Денис, Дмитро, Лук'ян, Михайло, Опанас, Павло, Петро, Юліан.

У кого День ангела 30 червня

Чоловічі імена: Єлизар, Іван, Митрофан, Назар, Петро, Ян.

Жіночі імена: Марія, Марта, Марфа, Софія.

Також ділимося з вами новим церковним календарем свят на червень 2025 року, який допоможе не пропустити важливі релігійні події.