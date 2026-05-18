Календарь праздников на июнь 2026: сколько выходных, когда День отца и День Конституции

Июнь традиционно открывает сезон летнего тепла, отпусков и отдыха. В Украине это также время ряда важных государственных, профессиональных и международных праздников. Именно в первый месяц лета мы встретим особую дату — День отца, а также День Конституции и День журналиста.

Выходные и рабочие дни в июне 2026 года: как будут работать и отдыхать украинцы

Согласно ЗУ "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения", все дополнительные выходные во время военного положения отменены. Однако частные компании могут самостоятельно решать, предоставлять ли работникам дополнительные дни отдыха во время больших государственных праздников.

В июне традиционно будет 30 дней:

рабочие — 22;

выходные (суббота и воскресенье) — 8.

Выходными в первый летний месяц станут такие даты:

6 и 7 июня;

13 и 14 июня;

20 и 21 июня;

27 и 28 июня.

Календарь праздников на июнь 2026 года

Ознакомьтесь с праздниками в июне 2026 года:

1 июня — Всемирный день родителей ; Всемирный день молока;

— ; Всемирный день молока; 2 июня — Всемирный день борьбы с расстройствами пищевого поведения; Международный день проституток;

— Всемирный день борьбы с расстройствами пищевого поведения; Международный день проституток; 3 июня — День рождения парашюта; Всемирный день велосипеда; Всемирный день бега;

— День рождения парашюта; Всемирный день велосипеда; Всемирный день бега; 4 июня — День памяти детей, погибших в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины ; Международный день невинных детей - жертв агрессии; День Хозяйственных Судов Украины; Международный день корги; Всемирный день борьбы с кариесом;

— ; Международный день невинных детей - жертв агрессии; День Хозяйственных Судов Украины; Международный день корги; Всемирный день борьбы с кариесом; 5 июня — Всемирный день охраны окружающей среды;

— Всемирный день охраны окружающей среды; 6 июня — День журналиста Украины ; Всемирный день трансплантологии; День рождения тетриса;

— ; Всемирный день трансплантологии; День рождения тетриса; 7 июня — День работников водного хозяйства Украины; Международный день осведомленности о синдроме Туретта; Всемирный день безопасности пищевых продуктов;

— День работников водного хозяйства Украины; Международный день осведомленности о синдроме Туретта; Всемирный день безопасности пищевых продуктов; 8 июня — Всемирный день океанов; День рождения пылесоса;

— Всемирный день океанов; День рождения пылесоса; 9 июня — День информирования о насилии в отношении женщин и детей; Всемирный день памяти домашних животных;

— День информирования о насилии в отношении женщин и детей; Всемирный день памяти домашних животных; 10 июня — Всемирный день ремесленничества;

— Всемирный день ремесленничества; 12 июня — Всемирный день борьбы с детским трудом; Международный день дубляжа; День работников фондового рынка Украины;

— Всемирный день борьбы с детским трудом; Международный день дубляжа; День работников фондового рынка Украины; 13 июня — День освобождения Мариуполя от российских оккупантов в 2014 ; Всемирный день донора крови; Всемирный день оздоровления; День работника мебельной промышленности Украины или День мебельщика;

— ; Всемирный день донора крови; Всемирный день оздоровления; День работника мебельной промышленности Украины или День мебельщика; 14 июня — День работников текстильной и легкой промышленности Украины; Международный день блогера;

— День работников текстильной и легкой промышленности Украины; Международный день блогера; 15 июня — День защиты пожилых людей; Всемирный день пожертвований;

— День защиты пожилых людей; Всемирный день пожертвований; 17 июня — Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой;

— Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой; 18 июня — День участкового инспектора полиции;

— День участкового инспектора полиции; 19 июня — Международный день борьбы с сексуальным насилием в условиях конфликта; День фермера; Всемирный день детского футбола; Всемирный день прогулки;

— Международный день борьбы с сексуальным насилием в условиях конфликта; День фермера; Всемирный день детского футбола; Всемирный день прогулки; 20 июня — Всемирный день беженцев ; Всемирный день Wi-Fi;

— ; Всемирный день Wi-Fi; 21 июня — День отца в Украине ; Всемирный день мира и молитвы; Всемирный день мотоциклиста;

— ; Всемирный день мира и молитвы; Всемирный день мотоциклиста; 22 июня — День скорби и чествования памяти жертв войны в Украине ;

— ; 23 июня - День государственной службы ООН ; День государственной службы Украины ; Международный день женщин в инженерии;

- ; ; Международный день женщин в инженерии; 25 июня — День таможенника Украины ; Международный день моряка;

— ; Международный день моряка; 26 июня — Международный день в поддержку жертв пыток ; Международный день борьбы против злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота;

— ; Международный день борьбы против злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота; 27 июня — Всемирный день работников промышленности; Всемирный день рыболовства; Международный день рыбака;

— Всемирный день работников промышленности; Всемирный день рыболовства; Международный день рыбака; 28 июня — День Конституции Украины.

