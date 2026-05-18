Календарь праздников на июнь 2026: сколько выходных, когда День отца и День Конституции

Календарь праздников на июнь 2026: когда День конституции и День отца

Дата публикации 18 мая 2026 10:01
Украинцы празднуют большой праздник в Киеве. Фото: lb.ua

Июнь традиционно открывает сезон летнего тепла, отпусков и отдыха. В Украине это также время ряда важных государственных, профессиональных и международных праздников. Именно в первый месяц лета мы встретим особую дату — День отца, а также День Конституции и День журналиста.

Новини.LIVE делится подробным календарем праздников на июнь 2026 года. Смотрите и сохраняйте себе, чтобы не пропустить важные события.

Выходные и рабочие дни в июне 2026 года: как будут работать и отдыхать украинцы

Согласно ЗУ "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения", все дополнительные выходные во время военного положения отменены. Однако частные компании могут самостоятельно решать, предоставлять ли работникам дополнительные дни отдыха во время больших государственных праздников.

В июне традиционно будет 30 дней:

  • рабочие — 22;
  • выходные (суббота и воскресенье) — 8.

Выходными в первый летний месяц станут такие даты:

  • 6 и 7 июня;
  • 13 и 14 июня;
  • 20 и 21 июня;
  • 27 и 28 июня.

 

Девушка записывает планы и праздники в ежедневных. Фото: freepik.com

Календарь праздников на июнь 2026 года

Ознакомьтесь с праздниками в июне 2026 года:

  • 1 июняВсемирный день родителей; Всемирный день молока;
  • 2 июня — Всемирный день борьбы с расстройствами пищевого поведения; Международный день проституток;
  • 3 июня — День рождения парашюта; Всемирный день велосипеда; Всемирный день бега;
  • 4 июняДень памяти детей, погибших в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины; Международный день невинных детей - жертв агрессии; День Хозяйственных Судов Украины; Международный день корги; Всемирный день борьбы с кариесом;
  • 5 июня — Всемирный день охраны окружающей среды;
  • 6 июняДень журналиста Украины; Всемирный день трансплантологии; День рождения тетриса;
  • 7 июня — День работников водного хозяйства Украины; Международный день осведомленности о синдроме Туретта; Всемирный день безопасности пищевых продуктов;
  • 8 июня — Всемирный день океанов; День рождения пылесоса;
  • 9 июня — День информирования о насилии в отношении женщин и детей; Всемирный день памяти домашних животных;
  • 10 июня — Всемирный день ремесленничества;
  • 12 июня — Всемирный день борьбы с детским трудом; Международный день дубляжа; День работников фондового рынка Украины;
  • 13 июняДень освобождения Мариуполя от российских оккупантов в 2014; Всемирный день донора крови; Всемирный день оздоровления; День работника мебельной промышленности Украины или День мебельщика;
  • 14 июня — День работников текстильной и легкой промышленности Украины; Международный день блогера;
  • 15 июня — День защиты пожилых людей; Всемирный день пожертвований;
  • 17 июня — Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой;
  • 18 июня — День участкового инспектора полиции;
  • 19 июня — Международный день борьбы с сексуальным насилием в условиях конфликта; День фермера; Всемирный день детского футбола; Всемирный день прогулки;
  • 20 июняВсемирный день беженцев; Всемирный день Wi-Fi;
  • 21 июняДень отца в Украине; Всемирный день мира и молитвы; Всемирный день мотоциклиста;
  • 22 июняДень скорби и чествования памяти жертв войны в Украине;
  • 23 июня - День государственной службы ООН; День государственной службы Украины; Международный день женщин в инженерии;
  • 25 июняДень таможенника Украины; Международный день моряка;
  • 26 июняМеждународный день в поддержку жертв пыток; Международный день борьбы против злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота;
  • 27 июня — Всемирный день работников промышленности; Всемирный день рыболовства; Международный день рыбака;
  • 28 июняДень Конституции Украины.

Светлана Конюшенко
