Календарь праздников на июнь 2026: сколько выходных, когда День отца и День Конституции

Календарь праздников на июнь 2026: когда День конституции и День отца
Июнь традиционно открывает сезон летнего тепла, отпусков и отдыха. В Украине это также время ряда важных государственных, профессиональных и международных праздников. Именно в первый месяц лета мы встретим особую дату — День отца, а также День Конституции и День журналиста.
Выходные и рабочие дни в июне 2026 года: как будут работать и отдыхать украинцы
Согласно ЗУ "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения", все дополнительные выходные во время военного положения отменены. Однако частные компании могут самостоятельно решать, предоставлять ли работникам дополнительные дни отдыха во время больших государственных праздников.
В июне традиционно будет 30 дней:
- рабочие — 22;
- выходные (суббота и воскресенье) — 8.
Выходными в первый летний месяц станут такие даты:
- 6 и 7 июня;
- 13 и 14 июня;
- 20 и 21 июня;
- 27 и 28 июня.
Календарь праздников на июнь 2026 года
Ознакомьтесь с праздниками в июне 2026 года:
- 1 июня — Всемирный день родителей; Всемирный день молока;
- 2 июня — Всемирный день борьбы с расстройствами пищевого поведения; Международный день проституток;
- 3 июня — День рождения парашюта; Всемирный день велосипеда; Всемирный день бега;
- 4 июня — День памяти детей, погибших в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины; Международный день невинных детей - жертв агрессии; День Хозяйственных Судов Украины; Международный день корги; Всемирный день борьбы с кариесом;
- 5 июня — Всемирный день охраны окружающей среды;
- 6 июня — День журналиста Украины; Всемирный день трансплантологии; День рождения тетриса;
- 7 июня — День работников водного хозяйства Украины; Международный день осведомленности о синдроме Туретта; Всемирный день безопасности пищевых продуктов;
- 8 июня — Всемирный день океанов; День рождения пылесоса;
- 9 июня — День информирования о насилии в отношении женщин и детей; Всемирный день памяти домашних животных;
- 10 июня — Всемирный день ремесленничества;
- 12 июня — Всемирный день борьбы с детским трудом; Международный день дубляжа; День работников фондового рынка Украины;
- 13 июня — День освобождения Мариуполя от российских оккупантов в 2014; Всемирный день донора крови; Всемирный день оздоровления; День работника мебельной промышленности Украины или День мебельщика;
- 14 июня — День работников текстильной и легкой промышленности Украины; Международный день блогера;
- 15 июня — День защиты пожилых людей; Всемирный день пожертвований;
- 17 июня — Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой;
- 18 июня — День участкового инспектора полиции;
- 19 июня — Международный день борьбы с сексуальным насилием в условиях конфликта; День фермера; Всемирный день детского футбола; Всемирный день прогулки;
- 20 июня — Всемирный день беженцев; Всемирный день Wi-Fi;
- 21 июня — День отца в Украине; Всемирный день мира и молитвы; Всемирный день мотоциклиста;
- 22 июня — День скорби и чествования памяти жертв войны в Украине;
- 23 июня - День государственной службы ООН; День государственной службы Украины; Международный день женщин в инженерии;
- 25 июня — День таможенника Украины; Международный день моряка;
- 26 июня — Международный день в поддержку жертв пыток; Международный день борьбы против злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота;
- 27 июня — Всемирный день работников промышленности; Всемирный день рыболовства; Международный день рыбака;
- 28 июня — День Конституции Украины.
