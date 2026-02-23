День отца в Украине 2026 — дата праздника и как поздравлять пап

Празднование Дня отца 2026. Коллаж: Новини.LIVE

День отца — теплый семейный праздник, посвященный мужчинам, которые берут на себя ответственность за своих детей, поддерживают и учат. В Украине эта дата давно приобрела более глубокий смысл, ведь многие украинские отцы защищают страну от врага. Это событие еще одна возможность сказать искреннее "спасибо" за любовь, силу и преданность.

Новини.LIVE рассказывает, когда День отца в Украине в 2026 году, как возникла традиция чествования пап и как украинские семьи отмечают этот теплый праздник.

История Дня отца — как появился праздник

Впервые День отца отметили в 1910 году в штате Вашингтон. Инициатором введения праздника стала Сонора Смарт Додд из города Спокан, которая выросла без матери. Отец Соноры самостоятельно воспитал семерых детей, был настоящей поддержкой и учителем. Именно поэтому дочь решила публично поблагодарить его за заботу и самопожертвование. Впоследствии идею поддержали на государственном уровне, и в 1966 году праздник получил официальный статус в США. Сегодня День отца отмечают в десятках стран мира.

В Украине это относительно молодой праздник, однако быстро стал популярным. Дата была официально утверждена Указом Президента №274/2019 от 18 мая 2019 года.

Когда День отца в Украине в 2026 году

Официально в Украине День отца отмечают в третье воскресенье июня. В 2026 году праздник приходится на 21 июня. Именно в этот день украинские семьи поздравляют пап, дедушек, крестных отцов и всех мужчин, которые стали примером заботы и ответственности для детей.

В то же время в Украине существует еще одна дата, посвященная отцам — так называемый Всенародный День отца, который традиционно отмечают в третье воскресенье сентября. В 2026 году это произойдет 20 сентября. Однако эта дата не имеет официального статуса.

День отца в Украине — как празднуют

Сегодня роль отца чрезвычайно важна. Это не только воспитатель и советчик, но и защитник страны, пример мужества. День отца это возможность поддержать и поблагодарить. Поскольку праздник является молодым для Украины, устоявшихся традиций пока нет. Однако каждая семья формирует свои собственные ритуалы и особые способы чествования пап.

Чаще всего этот день проводят в кругу семьи. Популярны семейные обеды, совместные прогулки, поездки на природу. Многие семьи готовят небольшие подарки. Это могут быть памятные мелочи, вещи для хобби, символические открытки или сладости.

