Коли День батька в Україні 2026 — дата і традиції сімейного свята

Особливе родинне свято, присвячене чоловікам — День батька. В Україні ця дата давно набула глибшого змісту, адже багато українських татусів боронять країну від ворога. Ця подія ще одна чудова нагода сказати щире "дякую" за любов, силу та відданість.

Новини.LIVE розповідає, коли День батька в Україні 2026 року, як виникла традиція вшанування татусів та як українські сім'ї відзначають це тепле свято.

Історія Дня батька — як з'явилося свято

Уперше День батька відзначили у 1910 році в штаті Вашингтон. Ініціаторкою запровадження свята стала Сонора Смарт Додд із міста Спокан, яка виросла без матері. Батько Сонори самотужки виховав сімох дітей, був справжньою підтримкою та вчителем. Саме тому донька вирішила публічно подякувати йому за турботу та самопожертву. Згодом ідею підтримали на державному рівні, і в 1966 році свято отримало офіційний статус у США. Сьогодні День батька відзначають у десятках країн світу.

В Україні це відносно молоде свято, однак швидко стало популярним. Дата була офіційно затверджена Указом Президента №274/2019 від 18 травня 2019 року.

Коли День батька в Україні 2026 року

Офіційно в Україні День батька відзначають у третю неділю червня. У 2026 році свято припадає на 21 червня. Саме цього дня українські родини вітають татусів, дідусів, хрещених батьків та всіх чоловіків, які стали прикладом турботи й відповідальності для дітей.

Водночас в Україні існує ще одна дата, присвячена батькам — так званий Всенародний День батька, який традиційно відзначають у третю неділю вересня. У 2026 році це відбудеться 20 вересня. Однак ця дата не має офіційного статусу.

День батька в Україні — як святкують

Сьогодні роль батька надзвичайно важлива. Це не лише вихователь і порадник, а й захисник країни, приклад мужності. День батька це можливість підтримати та подякувати. Оскільки свято є молодим для України, усталених традицій поки що немає. Проте кожна родина формує свої власні ритуали та особливі способи вшанування татусів.

Найчастіше цей день проводять у колі родини. Популярними є сімейні обіди, спільні прогулянки, поїздки на природу. Багато родин готують невеликі подарунки. Це можуть бути пам'ятні дрібниці, речі для хобі, символічні листівки чи солодощі.

