Календар свят на червень 2026: скільки вихідних, коли День батька та День Конституції

Українці святкують велике свято в Києві. Фото: lb.ua

Червень традиційно відкриває сезон літнього тепла, відпусток та відпочинку. В Україні це також час низки важливих державних, професійних і міжнародних свят. Саме у перший місяць літа ми зустрінемо особливу дату — День батька, а також День Конституції та День журналіста.

Новини.LIVE ділиться детальним календарем свят на червень 2026 року.

Вихідні та робочі дні у червні 2026: як працюватимуть і відпочиватимуть українці

Відповідно до ЗУ "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану", усі додаткові вихідні під час воєнного стану скасовано. Проте приватні компанії можуть самостійно вирішувати, чи надавати працівникам додаткові дні відпочинку під час великих державних свят.

У червні традиційно буде 30 днів:

робочі — 22;

вихідні (субота та неділя) — 8.

Вихідними у перший літній місяць стануть такі дати:

6 та 7 червня;

13 та 14 червня;

20 та 21 червня;

27 та 28 червня.

Календар свят на червень 2026

Ознайомтеся зі святами у червні 2026:

1 червня — Всесвітній день батьків ; Всесвітній день молока;

— ; Всесвітній день молока; 2 червня — Всесвітній день боротьби з розладами харчової поведінки; Міжнародний день повій;

— Всесвітній день боротьби з розладами харчової поведінки; Міжнародний день повій; 3 червня — День народження парашута; Всесвітній день велосипеда; Всесвітній день бігу;

— День народження парашута; Всесвітній день велосипеда; Всесвітній день бігу; 4 червня — День вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України ; Міжнародний день безневинних дітей — жертв агресії; День Господарських Судів України; Міжнародний день коргі; Всесвітній день боротьби з карієсом;

— ; Міжнародний день безневинних дітей — жертв агресії; День Господарських Судів України; Міжнародний день коргі; Всесвітній день боротьби з карієсом; 5 червня — Всесвітній день охорони довкілля;

— Всесвітній день охорони довкілля; 6 червня — День журналіста України ; Всесвітній день трансплантології; День народження тетріса;

— ; Всесвітній день трансплантології; День народження тетріса; 7 червня — День працівників водного господарства України; Міжнародний день обізнаності про синдром Туретта; Всесвітній день безпеки харчових продуктів;

— День працівників водного господарства України; Міжнародний день обізнаності про синдром Туретта; Всесвітній день безпеки харчових продуктів; 8 червня — Всесвітній день океанів; День народження пилососа;

— Всесвітній день океанів; День народження пилососа; 9 червня — День інформування про насильство щодо жінок і дітей; Всесвітній день пам'яті домашніх тварин;

— День інформування про насильство щодо жінок і дітей; Всесвітній день пам'яті домашніх тварин; 10 червня — Всесвітній день ремісництва;

— Всесвітній день ремісництва; 12 червня — Всесвітній день боротьби з дитячою працею; Міжнародний день дубляжу; День працівників фондового ринку України;

— Всесвітній день боротьби з дитячою працею; Міжнародний день дубляжу; День працівників фондового ринку України; 13 червня — День визволення Маріуполя від російських окупантів у 2014 ; Всесвітній день донора крові; Всесвітній день оздоровлення; День працівника меблевої промисловості України або День мебляра;

— ; Всесвітній день донора крові; Всесвітній день оздоровлення; День працівника меблевої промисловості України або День мебляра; 14 червня — День працівників текстильної та легкої промисловості України; Міжнародний день блогера;

— День працівників текстильної та легкої промисловості України; Міжнародний день блогера; 15 червня — День захисту людей похилого віку; Всесвітній день пожертвувань;

— День захисту людей похилого віку; Всесвітній день пожертвувань; 17 червня — Всесвітній день боротьби із запустелюванням і засухою;

— Всесвітній день боротьби із запустелюванням і засухою; 18 червня — День дільничного інспектора поліції;

— День дільничного інспектора поліції; 19 червня — Міжнародний день боротьби з сексуальним насильством в умовах конфлікту; День фермера; Всесвітній день дитячого футболу; Всесвітній день прогулянки;

— Міжнародний день боротьби з сексуальним насильством в умовах конфлікту; День фермера; Всесвітній день дитячого футболу; Всесвітній день прогулянки; 20 червня — Всесвітній день біженців ; Всесвітній день Wi-Fi;

— ; Всесвітній день Wi-Fi; 21 червня — День батька в Україні ; Всесвітній день миру та молитви; Всесвітній день мотоцикліста;

— ; Всесвітній день миру та молитви; Всесвітній день мотоцикліста; 22 червня — День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні ;

— ; 23 червня — День державної служби ООН ; День державної служби України ; Міжнародний день жінок в інженерії;

— ; ; Міжнародний день жінок в інженерії; 25 червня — День митника України ; Міжнародний день моряка;

— ; Міжнародний день моряка; 26 червня — Міжнародний день на підтримку жертв тортур ; Міжнародний день боротьби проти зловживання наркотиками та їх незаконного обігу;

— ; Міжнародний день боротьби проти зловживання наркотиками та їх незаконного обігу; 27 червня — Всесвітній день працівників промисловості; Всесвітній день рибальства; Міжнародний день рибалки;

— Всесвітній день працівників промисловості; Всесвітній день рибальства; Міжнародний день рибалки; 28 червня — День Конституції України.

