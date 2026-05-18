Головна Свята Календар свят на червень 2026: коли День конституції і День батька

Дата публікації: 18 травня 2026 10:01
Календар свят на червень 2026: скільки вихідних, коли День батька та День Конституції
Українці святкують велике свято в Києві. Фото: lb.ua

Червень традиційно відкриває сезон літнього тепла, відпусток та відпочинку. В Україні це також час низки важливих державних, професійних і міжнародних свят. Саме у перший місяць літа ми зустрінемо особливу дату — День батька, а також День Конституції та День журналіста.

Новини.LIVE ділиться детальним календарем свят на червень 2026 року. Дивіться та зберігайте собі, щоб не пропустити важливі події.

Вихідні та робочі дні у червні 2026: як працюватимуть і відпочиватимуть українці

Відповідно до ЗУ "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану", усі додаткові вихідні під час воєнного стану скасовано. Проте приватні компанії можуть самостійно вирішувати, чи надавати працівникам додаткові дні відпочинку під час великих державних свят.

У червні традиційно буде 30 днів:

  • робочі — 22;
  • вихідні (субота та неділя) — 8.

Вихідними у перший літній місяць стануть такі дати:

  • 6 та 7 червня; 
  • 13 та 14 червня;  
  • 20 та 21 червня;
  • 27 та 28 червня.

 

Дівчина записує плани та свята у щоденних. Фото: freepik.com

Календар свят на червень 2026

Ознайомтеся зі святами у червні 2026:

  • 1 червняВсесвітній день батьків; Всесвітній день молока;
  • 2 червня — Всесвітній день боротьби з розладами харчової поведінки; Міжнародний день повій;
  • 3 червня — День народження парашута; Всесвітній день велосипеда; Всесвітній день бігу;
  • 4 червняДень вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України; Міжнародний день безневинних дітей — жертв агресії; День Господарських Судів України; Міжнародний день коргі; Всесвітній день боротьби з карієсом;
  • 5 червня — Всесвітній день охорони довкілля;
  • 6 червняДень журналіста України; Всесвітній день трансплантології; День народження тетріса;
  • 7 червня — День працівників водного господарства України; Міжнародний день обізнаності про синдром Туретта; Всесвітній день безпеки харчових продуктів;
  • 8 червня — Всесвітній день океанів; День народження пилососа;
  • 9 червня — День інформування про насильство щодо жінок і дітей; Всесвітній день пам'яті домашніх тварин;
  • 10 червня — Всесвітній день ремісництва;
  • 12 червня — Всесвітній день боротьби з дитячою працею; Міжнародний день дубляжу; День працівників фондового ринку України;
  • 13 червняДень визволення Маріуполя від російських окупантів у 2014; Всесвітній день донора крові;  Всесвітній день оздоровлення; День працівника меблевої промисловості України або День мебляра;
  • 14 червня — День працівників текстильної та легкої промисловості України; Міжнародний день блогера;
  • 15 червня — День захисту людей похилого віку; Всесвітній день пожертвувань;
  • 17 червня — Всесвітній день боротьби із запустелюванням і засухою;
  • 18 червня — День дільничного інспектора поліції;
  • 19 червня — Міжнародний день боротьби з сексуальним насильством в умовах конфлікту; День фермера; Всесвітній день дитячого футболу; Всесвітній день прогулянки;
  • 20 червняВсесвітній день біженців; Всесвітній день Wi-Fi;
  • 21 червняДень батька в Україні; Всесвітній день миру та молитви; Всесвітній день мотоцикліста;
  • 22 червняДень скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні;
  • 23 червняДень державної служби ООН; День державної служби України; Міжнародний день жінок в інженерії;
  • 25 червняДень митника України; Міжнародний день моряка;
  • 26 червняМіжнародний день на підтримку жертв тортур; Міжнародний день боротьби проти зловживання наркотиками та їх незаконного обігу;
  • 27 червня — Всесвітній день працівників промисловості; Всесвітній день рибальства; Міжнародний день рибалки;
  • 28 червняДень Конституції України.

Світлана Конюшенко - Редактор
Світлана Конюшенко
