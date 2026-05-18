Календар свят на червень 2026: скільки вихідних, коли День батька та День Конституції

Календар свят на червень 2026: коли День конституції і День батька
Червень традиційно відкриває сезон літнього тепла, відпусток та відпочинку. В Україні це також час низки важливих державних, професійних і міжнародних свят. Саме у перший місяць літа ми зустрінемо особливу дату — День батька, а також День Конституції та День журналіста.
Вихідні та робочі дні у червні 2026: як працюватимуть і відпочиватимуть українці
Відповідно до ЗУ "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану", усі додаткові вихідні під час воєнного стану скасовано. Проте приватні компанії можуть самостійно вирішувати, чи надавати працівникам додаткові дні відпочинку під час великих державних свят.
У червні традиційно буде 30 днів:
- робочі — 22;
- вихідні (субота та неділя) — 8.
Вихідними у перший літній місяць стануть такі дати:
- 6 та 7 червня;
- 13 та 14 червня;
- 20 та 21 червня;
- 27 та 28 червня.
Календар свят на червень 2026
Ознайомтеся зі святами у червні 2026:
- 1 червня — Всесвітній день батьків; Всесвітній день молока;
- 2 червня — Всесвітній день боротьби з розладами харчової поведінки; Міжнародний день повій;
- 3 червня — День народження парашута; Всесвітній день велосипеда; Всесвітній день бігу;
- 4 червня — День вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України; Міжнародний день безневинних дітей — жертв агресії; День Господарських Судів України; Міжнародний день коргі; Всесвітній день боротьби з карієсом;
- 5 червня — Всесвітній день охорони довкілля;
- 6 червня — День журналіста України; Всесвітній день трансплантології; День народження тетріса;
- 7 червня — День працівників водного господарства України; Міжнародний день обізнаності про синдром Туретта; Всесвітній день безпеки харчових продуктів;
- 8 червня — Всесвітній день океанів; День народження пилососа;
- 9 червня — День інформування про насильство щодо жінок і дітей; Всесвітній день пам'яті домашніх тварин;
- 10 червня — Всесвітній день ремісництва;
- 12 червня — Всесвітній день боротьби з дитячою працею; Міжнародний день дубляжу; День працівників фондового ринку України;
- 13 червня — День визволення Маріуполя від російських окупантів у 2014; Всесвітній день донора крові; Всесвітній день оздоровлення; День працівника меблевої промисловості України або День мебляра;
- 14 червня — День працівників текстильної та легкої промисловості України; Міжнародний день блогера;
- 15 червня — День захисту людей похилого віку; Всесвітній день пожертвувань;
- 17 червня — Всесвітній день боротьби із запустелюванням і засухою;
- 18 червня — День дільничного інспектора поліції;
- 19 червня — Міжнародний день боротьби з сексуальним насильством в умовах конфлікту; День фермера; Всесвітній день дитячого футболу; Всесвітній день прогулянки;
- 20 червня — Всесвітній день біженців; Всесвітній день Wi-Fi;
- 21 червня — День батька в Україні; Всесвітній день миру та молитви; Всесвітній день мотоцикліста;
- 22 червня — День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні;
- 23 червня — День державної служби ООН; День державної служби України; Міжнародний день жінок в інженерії;
- 25 червня — День митника України; Міжнародний день моряка;
- 26 червня — Міжнародний день на підтримку жертв тортур; Міжнародний день боротьби проти зловживання наркотиками та їх незаконного обігу;
- 27 червня — Всесвітній день працівників промисловості; Всесвітній день рибальства; Міжнародний день рибалки;
- 28 червня — День Конституції України.
