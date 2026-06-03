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Головна Свята Привітайте татусів у цю дату: коли День батька 2026 в Україні

Привітайте татусів у цю дату: коли День батька 2026 в Україні

Ua ru
Дата публікації: 3 червня 2026 06:01
Коли День батька 2026 в Україні: дата та важливі традиції сімейного свята
Батько-військовий з дітьми. Фото: cherkasy24.info

В Україні є свята, які нагадують про найцінніше — родину, підтримку та любов. День батька належить саме до таких. Це чудова нагода сказати теплі слова дорогій людині, яка завжди поруч у важливі моменти життя та є прикладом для наслідування. Зараз, коли тисячі українських батьків захищають свої сім'ї та країну, свято набуло особливого значення.

Новини.LIVE розповідає, коли День батька в Україні у 2026 році та як варто провести цю світлу дату, щоб вона запам'яталася.

Історія Дня батька: як виникла традиція

Ідея вшанування батьків з'явилася понад століття тому у США. Засновницею свята вважають Сонору Смарт Додд із міста Спокан. Її батько колишній ветеран громадянської війни після смерті дружини самостійно виховував шістьох дітей. Його турбота, працьовитість і відданість родині стали прикладом для всієї громади.

Перший День батька відзначили у 1910 році, а згодом традиція поширилася далеко за межі Америки. Сьогодні це свято відоме в багатьох країнах світу та символізує повагу до ролі батька у вихованні дітей і зміцненні сімейних цінностей.

В Україні День батька є відносно молодим святом. Офіційний статус він отримав у 2019 році після підписання президентом відповідного указу №274/2019. Відтоді ця дата щороку нагадує про важливість батьківської підтримки, любові та відповідальності.

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Коли День батька 2026 в Україні

Офіційно День батька в Україні відзначають щороку в третю неділю червня. У 2026 році свято припадає на 21 червня. Цього дня заведено вітати не лише татусів, а й дідусів, хрещених батьків, наставників та чоловіків, які стали для дітей прикладом турботи, мудрості та надійності.

Але це не єдина дата в Україні, коли вшановують татусів. Існує також Всенародний День батька, який традиційно відзначають у третю неділю вересня. У 2026 році ця дата припадає на 20 вересня. Проте вона не має офіційного державного статусу.

Як святкують День батька в Україні

Сьогодні для багатьох українських родин батько є не лише головою сім'ї, а й захисником, опорою та прикладом мужності. Хоч свято молоде українські родини дедалі частіше створюють власні сімейні звичаї. Найпопулярнішими способами святкування залишаються:

  • сімейний обід або вечеря в колі найближчих;
  • спільна прогулянка парком чи поїздка на природу;
  • перегляд сімейних фото та відео;
  • організація активного відпочинку;
  • підготовка листівок або подарунків, зроблених власноруч дітьми.

Але зараз у часи випробувань багато татусів перебувають далеко від дому, виконуючи військовий обов'язок або працюючи заради безпеки своїх близьких. Тому навіть кілька теплих побажань та щирих слів подяки по телефону або у повідомленні стають для батьків найціннішим подарунком.

Що подарувати татові на День батька

Головне у День батька — не вартість подарунка, а щира вдячність і увага. Саме вони роблять це тепле сімейне свято особливим для кожного тата.

Та все ж обираючи подарунок, найкраще орієнтуватися на інтереси та захоплення людини. Це можуть бути:

  • книги;
  • аксесуари для риболовлі;
  • спортивне спорядження;
  • інструменти для хобі;
  • корисні речі для роботи.

Не менш цінними часто стають символічні подарунки:

  • сімейний фотоальбом;
  • лист із теплими словами;
  • спільна фотосесія;
  • день, проведений разом із родиною.

Також Новини.LIVE публікував календар свят та вихідних на червень 2026 року. Скористайтеся, щоб не пропустили важливі події першого місяця літа.

День батька традиції свята дата свята
Світлана Конюшенко - Редактор
Автор:
Світлана Конюшенко
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