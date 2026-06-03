Коли День батька 2026 в Україні: дата та важливі традиції сімейного свята

Батько-військовий з дітьми. Фото: cherkasy24.info

В Україні є свята, які нагадують про найцінніше — родину, підтримку та любов. День батька належить саме до таких. Це чудова нагода сказати теплі слова дорогій людині, яка завжди поруч у важливі моменти життя та є прикладом для наслідування. Зараз, коли тисячі українських батьків захищають свої сім'ї та країну, свято набуло особливого значення.

Новини.LIVE розповідає, коли День батька в Україні у 2026 році та як варто провести цю світлу дату, щоб вона запам'яталася.

Історія Дня батька: як виникла традиція

Ідея вшанування батьків з'явилася понад століття тому у США. Засновницею свята вважають Сонору Смарт Додд із міста Спокан. Її батько колишній ветеран громадянської війни після смерті дружини самостійно виховував шістьох дітей. Його турбота, працьовитість і відданість родині стали прикладом для всієї громади.

Перший День батька відзначили у 1910 році, а згодом традиція поширилася далеко за межі Америки. Сьогодні це свято відоме в багатьох країнах світу та символізує повагу до ролі батька у вихованні дітей і зміцненні сімейних цінностей.

В Україні День батька є відносно молодим святом. Офіційний статус він отримав у 2019 році після підписання президентом відповідного указу №274/2019. Відтоді ця дата щороку нагадує про важливість батьківської підтримки, любові та відповідальності.

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Коли День батька 2026 в Україні

Офіційно День батька в Україні відзначають щороку в третю неділю червня. У 2026 році свято припадає на 21 червня. Цього дня заведено вітати не лише татусів, а й дідусів, хрещених батьків, наставників та чоловіків, які стали для дітей прикладом турботи, мудрості та надійності.

Але це не єдина дата в Україні, коли вшановують татусів. Існує також Всенародний День батька, який традиційно відзначають у третю неділю вересня. У 2026 році ця дата припадає на 20 вересня. Проте вона не має офіційного державного статусу.

Як святкують День батька в Україні

Сьогодні для багатьох українських родин батько є не лише головою сім'ї, а й захисником, опорою та прикладом мужності. Хоч свято молоде українські родини дедалі частіше створюють власні сімейні звичаї. Найпопулярнішими способами святкування залишаються:

сімейний обід або вечеря в колі найближчих;

спільна прогулянка парком чи поїздка на природу;

перегляд сімейних фото та відео;

організація активного відпочинку;

підготовка листівок або подарунків, зроблених власноруч дітьми.

Але зараз у часи випробувань багато татусів перебувають далеко від дому, виконуючи військовий обов'язок або працюючи заради безпеки своїх близьких. Тому навіть кілька теплих побажань та щирих слів подяки по телефону або у повідомленні стають для батьків найціннішим подарунком.

Що подарувати татові на День батька

Головне у День батька — не вартість подарунка, а щира вдячність і увага. Саме вони роблять це тепле сімейне свято особливим для кожного тата.

Та все ж обираючи подарунок, найкраще орієнтуватися на інтереси та захоплення людини. Це можуть бути:

книги;

аксесуари для риболовлі;

спортивне спорядження;

інструменти для хобі;

корисні речі для роботи.

Не менш цінними часто стають символічні подарунки:

сімейний фотоальбом;

лист із теплими словами;

спільна фотосесія;

день, проведений разом із родиною.

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