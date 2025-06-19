День летнего солнцестояния 21 июня 2025 года — что нельзя делать и как привлечь удачу

Портрет девушки на закате солнца. Фото: freepik.com

Суббота, 21 июня 2025 года, принесет нам важное энергетически мощное событие — День летнего солнцестояния, когда Солнце достигает самой высокой точки в небе, а день становится самым длинным в году. В древности этот день считали порогом между мирами, когда желания осуществляются, а молитвы достигают небес. Современные эзотерики и астрологи подтверждают: энергия этого дня действительно уникальна.

Именно поэтому важно знать, чем День летнего солнцестояния особенный, что обязательно надо сделать, чтобы привлечь удачу, а что категорически делать нельзя. Мы собрали для вас полезные советы, ритуалы, астрологические подсказки и запреты, которые помогут провести 21 июня максимально гармонично.

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Когда летнее солнцестояние в 2025 году — точное время

В 2025 году день летнего солнцестояния наступит 21 июня в 23:42 по киевскому времени. Это будет самый длинный день в году. В Киеве солнце взойдет в 4:46 и зайдет только в 21:13. Общая продолжительность светового дня — более 16 часов.

Начиная с 22 июня, дни начнут постепенно сокращаться, но до осеннего равноденствия свет будет преобладать над темнотой.

Солнце в руках. Фото: depositphotos.com

Летнее солнцестояние 2025 — что делает этот день особенно магическим

Летнее солнцестояние — это не просто астрономическое явление, а энергетический портал, который открывает новый цикл в природе и жизни человека.

Как рассказала астролог Ксения Базиленко в комментарии УНН, в 2025 году это событие имеет особую астрологическую конфигурацию:

1. Соединение Меркурия с Белой Луной в Раке

Это время глубинной интуиции, духовного очищения, родовой памяти. Хорошо:

благодарить предков;

писать письма мечтаний и намерений;

проговаривать вслух желаемое с добром в сердце.

2. Переход Солнца в знак Рака и его сближение с Юпитером

Это символическое благословение на новую жизненную фазу, особенно в темах дома, семьи, эмоциональной близости. Хорошо:

думать о роде и доме;

создавать семейную атмосферу;

начинать новые личные проекты.

Девушка в поле на фоне заката. Фото: freepik.com

Что нужно сделать в День летнего солнцестояния, чтобы привлечь удачу

Чтобы привлечь удачу, гармонию и поддержку высших сил, астрологи и народная мудрость советуют:

Встать до восхода солнца — это поможет войти в ритм нового цикла. Умываться утренней росой или холодной водой — для очищения и молодости. Зажечь свечу или костер — символ солнечной энергии. Собрать целебные травы — именно в этот день они обладают особой силой. Плести венки, украшать себя цветами — для привлечения любви. Совершить символический обряд благодарности природе и Солнцу. Также хорошая идея — медитация на желание или написание письма самому себе в будущее.

Девушка с ловцом снов. Фото: freepik.com

Что категорически нельзя делать 21 июня

В День летнего солнцестояния особенно важно не создавать негатива, ведь энергетика этого времени усиливает все сказанное, сделанное и даже подуманое.

Категорически нельзя 21 июня:

думать о плохом — это может "запрограммировать" год на негатив и разрушение;

ссориться — конфликты могут затянуться надолго или спровоцировать разрыв отношений;

носить грязную или темную одежду — только светлые, солнечные цвета;

вредить природе — не ломайте ветки, не топчите траву, не обижайте животных;

лениться и бросать дела незавершенными — то, что останется открытым в этот день, может "зависнуть" до конца года;

пренебрегать традициями — уважение к символам и ритуалам поможет вам получить защиту.

Девушка смотрит на закат Солнца. Фото: freepik.com

Ранее мы рассказывали, каким знакам Зодиака летнее солнцестояние принесет фантастическую удачу.