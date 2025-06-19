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Главная Праздники Летнее солнцестояние 2025 — что нельзя и как привлечь удачу

Летнее солнцестояние 2025 — что нельзя и как привлечь удачу

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Дата публикации 19 июня 2025 08:03
День летнего солнцестояния 21 июня 2025 года — что нельзя делать и как привлечь удачу
Портрет девушки на закате солнца. Фото: freepik.com

Суббота, 21 июня 2025 года, принесет нам важное энергетически мощное событие — День летнего солнцестояния, когда Солнце достигает самой высокой точки в небе, а день становится самым длинным в году. В древности этот день считали порогом между мирами, когда желания осуществляются, а молитвы достигают небес. Современные эзотерики и астрологи подтверждают: энергия этого дня действительно уникальна.

Именно поэтому важно знать, чем День летнего солнцестояния особенный, что обязательно надо сделать, чтобы привлечь удачу, а что категорически делать нельзя. Мы собрали для вас полезные советы, ритуалы, астрологические подсказки и запреты, которые помогут провести 21 июня максимально гармонично.

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Когда летнее солнцестояние в 2025 году — точное время

В 2025 году день летнего солнцестояния наступит 21 июня в 23:42 по киевскому времени. Это будет самый длинный день в году. В Киеве солнце взойдет в 4:46 и зайдет только в 21:13. Общая продолжительность светового дня — более 16 часов.

Начиная с 22 июня, дни начнут постепенно сокращаться, но до осеннего равноденствия свет будет преобладать над темнотой.

 

Когда летнее солнцестояние в 2025 году — точное время
Солнце в руках. Фото: depositphotos.com

Летнее солнцестояние 2025 — что делает этот день особенно магическим

Летнее солнцестояние — это не просто астрономическое явление, а энергетический портал, который открывает новый цикл в природе и жизни человека.

Как рассказала астролог Ксения Базиленко в комментарии УНН, в 2025 году это событие имеет особую астрологическую конфигурацию:

1. Соединение Меркурия с Белой Луной в Раке

Это время глубинной интуиции, духовного очищения, родовой памяти. Хорошо:

  • благодарить предков;
  • писать письма мечтаний и намерений;
  • проговаривать вслух желаемое с добром в сердце.

2. Переход Солнца в знак Рака и его сближение с Юпитером

Это символическое благословение на новую жизненную фазу, особенно в темах дома, семьи, эмоциональной близости. Хорошо:

  • думать о роде и доме;
  • создавать семейную атмосферу;
  • начинать новые личные проекты.

 

Летнее солнцестояние 2025 — что делает этот день особенно магическим
Девушка в поле на фоне заката. Фото: freepik.com

Что нужно сделать в День летнего солнцестояния, чтобы привлечь удачу

Чтобы привлечь удачу, гармонию и поддержку высших сил, астрологи и народная мудрость советуют:

  1. Встать до восхода солнца — это поможет войти в ритм нового цикла.
  2. Умываться утренней росой или холодной водой — для очищения и молодости.
  3. Зажечь свечу или костер — символ солнечной энергии.
  4. Собрать целебные травы — именно в этот день они обладают особой силой.
  5. Плести венки, украшать себя цветами — для привлечения любви.
  6. Совершить символический обряд благодарности природе и Солнцу.
  7. Также хорошая идея — медитация на желание или написание письма самому себе в будущее.

 

Что нужно сделать в День летнего солнцестояния, чтобы привлечь удачу
Девушка с ловцом снов. Фото: freepik.com

Что категорически нельзя делать 21 июня

В День летнего солнцестояния особенно важно не создавать негатива, ведь энергетика этого времени усиливает все сказанное, сделанное и даже подуманое.

Категорически нельзя 21 июня:

  • думать о плохом — это может "запрограммировать" год на негатив и разрушение;
  • ссориться — конфликты могут затянуться надолго или спровоцировать разрыв отношений;
  • носить грязную или темную одежду — только светлые, солнечные цвета;
  • вредить природе — не ломайте ветки, не топчите траву, не обижайте животных;
  • лениться и бросать дела незавершенными — то, что останется открытым в этот день, может "зависнуть" до конца года;
  • пренебрегать традициями — уважение к символам и ритуалам поможет вам получить защиту.

 

Что категорически нельзя делать 21 июня
Девушка смотрит на закат Солнца. Фото: freepik.com

Ранее мы рассказывали, каким знакам Зодиака летнее солнцестояние принесет фантастическую удачу.

Астрология советы 21 июня удача запреты летнее солнцестояние
Светлана Конюшенко - Редактор
Автор:
Светлана Конюшенко
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