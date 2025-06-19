День летнего солнцестояния 21 июня 2025 года — что нельзя делать и как привлечь удачу

Летнее солнцестояние 2025 — что нельзя и как привлечь удачу
Суббота, 21 июня 2025 года, принесет нам важное энергетически мощное событие — День летнего солнцестояния, когда Солнце достигает самой высокой точки в небе, а день становится самым длинным в году. В древности этот день считали порогом между мирами, когда желания осуществляются, а молитвы достигают небес. Современные эзотерики и астрологи подтверждают: энергия этого дня действительно уникальна.
Именно поэтому важно знать, чем День летнего солнцестояния особенный, что обязательно надо сделать, чтобы привлечь удачу, а что категорически делать нельзя. Мы собрали для вас полезные советы, ритуалы, астрологические подсказки и запреты, которые помогут провести 21 июня максимально гармонично.
Когда летнее солнцестояние в 2025 году — точное время
В 2025 году день летнего солнцестояния наступит 21 июня в 23:42 по киевскому времени. Это будет самый длинный день в году. В Киеве солнце взойдет в 4:46 и зайдет только в 21:13. Общая продолжительность светового дня — более 16 часов.
Начиная с 22 июня, дни начнут постепенно сокращаться, но до осеннего равноденствия свет будет преобладать над темнотой.
Летнее солнцестояние 2025 — что делает этот день особенно магическим
Летнее солнцестояние — это не просто астрономическое явление, а энергетический портал, который открывает новый цикл в природе и жизни человека.
Как рассказала астролог Ксения Базиленко в комментарии УНН, в 2025 году это событие имеет особую астрологическую конфигурацию:
1. Соединение Меркурия с Белой Луной в Раке
Это время глубинной интуиции, духовного очищения, родовой памяти. Хорошо:
- благодарить предков;
- писать письма мечтаний и намерений;
- проговаривать вслух желаемое с добром в сердце.
2. Переход Солнца в знак Рака и его сближение с Юпитером
Это символическое благословение на новую жизненную фазу, особенно в темах дома, семьи, эмоциональной близости. Хорошо:
- думать о роде и доме;
- создавать семейную атмосферу;
- начинать новые личные проекты.
Что нужно сделать в День летнего солнцестояния, чтобы привлечь удачу
Чтобы привлечь удачу, гармонию и поддержку высших сил, астрологи и народная мудрость советуют:
- Встать до восхода солнца — это поможет войти в ритм нового цикла.
- Умываться утренней росой или холодной водой — для очищения и молодости.
- Зажечь свечу или костер — символ солнечной энергии.
- Собрать целебные травы — именно в этот день они обладают особой силой.
- Плести венки, украшать себя цветами — для привлечения любви.
- Совершить символический обряд благодарности природе и Солнцу.
- Также хорошая идея — медитация на желание или написание письма самому себе в будущее.
Что категорически нельзя делать 21 июня
В День летнего солнцестояния особенно важно не создавать негатива, ведь энергетика этого времени усиливает все сказанное, сделанное и даже подуманое.
Категорически нельзя 21 июня:
- думать о плохом — это может "запрограммировать" год на негатив и разрушение;
- ссориться — конфликты могут затянуться надолго или спровоцировать разрыв отношений;
- носить грязную или темную одежду — только светлые, солнечные цвета;
- вредить природе — не ломайте ветки, не топчите траву, не обижайте животных;
- лениться и бросать дела незавершенными — то, что останется открытым в этот день, может "зависнуть" до конца года;
- пренебрегать традициями — уважение к символам и ритуалам поможет вам получить защиту.
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