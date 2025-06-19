День літнього сонцестояння 21 червня 2025 року — що не можна робити і як залучити удачу

Портрет дівчини на заході сонця. Фото: freepik.com

Субота, 21 червня 2025 року, принесе нам важливу енергетично потужну подію — день літнього сонцестояння, коли Сонце досягає найвищої точки в небі, а день стає найдовшим у році. У давнину цей день вважали порогом між світами, коли бажання здійснюються, а молитви досягають небес. Сучасні езотерики та астрологи підтверджують: енергія цього дня справді унікальна.

Саме тому важливо знати, чим день літнього сонцестояння особливий, що обов'язково треба зробити, щоб привабити удачу, а що категорично робити не можна. Ми зібрали для вас корисні поради, ритуали, астрологічні підказки та заборони, які допоможуть провести 21 червня максимально гармонійно.

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Коли літнє сонцестояння у 2025 році — точний час

У 2025 році день літнього сонцестояння настане 21 червня о 23:42 за київським часом. Це буде найдовший день року. У Києві сонце зійде о 4:46 і зайде лише о 21:13. Загальна тривалість світлового дня — понад 16 годин.

Починаючи з 22 червня, дні почнуть поступово скорочуватись, але до осіннього рівнодення світло переважатиме над темрявою.

Сонце в руках. Фото: depositphotos.com

Літнє сонцестояння 2025 — що робить цей день особливо магічним

Літнє сонцестояння — це не просто астрономічне явище, а енергетичний портал, який відкриває новий цикл у природі й житті людини.

Як розповіла астрологиня Ксенія Базиленко у коментарі УНН, у 2025 році ця подія має особливу астрологічну конфігурацію:

1. З'єднання Меркурія з Білим Місяцем у Раку

Це час глибинної інтуїції, духовного очищення, родової пам'яті. Добре:

дякувати предкам;

писати листи мрій і намірів;

проговорювати вголос бажане з добром у серці.

2. Перехід Сонця в знак Рака та його зближення з Юпітером

Це символічне благословення на нову життєву фазу, особливо в темах дому, родини, емоційної близькості. Добре:

думати про рід і дім;

створювати сімейну атмосферу;

починати нові особисті проєкти.

Дівчина у полі на фоні заходу Сонця. Фото: freepik.com

Що потрібно зробити у День літнього сонцестояння, щоб залучити удачу

Щоб залучити удачу, гармонію та підтримку вищих сил, астрологи й народна мудрість радять:

Встати до сходу сонця — це допоможе увійти в ритм нового циклу. Вмиватися вранішньою росою або холодною водою — для очищення й молодості. Запалити свічку або багаття — символ сонячної енергії. Зібрати цілющі трави — саме цього дня вони мають особливу силу. Плести вінки, прикрашати себе квітами — для залучення кохання. Здійснити символічний обряд вдячності природі та Сонцю. Також гарна ідея — медитація на бажання або написання листа самому собі у майбутнє.

Дівчина з ловцем снів. Фото: freepik.com

Що категорично не можна робити 21 червня

У День літнього сонцестояння особливо важливо не створювати негативу, адже енергетика цього часу посилює все сказане, зроблене й навіть подумане.

Категорично не можна 21 червня:

думати про погане — це може "запрограмувати" рік на негатив та руйнування;

сваритися — конфлікти можуть затягнутися надовго або спровокувати розрив стосунків;

носити брудний або темний одяг — тільки світлі, сонячні кольори;

шкодити природі — не ламайте гілки, не топчіть траву, не кривдьте тварин;

лінуватися та кидати справи незавершеними — те, що залишиться відкритим цього дня, може "зависнути" до кінця року;

зневажати традиції — повага до символів і ритуалів допоможе вам отримати захист.

Дівчина дивиться на захід Сонця. Фото: freepik.com

Раніше ми розповідали, яким знакам Зодіаку літнє сонцестояння принесе фантастичну удачу.