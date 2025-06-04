Коли буде літнє сонцестояння в Україні в 2025 році — дата, народні прикмети

Літнє сонцестояння 2025 в Україні — коли відбудеться подія
Наближається унікальне небесне явище — день літнього сонцестояння, коли сонце буде на небі найдовше. Ми розповідаємо, на яку дату припадає ця подія в 2025 році та які цікаві народні прикмети існували серед наших предків у давні часи.
Новини.LIVE розповідає детально про цю подію.
Наближається особлива небесна подія, яку не можна пропускати, — це літнє сонцестояння. Енергія світла цього дня сприяє активності, ясності думок і здійснення найзаповітніших бажань. Тому варто знати, коли цього року це явище і які народні прикмети існують у день літнього сонцестояння.
Коли відбудеться літнє сонцестояння в 2025 році
Цього року літнє сонцестояння припадає на суботу, 21 червня, а українці можуть спостерігати його о 05:41 за київським часом. Саме в цей момент Північна півкуля Землі перебуватиме під впливом найактивнішої фази сонячного світла.
В результаті світла частина дня буде тривалішою, а ніч — найкоротшою, через що цей день вважається найдовшим за весь рік. Тому не пропустіть унікальну щорічну подію, яка змусить кожного українця спостерігати за неймовірним явищем на небі.
Які народні прикмети існують у день літнього сонцестояння
Цього дня в давні часи серед наших предків існували цікаві народні прикмети. Люди спостерігали за тим, яка погода надворі, щоб визначити, яким буде майбутнє. Зокрема, предки дивилися на вулицю і дізнавалися про те, що якщо:
- Тепло і ясно надворі — до рясного врожаю і добробуту
- Яскраве сонце — до великого і щасливого врожаю впродовж року
- Дощ надворі — до холодної і дощової осені, а також труднощів наступного сезону
- Дуже спекотно — до високої температури влітку і нестабільної погоди в майбутньому
- Туман чи хмари на небі — до поганого для сільського господарства наступного сезону
- Тихо і немає вітру — до спокійного і мирного року
- Сонце за хмарами — до несприятливих часів для планування важливих справ
Нагадаємо, ми писали про те, що кияни помітили унікальне небесне явище.
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