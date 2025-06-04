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Літнє сонцестояння 2025 в Україні — коли відбудеться подія

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Дата публікації: 4 червня 2025 06:03
Коли буде літнє сонцестояння в Україні в 2025 році — дата, народні прикмети
Жінка, яка фотографується на тлі сонця. Фото: Pinterest

Наближається унікальне небесне явище — день літнього сонцестояння, коли сонце буде на небі найдовше. Ми розповідаємо, на яку дату припадає ця подія в 2025 році та які цікаві народні прикмети існували серед наших предків у давні часи.

Новини.LIVE розповідає детально про цю подію.

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Наближається особлива небесна подія, яку не можна пропускати, — це літнє сонцестояння. Енергія світла цього дня сприяє активності, ясності думок і здійснення найзаповітніших бажань. Тому варто знати, коли цього року це явище і які народні прикмети існують у день літнього сонцестояння.

Летнее солнцестояние
Ілюстративне зображення літнього сонцестояння. Фото: Bridgeman Images

Коли відбудеться літнє сонцестояння в 2025 році

Цього року літнє сонцестояння припадає на суботу, 21 червня, а українці можуть спостерігати його о 05:41 за київським часом. Саме в цей момент Північна півкуля Землі перебуватиме під впливом найактивнішої фази сонячного світла.

В результаті світла частина дня буде тривалішою, а ніч — найкоротшою, через що цей день вважається найдовшим за весь рік. Тому не пропустіть унікальну щорічну подію, яка змусить кожного українця спостерігати за неймовірним явищем на небі.

Які народні прикмети існують у день літнього сонцестояння

Цього дня в давні часи серед наших предків існували цікаві народні прикмети. Люди спостерігали за тим, яка погода надворі, щоб визначити, яким буде майбутнє. Зокрема, предки дивилися на вулицю і дізнавалися про те, що якщо:

  • Тепло і ясно надворі — до рясного врожаю і добробуту
  • Яскраве сонце — до великого і щасливого врожаю впродовж року 
  • Дощ надворі — до холодної і дощової осені, а також труднощів наступного сезону
  • Дуже спекотно — до високої температури влітку і нестабільної погоди в майбутньому
  • Туман чи хмари на небі — до поганого для сільського господарства наступного сезону
  • Тихо і немає вітру — до спокійного і мирного року
  • Сонце за хмарами — до несприятливих часів для планування важливих справ

Нагадаємо, ми писали про те, що кияни помітили унікальне небесне явище. 

Раніше ми розповідали про те, що у Швейцарії раптово відколовся величезний льодовик. 

Також ми повідомляли про те, яке дерево не можна садити біля будинку за народними прикметами. 

сонцестояння народні прикмети подія природне явище дата літнє сонцестояння
Світлана Конюшенко - Редактор
Автор:
Світлана Конюшенко
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