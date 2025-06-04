Когда будет летнее солнцестояние в Украине в 2025 году — дата, народные приметы

Женщина, которая фотографируется на фоне солнца. Фото: Pinterest

Приближается уникальное небесное явление — день летнего солнцестояния, когда солнце будет на небе дольше всего. Мы рассказываем, на какую дату приходится это событие в 2025 году и какие интересные народные приметы существовали среди наших предков в давние времена.

Новини.LIVE рассказывает подробно об этом событии.

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Приближается особое небесное событие, которое нельзя пропускать, — это летнее солнцестояние. Энергия света этого дня способствует активности, ясности мыслей и осуществлению самых заветных желаний. Поэтому стоит знать, когда в этом году это явление и какие народные приметы существуют в день летнего солнцестояния.

Иллюстративное изображение летнего солнцестояния. Фото: Bridgeman Images

Когда состоится летнее солнцестояние в 2025 году

В этом году летнее солнцестояние приходится на субботу, 21 июня, а украинцы могут наблюдать его в 05:41 по киевскому времени. Именно в этот момент Северное полушарие Земли будет находиться под влиянием самой активной фазы солнечного света.

В результате светлая часть дня будет более продолжительной, а ночь — самой короткой, из-за чего этот день считается самым длинным за весь год. Поэтому не пропустите уникальное ежегодное событие, которое заставит каждого украинца наблюдать за невероятным явлением на небе.

Какие народные приметы существуют в день летнего солнцестояния

В этот день в давние времена среди наших предков существовали интересные народные приметы. Люди наблюдали за тем, какая погода на улице, чтобы определить, каким будет будущее. В частности, предки смотрели на улицу и узнавали о том, что если:

Тепло и ясно на улице — к обильному урожаю и благополучию

Яркое солнце — к большому и счастливому урожаю в течение года

Дождь на улице — к холодной и дождливой осени, а также трудностям в следующем сезоне

Очень жарко — к высокой температуре летом и нестабильной погоде в будущем

Туман или облака на небе — к плохому для сельского хозяйства следующему сезону

Тихо и нет ветра — к спокойному и мирному году

Солнце за облаками — к неблагоприятным временам для планирования важных дел

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