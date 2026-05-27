Главная Праздники Больше не 7 июля: когда праздник Ивана Купала в Украине в 2026 году

Больше не 7 июля: когда праздник Ивана Купала в Украине в 2026 году

Дата публикации 27 мая 2026 06:01
Когда Ивана Купала 2026 в Украине: новая дата, заменившая 7 июля
Празднование Ивана Купала в Ужгороде. Фото: alamy.com

Праздник Ивана Купала — один из старейших и самых мистических в украинской культуре. Он сочетает древние языческие обычаи и христианские традиции. Многие украинцы до сих пор по привычке встречают его 7 июля. Но после перехода ПЦУ и УГКЦ на новый календарь дата официально изменилась.

Новини.LIVE рассказывает, когда Ивана Купала в Украине, какие традиции и древние обряды до сих пор живут.

Когда Ивана Купала в 2026 году в Украине

До реформы церковного календаря Ивана Купала приходилось на ночь с 6 на 7 июля (по юлианскому календарю). После перехода Православной церкви Украины и Украинской Греко-Католической Церкви на новоюлианский календарь даты многих церковных праздников сместились на 13 дней раньше. Поэтому в 2026 году Ивана Купала в Украине будут праздновать в ночь с 23 на 24 июня. Это связано с тем, что 24 июня верующие отмечают Рождество Иоанна Крестителя. Именно с этим церковным праздником исторически связан Купала.

На самом деле новая дата возвращает праздник к его историческим и природным корням, тесно связанным с летним солнцестоянием — периодом самого длинного дня и самой короткой ночи в году. Для наших предков это было особое время торжества света, силы солнца и обновления природы.

Какие существуют украинские традиции на Ивана Купала

Этот праздник один из самых мистических и колоритных. Он полон особыми обрядами, древними обычаями и христианскими традициями. Наши предки верили в особую силу огня, воды и трав в эту короткую ночь.

Все начинается с большого костра, который разжигают под открытым небом — у реки, на лугах или на опушке леса. Огонь на Ивана Купала считался живым и очищающим. Через него прыгали, чтобы оставить позади все плохое, избавиться от тревог и встретить новый этап жизни с чистыми мыслями. Особенно волнующим был этот обряд для влюбленных: парень и девушка брались за руки и вместе перепрыгивали пламя. Если руки не разъединялись, это считалось хорошим знаком — впереди пару ждала крепкая и счастливая жизнь.

Пока у костра звучали песни и хороводы, девушки плели венки из полевых цветов и душистых трав. В каждое растение вкладывали особый смысл:

  • любисток символизировал любовь;
  • чабрец — здоровье;
  • полынь защищала от злого глаза;
  • зверобой приносил благополучие.

Когда сумерки, в венки вставляли свечи и пускали на воду. По тому, как венок плывет, гадали на будущее. Если он легко скользил по воде, а свеча горела ровно, это предвещало счастливую любовь и скорую свадьбу. Если же кружил на месте или тонул, считалось, что судьба еще готовит испытания.

Особую силу в эту ночь приобретали травы, собранные на рассвете. Люди верили, что именно после Купальской ночи растения имеют наибольшую целебную энергию. Их сушили, хранили дома как обереги, добавляли в лечебные настои и использовали для защиты дома от невзгод.

А одна из самых популярных легенд купальской ночи о цветке папоротника. По древнему поверью, только раз в год, именно в купальскую ночь, он якобы вспыхивает волшебным цветом лишь на несколько мгновений. Тот, кто найдет ее, получит счастье, богатство и способность понимать скрытые тайны мира.

Как празднуют Ивана Купала сегодня

Современное празднование Ивана Купала все чаще проходит в формате этнофестивалей, культурных событий и театрализованных действ. В музеях под открытым небом и этнопарках для гостей проводят:

  • мастер-классы по плетению венков;
  • воссоздание древних обрядов;
  • народные песни и хороводы;
  • купальские представления у костра;
  • ярмарки народных ремесел.

Это возможность не только интересно провести время, но и почувствовать живую связь с древней украинской традицией.

Светлана Конюшенко - Редактор
Светлана Конюшенко
