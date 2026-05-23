Главная Праздники Церковный календарь на июнь 2026: когда Духов день и Петра и Павла

Церковный календарь на июнь 2026: когда Духов день и Петра и Павла

Дата публикации 23 мая 2026 06:01
Православный календарь на июнь 2026: когда Духов день и День Петра и Павла
Верующие в церкви на богослужении. Фото: pomisna.info

Церковный календарь на июнь 2026 года богат на важные христианские праздники и памятные даты. Именно в этом месяце украинские верующие будут отмечать День Святого Духа, а также большие церковные события — Рождество Иоанна Крестителя и День святых апостолов Петра и Павла. Эти даты являются поводом для семейных встреч и полны теплых традиций.

Новини.LIVE подготовил для вас новый церковный календарь на июнь 2026 года, который поможет не пропустить важнейшие праздники, поминальные дни и другие знаковые религиозные события первого летнего месяца.

Церковный календарь на июнь 2026: какие важные даты встретим по новому стилю

  • 1 июняДень Святого Духа;
  • 2 июня — Киево-Братской иконы Божией Матери; святого Никифора, патриарха Константинопольского;
  • 3 июня — мучеников Лукилиана, Клавдия, Ипатия, Павла, Дионисия и мученицы Павлы, девы;
  • 4 июня — святителя Митрофана, патриарха Константинопольского;
  • 5 июняперенесение мощей благоверного князя Игоря, великого князя Черниговского и Киевского; святителя Константина, митрополита Киевского и всея Руси; Игоревской иконы Божией Матери;
  • 6 июня — святых преподобных Виссариона и Илариона;
  • 7 июняПервое воскресенье после Пятидесятницы. Всех святых; священномучеников Маркела, Сисиния и Кириака, диаконов;
  • 8 июняначало Петрова поста; преподобного Ефрема, патриарха Антиохийского;
  • 9 июня — святителя Кирилла, архиепископа Александрийского; Кипрской иконы Божией Матери;
  • 10 июня — святого священномученика Тимофея, епископа Прусского;
  • 11 июня — святых апостолов Варфоломея и Варнавы;
  • 12 июня — святых преподобных Онуфрия Великого и Петра Афонского;
  • 13 июня — святых мучеников Акилины и Трифилия;
  • 14 июняВторое воскресенье после Пятидесятницы. Всех святых земли Украинской; благоверного князя Мстислава, во святом крещении Георгия, Храброго; святителя Мефодия, патриарха Константинопольского;
  • 15 июня — святителя Михаила, первого митрополита Киевского и всея Руси; святого пророка Амоса;
  • 16 июня — святых Отцов I-го Вселенского Собора; святого Тихона епископа;
  • 17 июня — святых мучеников Мануила, Савела и Измаила;
  • 18 июня — мучеников Леонтия, Ипатия и Феодула;
  • 19 июня — святого апостола Иуды, брата Господня;
  • 20 июня — священномученика Мефодия, епископа Патарского; святителя Мины Киево-Печерского, епископа Полоцкого;
  • 21 июня — святого мученика Юлиана Тарсийского;
  • 22 июня — святого священномученика Евсевия, епископа Самосатского;
  • 23 июня — святой мученицы Агриппины Римлянки;
  • 24 июняРождество честного славного пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна;
  • 25 июня — преподобномученицы Февронии, девы; преподобного Григория, чудотворца Киево-Печерского, в Ближних пещерах;
  • 26 июня — святого преподобного Давида Солунского; святителя Дионисия Киево-Печерского, архиепископа Суздальского;
  • 27 июня — преподобного Самсона, гостеприимного; преподобного Мартина Туровского; священномученика Кирилла (Лукариса), патриарха Константинопольского;
  • 28 июня — перенесение мощей святых бессребреников Кира и Иоанна;
  • 29 июняДень святых верховных апостолов Петра и Павла;
  • 30 июняВсех святых; Собор 12 апостолов: Петра, Андрея Первозванного, Иакова Зеведеева, Иоанна Богослова, Филиппа, Варфоломея, Фомы, Матфея, Иакова Алфеева, Иуды Иакова, Симона Зилота и Матфея.

Ранее Новини.LIVE рассказывал, когда начинается Петров пост в 2026 году и как его стоит провести.

Напомним, мы писали, когда мы будем отмечать День Святого Духа, что означает праздник и какие его важные традиции.

Также Новини.LIVE публиковал календарь праздников на июнь 2026 года. Он подскажет, сколько будет выходных и какие важные праздники и события встретим.

Светлана Конюшенко - Редактор
Автор:
Светлана Конюшенко
