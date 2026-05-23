Православный календарь на июнь 2026: когда Духов день и День Петра и Павла

Верующие в церкви на богослужении. Фото: pomisna.info

Церковный календарь на июнь 2026 года богат на важные христианские праздники и памятные даты. Именно в этом месяце украинские верующие будут отмечать День Святого Духа, а также большие церковные события — Рождество Иоанна Крестителя и День святых апостолов Петра и Павла. Эти даты являются поводом для семейных встреч и полны теплых традиций.

Новини.LIVE подготовил для вас новый церковный календарь на июнь 2026 года, который поможет не пропустить важнейшие праздники, поминальные дни и другие знаковые религиозные события первого летнего месяца.

Церковный календарь на июнь 2026: какие важные даты встретим по новому стилю

1 июня — День Святого Духа ;

— ; 2 июня — Киево-Братской иконы Божией Матери; святого Никифора, патриарха Константинопольского;

— Киево-Братской иконы Божией Матери; святого Никифора, патриарха Константинопольского; 3 июня — мучеников Лукилиана, Клавдия, Ипатия, Павла, Дионисия и мученицы Павлы, девы;

— мучеников Лукилиана, Клавдия, Ипатия, Павла, Дионисия и мученицы Павлы, девы; 4 июня — святителя Митрофана, патриарха Константинопольского;

— святителя Митрофана, патриарха Константинопольского; 5 июня — перенесение мощей благоверного князя Игоря, великого князя Черниговского и Киевского ; святителя Константина, митрополита Киевского и всея Руси; Игоревской иконы Божией Матери;

— ; святителя Константина, митрополита Киевского и всея Руси; Игоревской иконы Божией Матери; 6 июня — святых преподобных Виссариона и Илариона;

— святых преподобных Виссариона и Илариона; 7 июня — Первое воскресенье после Пятидесятницы. Всех святых ; священномучеников Маркела, Сисиния и Кириака, диаконов;

— ; священномучеников Маркела, Сисиния и Кириака, диаконов; 8 июня — начало Петрова поста ; преподобного Ефрема, патриарха Антиохийского;

— ; преподобного Ефрема, патриарха Антиохийского; 9 июня — святителя Кирилла, архиепископа Александрийского; Кипрской иконы Божией Матери;

— святителя Кирилла, архиепископа Александрийского; Кипрской иконы Божией Матери; 10 июня — святого священномученика Тимофея, епископа Прусского;

— святого священномученика Тимофея, епископа Прусского; 11 июня — святых апостолов Варфоломея и Варнавы;

— святых апостолов Варфоломея и Варнавы; 12 июня — святых преподобных Онуфрия Великого и Петра Афонского;

— святых преподобных Онуфрия Великого и Петра Афонского; 13 июня — святых мучеников Акилины и Трифилия;

— святых мучеников Акилины и Трифилия; 14 июня — Второе воскресенье после Пятидесятницы. Всех святых земли Украинской ; благоверного князя Мстислава, во святом крещении Георгия, Храброго ; святителя Мефодия, патриарха Константинопольского;

— ; ; святителя Мефодия, патриарха Константинопольского; 15 июня — святителя Михаила, первого митрополита Киевского и всея Руси; святого пророка Амоса;

— святителя Михаила, первого митрополита Киевского и всея Руси; святого пророка Амоса; 16 июня — святых Отцов I-го Вселенского Собора; святого Тихона епископа;

— святых Отцов I-го Вселенского Собора; святого Тихона епископа; 17 июня — святых мучеников Мануила, Савела и Измаила;

— святых мучеников Мануила, Савела и Измаила; 18 июня — мучеников Леонтия, Ипатия и Феодула;

— мучеников Леонтия, Ипатия и Феодула; 19 июня — святого апостола Иуды, брата Господня;

— святого апостола Иуды, брата Господня; 20 июня — священномученика Мефодия, епископа Патарского; святителя Мины Киево-Печерского, епископа Полоцкого;

— священномученика Мефодия, епископа Патарского; святителя Мины Киево-Печерского, епископа Полоцкого; 21 июня — святого мученика Юлиана Тарсийского;

— святого мученика Юлиана Тарсийского; 22 июня — святого священномученика Евсевия, епископа Самосатского;

— святого священномученика Евсевия, епископа Самосатского; 23 июня — святой мученицы Агриппины Римлянки;

— святой мученицы Агриппины Римлянки; 24 июня — Рождество честного славного пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна ;

— ; 25 июня — преподобномученицы Февронии, девы; преподобного Григория, чудотворца Киево-Печерского, в Ближних пещерах;

— преподобномученицы Февронии, девы; преподобного Григория, чудотворца Киево-Печерского, в Ближних пещерах; 26 июня — святого преподобного Давида Солунского; святителя Дионисия Киево-Печерского, архиепископа Суздальского;

— святого преподобного Давида Солунского; святителя Дионисия Киево-Печерского, архиепископа Суздальского; 27 июня — преподобного Самсона, гостеприимного; преподобного Мартина Туровского; священномученика Кирилла (Лукариса), патриарха Константинопольского;

— преподобного Самсона, гостеприимного; преподобного Мартина Туровского; священномученика Кирилла (Лукариса), патриарха Константинопольского; 28 июня — перенесение мощей святых бессребреников Кира и Иоанна;

— перенесение мощей святых бессребреников Кира и Иоанна; 29 июня — День святых верховных апостолов Петра и Павла ;

— ; 30 июня — Всех святых; Собор 12 апостолов: Петра, Андрея Первозванного, Иакова Зеведеева, Иоанна Богослова, Филиппа, Варфоломея, Фомы, Матфея, Иакова Алфеева, Иуды Иакова, Симона Зилота и Матфея.

Ранее Новини.LIVE рассказывал, когда начинается Петров пост в 2026 году и как его стоит провести.

Напомним, мы писали, когда мы будем отмечать День Святого Духа, что означает праздник и какие его важные традиции.

Также Новини.LIVE публиковал календарь праздников на июнь 2026 года. Он подскажет, сколько будет выходных и какие важные праздники и события встретим.