Православный календарь на июнь 2026: когда Духов день и День Петра и Павла

Церковный календарь на июнь 2026: когда Духов день и Петра и Павла
Церковный календарь на июнь 2026 года богат на важные христианские праздники и памятные даты. Именно в этом месяце украинские верующие будут отмечать День Святого Духа, а также большие церковные события — Рождество Иоанна Крестителя и День святых апостолов Петра и Павла. Эти даты являются поводом для семейных встреч и полны теплых традиций.
Церковный календарь на июнь 2026: какие важные даты встретим по новому стилю
- 1 июня — День Святого Духа;
- 2 июня — Киево-Братской иконы Божией Матери; святого Никифора, патриарха Константинопольского;
- 3 июня — мучеников Лукилиана, Клавдия, Ипатия, Павла, Дионисия и мученицы Павлы, девы;
- 4 июня — святителя Митрофана, патриарха Константинопольского;
- 5 июня — перенесение мощей благоверного князя Игоря, великого князя Черниговского и Киевского; святителя Константина, митрополита Киевского и всея Руси; Игоревской иконы Божией Матери;
- 6 июня — святых преподобных Виссариона и Илариона;
- 7 июня — Первое воскресенье после Пятидесятницы. Всех святых; священномучеников Маркела, Сисиния и Кириака, диаконов;
- 8 июня — начало Петрова поста; преподобного Ефрема, патриарха Антиохийского;
- 9 июня — святителя Кирилла, архиепископа Александрийского; Кипрской иконы Божией Матери;
- 10 июня — святого священномученика Тимофея, епископа Прусского;
- 11 июня — святых апостолов Варфоломея и Варнавы;
- 12 июня — святых преподобных Онуфрия Великого и Петра Афонского;
- 13 июня — святых мучеников Акилины и Трифилия;
- 14 июня — Второе воскресенье после Пятидесятницы. Всех святых земли Украинской; благоверного князя Мстислава, во святом крещении Георгия, Храброго; святителя Мефодия, патриарха Константинопольского;
- 15 июня — святителя Михаила, первого митрополита Киевского и всея Руси; святого пророка Амоса;
- 16 июня — святых Отцов I-го Вселенского Собора; святого Тихона епископа;
- 17 июня — святых мучеников Мануила, Савела и Измаила;
- 18 июня — мучеников Леонтия, Ипатия и Феодула;
- 19 июня — святого апостола Иуды, брата Господня;
- 20 июня — священномученика Мефодия, епископа Патарского; святителя Мины Киево-Печерского, епископа Полоцкого;
- 21 июня — святого мученика Юлиана Тарсийского;
- 22 июня — святого священномученика Евсевия, епископа Самосатского;
- 23 июня — святой мученицы Агриппины Римлянки;
- 24 июня — Рождество честного славного пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна;
- 25 июня — преподобномученицы Февронии, девы; преподобного Григория, чудотворца Киево-Печерского, в Ближних пещерах;
- 26 июня — святого преподобного Давида Солунского; святителя Дионисия Киево-Печерского, архиепископа Суздальского;
- 27 июня — преподобного Самсона, гостеприимного; преподобного Мартина Туровского; священномученика Кирилла (Лукариса), патриарха Константинопольского;
- 28 июня — перенесение мощей святых бессребреников Кира и Иоанна;
- 29 июня — День святых верховных апостолов Петра и Павла;
- 30 июня — Всех святых; Собор 12 апостолов: Петра, Андрея Первозванного, Иакова Зеведеева, Иоанна Богослова, Филиппа, Варфоломея, Фомы, Матфея, Иакова Алфеева, Иуды Иакова, Симона Зилота и Матфея.
