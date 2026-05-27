Коли Івана Купала 2026 в Україні: нова дата, що замінила 7 липня

Святкування Івана Купала в Ужгороді. Фото: alamy.com

Свято Івана Купала — одне з найстаріших та наймістичніших в українській культурі. Воно поєднує прадавні язичницькі звичаї та християнські традиції. Багато українців досі за звичкою зустрічають його 7 липня. Та після переходу ПЦУ та УГКЦ на новий календар дата офіційно змінилася.

Новини.LIVE розповідає, коли Івана Купала в Україні, які традиції та давні обряди досі живуть.

Коли Івана Купала у 2026 році в Україні

До реформи церковного календаря Івана Купала припадало на ніч із 6 на 7 липня (за юліанським календарем). Після переходу Православної церкви України та Української Греко-Католицької Церкви на новоюліанський календар дати багатьох церковних свят змістилися на 13 днів раніше. Тому у 2026 році Івана Купала в Україні святкуватимуть у ніч з 23 на 24 червня. Це пов'язано з тим, що 24 червня віряни відзначають Різдво Івана Хрестителя. Саме з цим церковним святом історично поєднаний Купала.

Насправді нова дата повертає свято до його історичного та природного коріння, тісно пов'язаного із літнім сонцестоянням — періодом найдовшого дня і найкоротшої ночі у році. Для наших предків це був особливий час торжества світла, сили сонця та оновлення природи.

Які існують українські традиції на Івана Купала

Це свято одне з наймістичніших та найколоритніших. Воно сповнене особливими обрядами, стародавніми звичаями та християнськими традиціями. Наші предки вірили в особливу силу вогню, води та трав у цю коротку ніч.

Читайте також:

Усе починається з великого багаття, яке розпалюють просто неба — біля річки, на луках або на узліссі. Вогонь на Івана Купала вважався живим і очищувальним. Через нього стрибали, щоб залишити позаду все лихе, позбутися тривог і зустріти новий етап життя з чистими думками. Особливо хвилюючим був цей обряд для закоханих: хлопець і дівчина бралися за руки та разом перестрибували полум'я. Якщо руки не роз'єднувалися, це вважалося добрим знаком — попереду на пару чекало міцне й щасливе життя.

Поки біля багаття лунали пісні та хороводи, дівчата плели вінки з польових квітів і духмяних трав. У кожну рослину вкладали особливий сенс:

любисток символізував кохання;

чебрець — здоров'я;

полин захищав від злого ока;

звіробій приносив добробут.

Коли сутеніло, у вінки вставляли свічки й пускали на воду. За тим, як вінок пливе, ворожили на майбутнє. Якщо він легко ковзав по воді, а свічка горіла рівно, це віщувало щасливе кохання та швидке весілля. Якщо ж кружляв на місці або тонув, вважалося, що доля ще готує випробування.

Особливої сили в цю ніч набували трави, зібрані на світанку. Люди вірили, що саме після Купальської ночі рослини мають найбільшу цілющу енергію. Їх сушили, зберігали вдома як обереги, додавали до лікувальних настоїв і використовували для захисту оселі від негараздів.

А одна з найпопулярніших легенд купальської ночі про квітку папороті. За давнім повір'ям, лише раз на рік, саме в купальську ніч, вона нібито спалахує чарівним цвітом лише на кілька митей. Той, хто знайде її, здобуде щастя, багатство й здатність розуміти приховані таємниці світу.

Як святкують Івана Купала сьогодні

Сучасне святкування Івана Купала дедалі частіше проходить у форматі етнофестивалів, культурних подій і театралізованих дійств. У музеях просто неба та етнопарках для гостей проводять:

майстер-класи з плетіння вінків;

відтворення стародавніх обрядів;

народні співи та хороводи;

купальські вистави біля вогнища;

ярмарки народних ремесел.

Це можливість не лише цікаво провести час, а й відчути живий зв'язок із давньою українською традицією.

Раніше ми ділилися з вами церковним календарем свят на червень 2026. Він підкаже дати найголовніших релігійних подій першого місяця літа.

Нагадаємо, ми писали, коли ми відзначатимемо День Святого Духа, що означає свято та які його важливі традиції.

Також дізнавайтеся, коли в Україні святкуватимемо День Петра і Павла і які традиції великого свята.