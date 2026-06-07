Коли день літнього сонцестояння 2026 в Україні: дата та народні прикмети

Дівчата на природі у вінках. Фото: sweden.se

Щороку наприкінці червня відбувається одна з найцікавіших астрономічних подій — день літнього сонцестояння. У цей момент Сонце підіймається над горизонтом найвище, а світловий день стає найдовшим у році. Для наших предків дата була особливим часом сили та єднання з природою. З покоління в покоління передавалися особливі традиції, звичаї та прикмети.

Новини.LIVE розповідає, коли настане літнє сонцестояння у 2026 році та які звичаї пов'язані з цією подією.

Що таке літнє сонцестояння

Літнє сонцестояння — астрономічна подія, коли Сонце досягає найвищої точки над горизонтом у Північній півкулі. Під час цієї події день стає найдовшим у році, а ніч — найкоротша. Причиною появи такого явища є нахил земної осі відносно Сонця. У момент сонцестояння наша планета розташовується так, що Північна півкуля отримує максимальну кількість сонячного світла. Після цієї дати світловий день починає скорочуватися, попри те що літо тільки набирає обертів.

Коли буде День літнього сонцестояння 2026 в Україні

У 2026 році літнє сонцестояння настане 21 червня о 11:24 за київським часом. За попередніми астрономічними розрахунками, Сонце зійде приблизно о 4:46, а зайде о 21:10. Таким чином тривалість дня становитиме близько 16 годин 24 хвилин.

Які є давні традиції та звичаї літнього сонцестояння в Україні

Для наших предків цей період був символом розквіту природи. Літнє сонцестояння вважали магічним. Це був час очищення водою і вогнем. Вогонь символізував сонячну силу, вода — життя, а трави — здоров'я та захист.

Читайте також:

Вірили, що рослини, зібрані в цей час, мають особливу силу та можуть захищати від хвороб та негараздів. Дівчата плели вінки з польових квітів і пускали їх по воді, щоб дізнатися свою долю. Купалися у водоймах, бо вода в цей час вважалася цілющою. Влаштовували великі гуляння, палили багаття, зустрічали світанок. Було заведено стрибати через вогонь. Вважалося, що полум'я очищає від хвороб і поганої енергії, а пара, яка стрибає разом, матиме щасливу долю. Багато традицій літнього сонцестояння згодом переплелися зі святом Івана Купала.

Що варто робити у День літнього сонцестояння

День вважається сприятливим для внутрішнього оновлення та добрих намірів. Багато людей використовують його як нагоду перезавантажитися, побути наодинці з природою. У цей час рекомендують:

провести більше часу на природі;

влаштувати відпочинок біля водойми;

зустріти світанок на свіжому повітрі;

навести лад у домі та позбутися непотрібних речей;

приділити увагу родині та близьким;

згадати приємні події та важливі сімейні історії;

загадати бажання;

поставити нові цілі;

налаштуватися на позитивні зміни.

Що не можна робити у день літнього сонцестояння

Вважалося, що будь-який безлад або конфлікти цього дня можуть вплинути на події найближчих місяців. У День літнього сонцестояння не можна:

сваритися та з'ясовувати стосунки;

накопичувати образи та негативні думки;

залишати важливі справи незавершеними;

брати або давати гроші в борг;

нехтувати порядком у домі;

носити брудний чи занедбаний одяг.

Народні прикмети на літнє сонцестояння

З покоління в покоління українці передавали прикмети, пов'язані з найдовшим днем року. Найвідоміші з них:

Рясна ранкова роса обіцяє щедрий урожай.

Зоряне небо в ніч перед сонцестоянням віщує грибну осінь.

Побачити схід Сонця цього дня — до міцного здоров'я та добробуту.

Якщо покласти монетку біля дверей — рік буде щедрим, багатим і грошовитим.

Раніше Новини.LIVE розповідали, у яку нову дату свято Івана Купала та які його головні традиції.

Нагадаємо, ми писали, коли в Україні відзначатимемо День батька та які традиції свята.

Також Новини.LIVE ділилися календарем свят та вихідних на червень 2026 року.