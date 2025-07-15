15 июля 2025 — День Владимира: история праздника и поздравления с именинами

Равноапостольный Великий князь Владимир. Фото: historyua.com

Вторник, 15 июля, — особый день для каждого украинца. Ведь именно сегодня мы чествуем святого равноапостольного князя Владимира, благодаря которому Киевская Русь приняла христианство, а с ним — новую духовную и культурную эпоху. Также в эту дату отмечается День Крещения Руси и поздравляют с именинами всех, кто носит красивое и гордое имя Владимир.

Новини.LIVE рассказывает об истории и значении праздников, которые мы отмечаем 15 июля, а также делится с вами красивыми поздравлениями с Днем ангела Владимира в прозе и открытках.

Реклама

Читайте также:

Что празднуют 15 июля — три важных праздника для украинцев

По новоюлианскому календарю, на который Украина перешла еще в 2023 году, 15 июля верующие чтят память святого равноапостольного князя Владимира Великого — крестителя Киевской Руси. Вместе с этим принято поздравлять с Днем ангела всех Владимиров.

15 июля также является официальной датой празднования Крещения Руси, которое в 988 году изменило ход истории нашего государства.

Вместе с тем, отмечают молодой праздник День Украинской Государственности. Он был установлен в 2021 году с целью напомнить о тысячелетней истории украинского государства, его неразрывной связи с прошлым и стремлении к крепкому, независимому будущему. Как мощный символ несокрушимости и национального единства.

Крещение Киевской Руси Владимиром Великим. Фото: Church.ua

Кто такой князь Владимир Великий

Князь Киевский Владимир Великий — сын Святослава и внук княгини Ольги. По историческим источникам родился около 960 г. Владимир был язычником, но впоследствии принял христианство.

Одна из самых распространенных версий гласит, что Владимир принял христианство ради брака с византийской царевной Анной. Он крестился в Корсуне, получил новое имя Василий, а впоследствии окрестил и свой народ. В 988 году состоялось Крещение Руси в Киеве.

Владимир построил первые храмы, отменил смертную казнь, занимался бедными и прославился как милосердный правитель. Его похоронили 15 июля 1015 года в Десятинной церкви. За жизнь и заслуги его канонизировали как равноапостольного святого.

Князь Киевский Владимир Великий. Фото: shutterstock.com

Как Крещение Руси изменило историю

Принятие христианства стало поворотной точкой для Киевской Руси. Благодаря Владимиру Великому государство интегрировалось в европейскую христианскую среду. Избавившись от языческих практик, Киевская Русь открыла новые горизонты для культуры, образования и дипломатии.

После крещения началось строительство храмов, развитие письменности и образования. Были основаны школы, переписывались религиозные тексты, формировалась христианская этика. Все это способствовало становлению украинской государственности, которую сегодня также чествуют в этот день.

Как отмечают День святого Владимира в Украине

В храмах в этот день проводят праздничные литургии в честь равноапостольного святого Владимира, в святом крещении Василия. Звучат молитвы, церковные колокола, верующие приходят в храмы вспомнить крестителя Руси. Происходят торжества, посвященные Дню Украинской Государственности, культурные мероприятия, выставки, конференции.

Католическая церковь также признает Владимира святым — мессы служат в Польше и других странах, где его почитают как покровителя Восточной Европы.

Поздравления с Днем ангела Владимира 15 июля 2025 года

Поздравляю с Днем ангела, Владимир! Желаю силы, мудрости и душевного спокойствия. Пусть твой ангел-хранитель всегда будет рядом.

***

Владимир, поздравляю с именинами! Твое имя — символ мужества и доброты. Пусть жизнь будет светлой, а сердце — полным любви.

***

Искренне поздравляю с именинами! Пусть судьба щедро одаривает счастьем, здоровьем и теплом человеческих сердец.

***

Пусть твой небесный покровитель ведет тебя к успеху, поддерживает в трудные моменты и вдохновляет на добрые дела. С Днем ангела!

***

С Днем ангела, Владимир! Пусть ангел защищает тебя на каждом шагу, а в сердце всегда живет вера, надежда и любовь.

Открытки с Днем ангела Владимира 2025

Открытка с Днем ангела. Коллаж: Новини.LIVE

Открытка с Днем ангела. Коллаж: Новини.LIVE

Открытка с Днем ангела. Коллаж: Новини.LIVE

Видеопоздравление с Днем ангела Владимира 2025 с Днем ангела

Также мы подготовили для Вас календарь праздников на июль 2025 года, который поможет не пропустить самые важные события второго месяца лета.