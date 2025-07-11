З Днем святої княгині Ольги 2025 — душевні привітання у прозі та листівках

День святої княгині Ольги. Колаж: Новини.LIVE

Сьогодні, 11 липня, в Україні зустрічають велике свято — День пам'яті святої рівноапостольної княгині Ольги. Для українців це свято має особливе значення, адже княгиня Ольга стала першою християнкою серед правителів Київської Русі та відкрила шлях до хрещення всієї держави.

Новини.LIVE ділиться красивими листівками та привітаннями до свята. Подаруйте часточку тепла своїм рідним та друзям.

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Привітання з Днем святої княгині Ольги у прозі

З Днем святої княгині Ольги! Нехай її приклад надихає кожного з нас на мудрі рішення, стійкість у випробуваннях і непохитну віру в перемогу. Бажаємо миру, сили духу та щоденної наснаги боротися за світле майбутнє.

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У день пам'яті святої княгині Ольги зичимо вам витримки, рішучості й внутрішнього спокою.

Нехай у серці живе впевненість у завтрашньому дні, а над головою буде мирне небо. Все буде Україна!

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Сьогодні ми згадуємо мудру правительку, яка не боялася змін і боролася за краще майбутнє.

Нехай цей день подарує кожному силу духу, ясність думки та віру в перемогу добра. Миру, сили й благословення!

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Зі святом святої княгині Ольги! Нехай її мужність і далекоглядність стануть для нас прикладом у часи випробувань. Бажаємо сили для боротьби, єдності сердець і наснаги творити нову історію України.

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У день великої жінки й правительки бажаємо мудрості в діях, віри в серці та незламності духу. Нехай мир повернеться в наші домівки, а перемога — в наш народ. Зі святом духовної сили та надії! З Днем святої княгині Ольги!

День святої княгині Ольги 2025 — красиві листівки

Привітання з Днем святої княгині Ольги. Колаж: Новини.LIVE

Привітання з Днем святої княгині Ольги. Колаж: Новини.LIVE

Привітання з Днем святої княгині Ольги. Колаж: Новини.LIVE

Привітання з Днем святої княгині Ольги. Колаж: Новини.LIVE

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