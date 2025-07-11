Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїІнвестиціїФінансиМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бізнес
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Свята День княгині Ольги 2025 — красиві привітання та листівки

День княгині Ольги 2025 — красиві привітання та листівки

Ua ru
Дата публікації: 11 липня 2025 06:03
З Днем святої княгині Ольги 2025 — душевні привітання у прозі та листівках
День святої княгині Ольги. Колаж: Новини.LIVE

Сьогодні, 11 липня, в Україні зустрічають велике свято — День пам'яті святої рівноапостольної княгині Ольги. Для українців це свято має особливе значення, адже княгиня Ольга стала першою християнкою серед правителів Київської Русі та відкрила шлях до хрещення всієї держави.  

Новини.LIVE ділиться красивими листівками та привітаннями до свята. Подаруйте часточку тепла своїм рідним та друзям.

Реклама
Читайте також:

Привітання з Днем святої княгині Ольги у прозі

З Днем святої княгині Ольги! Нехай її приклад надихає кожного з нас на мудрі рішення, стійкість у випробуваннях і непохитну віру в перемогу. Бажаємо миру, сили духу та щоденної наснаги боротися за світле майбутнє.

***

У день пам'яті святої княгині Ольги зичимо вам витримки, рішучості й внутрішнього спокою.
Нехай у серці живе впевненість у завтрашньому дні, а над головою буде мирне небо. Все буде Україна!

***

Сьогодні ми згадуємо мудру правительку, яка не боялася змін і боролася за краще майбутнє.
Нехай цей день подарує кожному силу духу, ясність думки та віру в перемогу добра. Миру, сили й благословення!

***

Зі святом святої княгині Ольги! Нехай її мужність і далекоглядність стануть для нас прикладом у часи випробувань. Бажаємо сили для боротьби, єдності сердець і наснаги творити нову історію України.

***

У день великої жінки й правительки бажаємо мудрості в діях, віри в серці та незламності духу. Нехай мир повернеться в наші домівки, а перемога — в наш народ. Зі святом духовної сили та надії! З Днем святої княгині Ольги!

День святої княгині Ольги 2025 — красиві листівки

День святої княгині Ольги 2025 — красиві листівки
Привітання з Днем святої княгині Ольги. Колаж: Новини.LIVE
Листівки до Дня святої княгині Ольги 2025
Привітання з Днем святої княгині Ольги. Колаж: Новини.LIVE
День княгині Ольги 2025 — красиві привітання
Привітання з Днем святої княгині Ольги. Колаж: Новини.LIVE
З Днем святої княгині Ольги 2025 — душевні привітання
Привітання з Днем святої княгині Ольги. Колаж: Новини.LIVE

Також пропонуємо вам дізнатися, що категорично не можна робити у День святої княгині Ольги та які існують традиції у це свято.

привітання листівки побажання Княгиня Ольга свято
Олена Дрозд - Редактор
Автор:
Олена Дрозд
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації