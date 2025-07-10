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Головна Свята День святої Ольги 2025 — що не можна робити, щоб уникнути нещасть

День святої Ольги 2025 — що не можна робити, щоб уникнути нещасть

Ua ru
Дата публікації: 10 липня 2025 06:03
День святої княгині Ольги 11 липня 2025 — що не можна робити, прикмети та повір'я
Свята рівноапостольна княгиня Ольга. Фото: google.com

Вже у п'ятницю, 11 липня, українці вшановуватимуть святу княгиню Ольгу, яка прославилася не тільки як найвеличніша правителька та новаторка із твердою рукою, а й як перша християнка на Русі. Це не просто дата в церковному календарі, а символ сили, мудрості та віри. У цей день згадують про її велику духовну місію, а також дотримуються особливих традицій.

Новини.LIVE розповідає, які існують традиції та звичаї у День святої Ольги та що категорично не можна робити у свято 11 липня. 

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День святої Ольги 11 липня — традиції та звичаї

Княгиню Ольгу вважають покровителькою жінок, вдовиць, сиріт, воїнів і всіх, хто шукає розради у часи випробувань.

Традиційно 11 липня віряни йдуть до церкви, де моляться святій Ользі. Чимало людей звертаються до святої з молитвами про мир, злагоду в родині, захист для рідних і душевний спокій.

Також цього дня заведено допомагати нужденним — це вважається найкращим способом вшанувати святу. Крім цього, варто допомогти стареньким, особливо родичам.

За народною традицією, важку фізичну працю у свято краще відкласти. Проте роботи в саду й на городі вважалися сприятливими — вони обіцяють добрий врожай.

 

День святої Ольги 11 липня — традиції та звичаї
Свята рівноапостольна княгиня Ольга. Фото: google.com

Що не можна робити у День святої Ольги 11 липня 2025

Щоб не притягнути до себе нещастя й не згрішити, у свято варто дотримуватись певних заборон. У День святої Ольги не можна: 

  • сваритися та конфліктувати, навіть у думках;
  • вживати нецензурні слова;
  • злитися;
  • хизуватися;
  • лінуватися;
  • бажати зла, навіть ворогам;
  • займатися рукоділлям, шиттям;
  • займатися прибиранням і домашніми справами;
  • брати чи давати гроші у борг.

 

Що не можна робити у День святої Ольги 11 липня 2025
Жінка молиться у церкві. Фото: freepik.com

Народні прикмети на 11 липня

Наші предки уважно спостерігали за природою в День святої Ольги. Ось що вони помічали:

  • Ранкова роса на городі — до поганого врожаю помідорів.
  • Сонячна погода в Ольгин день — обіцяє багатий урожай зерна.
  • Грім на 11 липня — на риболовлі буде гарний кльов.
  • Мошкара в повітрі — до великої кількості грибів восени.

Також ділимося з Вами новим церковним календарем свят на липень 2025 року, який нагадає вам про усі важливі релігійні події.

свята прикмети традиції заборони Княгиня Ольга
Олена Дрозд - Редактор
Автор:
Олена Дрозд
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