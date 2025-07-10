День святої княгині Ольги 11 липня 2025 — що не можна робити, прикмети та повір'я

День святої Ольги 2025 — що не можна робити, щоб уникнути нещасть
Вже у п'ятницю, 11 липня, українці вшановуватимуть святу княгиню Ольгу, яка прославилася не тільки як найвеличніша правителька та новаторка із твердою рукою, а й як перша християнка на Русі. Це не просто дата в церковному календарі, а символ сили, мудрості та віри. У цей день згадують про її велику духовну місію, а також дотримуються особливих традицій.
Новини.LIVE розповідає, які існують традиції та звичаї у День святої Ольги та що категорично не можна робити у свято 11 липня.
День святої Ольги 11 липня — традиції та звичаї
Княгиню Ольгу вважають покровителькою жінок, вдовиць, сиріт, воїнів і всіх, хто шукає розради у часи випробувань.
Традиційно 11 липня віряни йдуть до церкви, де моляться святій Ользі. Чимало людей звертаються до святої з молитвами про мир, злагоду в родині, захист для рідних і душевний спокій.
Також цього дня заведено допомагати нужденним — це вважається найкращим способом вшанувати святу. Крім цього, варто допомогти стареньким, особливо родичам.
За народною традицією, важку фізичну працю у свято краще відкласти. Проте роботи в саду й на городі вважалися сприятливими — вони обіцяють добрий врожай.
Що не можна робити у День святої Ольги 11 липня 2025
Щоб не притягнути до себе нещастя й не згрішити, у свято варто дотримуватись певних заборон. У День святої Ольги не можна:
- сваритися та конфліктувати, навіть у думках;
- вживати нецензурні слова;
- злитися;
- хизуватися;
- лінуватися;
- бажати зла, навіть ворогам;
- займатися рукоділлям, шиттям;
- займатися прибиранням і домашніми справами;
- брати чи давати гроші у борг.
Народні прикмети на 11 липня
Наші предки уважно спостерігали за природою в День святої Ольги. Ось що вони помічали:
- Ранкова роса на городі — до поганого врожаю помідорів.
- Сонячна погода в Ольгин день — обіцяє багатий урожай зерна.
- Грім на 11 липня — на риболовлі буде гарний кльов.
- Мошкара в повітрі — до великої кількості грибів восени.
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