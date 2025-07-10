День святой княгини Ольги 11 июля 2025 — что нельзя делать, приметы и поверья

Святая равноапостольная княгиня Ольга. Фото: google.com

Уже в пятницу, 11 июля, украинцы будут чествовать святую княгиню Ольгу, которая прославилась не только как величайшая правительница и новатор с твердой рукой, но и как первая христианка на Руси. Это не просто дата в церковном календаре, а символ силы, мудрости и веры. В этот день вспоминают о ее великой духовной миссии, а также придерживаются особых традиций.

Новини.LIVE рассказывает, какие существуют традиции и обычаи в День святой Ольги и что категорически нельзя делать в праздник 11 июля.

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День святой Ольги 11 июля — традиции и обычаи

Княгиню Ольгу считают покровительницей женщин, вдов, сирот, воинов и всех, кто ищет утешения во времена испытаний.

Традиционно 11 июля верующие идут в церковь, где молятся святой Ольге. Многие обращаются к святой с молитвами о мире, согласии в семье, защите для родных и душевном спокойствии.

Также в этот день принято помогать нуждающимся — это считается лучшим способом почтить святую. Кроме этого, стоит помочь старикам, особенно родственникам.

По народной традиции, тяжелый физический труд в праздник лучше отложить. Однако работы в саду и на огороде считались благоприятными — они обещают хороший урожай.

Святая равноапостольная княгиня Ольга. Фото: google.com

Что нельзя делать в День святой Ольги 11 июля 2025 года

Чтобы не привлечь к себе несчастье и не согрешить, в праздник стоит придерживаться определенных запретов. В День святой Ольги нельзя:

ссориться и конфликтовать, даже в мыслях;

употреблять нецензурные слова;

злиться;

хвастаться;

лениться;

желать зла, даже врагам;

заниматься рукоделием, шитьем;

заниматься уборкой и домашними делами;

брать или давать деньги в долг.

Женщина молится в церкви. Фото: freepik.com

Народные приметы на 11 июля

Наши предки внимательно наблюдали за природой в День святой Ольги. Вот что они замечали:

Утренняя роса на огороде — к плохому урожаю помидоров.

Солнечная погода в Ольгин день — обещает богатый урожай зерна.

Гром на 11 июля — на рыбалке будет хороший клев.

Мошкара в воздухе — к большому количеству грибов осенью.

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