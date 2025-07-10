День святой княгини Ольги 11 июля 2025 — что нельзя делать, приметы и поверья

День святой Ольги 2025 — что нельзя делать, чтобы избежать бед
Уже в пятницу, 11 июля, украинцы будут чествовать святую княгиню Ольгу, которая прославилась не только как величайшая правительница и новатор с твердой рукой, но и как первая христианка на Руси. Это не просто дата в церковном календаре, а символ силы, мудрости и веры. В этот день вспоминают о ее великой духовной миссии, а также придерживаются особых традиций.
Новини.LIVE рассказывает, какие существуют традиции и обычаи в День святой Ольги и что категорически нельзя делать в праздник 11 июля.
День святой Ольги 11 июля — традиции и обычаи
Княгиню Ольгу считают покровительницей женщин, вдов, сирот, воинов и всех, кто ищет утешения во времена испытаний.
Традиционно 11 июля верующие идут в церковь, где молятся святой Ольге. Многие обращаются к святой с молитвами о мире, согласии в семье, защите для родных и душевном спокойствии.
Также в этот день принято помогать нуждающимся — это считается лучшим способом почтить святую. Кроме этого, стоит помочь старикам, особенно родственникам.
По народной традиции, тяжелый физический труд в праздник лучше отложить. Однако работы в саду и на огороде считались благоприятными — они обещают хороший урожай.
Что нельзя делать в День святой Ольги 11 июля 2025 года
Чтобы не привлечь к себе несчастье и не согрешить, в праздник стоит придерживаться определенных запретов. В День святой Ольги нельзя:
- ссориться и конфликтовать, даже в мыслях;
- употреблять нецензурные слова;
- злиться;
- хвастаться;
- лениться;
- желать зла, даже врагам;
- заниматься рукоделием, шитьем;
- заниматься уборкой и домашними делами;
- брать или давать деньги в долг.
Народные приметы на 11 июля
Наши предки внимательно наблюдали за природой в День святой Ольги. Вот что они замечали:
- Утренняя роса на огороде — к плохому урожаю помидоров.
- Солнечная погода в Ольгин день — обещает богатый урожай зерна.
- Гром на 11 июля — на рыбалке будет хороший клев.
- Мошкара в воздухе — к большому количеству грибов осенью.
Также делимся с Вами новым церковным календарем праздников на июль 2025 года, который напомнит вам обо всех важных религиозных событиях.
Читайте Новини.LIVE!