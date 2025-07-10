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Главная Праздники День святой Ольги 2025 — что нельзя делать, чтобы избежать бед

День святой Ольги 2025 — что нельзя делать, чтобы избежать бед

Ua ru
Дата публикации 10 июля 2025 06:03
День святой княгини Ольги 11 июля 2025 — что нельзя делать, приметы и поверья
Святая равноапостольная княгиня Ольга. Фото: google.com

Уже в пятницу, 11 июля, украинцы будут чествовать святую княгиню Ольгу, которая прославилась не только как величайшая правительница и новатор с твердой рукой, но и как первая христианка на Руси. Это не просто дата в церковном календаре, а символ силы, мудрости и веры. В этот день вспоминают о ее великой духовной миссии, а также придерживаются особых традиций.

Новини.LIVE рассказывает, какие существуют традиции и обычаи в День святой Ольги и что категорически нельзя делать в праздник 11 июля.

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День святой Ольги 11 июля — традиции и обычаи

Княгиню Ольгу считают покровительницей женщин, вдов, сирот, воинов и всех, кто ищет утешения во времена испытаний.

Традиционно 11 июля верующие идут в церковь, где молятся святой Ольге. Многие обращаются к святой с молитвами о мире, согласии в семье, защите для родных и душевном спокойствии.

Также в этот день принято помогать нуждающимся — это считается лучшим способом почтить святую. Кроме этого, стоит помочь старикам, особенно родственникам.

По народной традиции, тяжелый физический труд в праздник лучше отложить. Однако работы в саду и на огороде считались благоприятными — они обещают хороший урожай.

 

День святой Ольги 11 июля — традиции и обычаи
Святая равноапостольная княгиня Ольга. Фото: google.com

Что нельзя делать в День святой Ольги 11 июля 2025 года

Чтобы не привлечь к себе несчастье и не согрешить, в праздник стоит придерживаться определенных запретов. В День святой Ольги нельзя:

  • ссориться и конфликтовать, даже в мыслях;
  • употреблять нецензурные слова;
  • злиться;
  • хвастаться;
  • лениться;
  • желать зла, даже врагам;
  • заниматься рукоделием, шитьем;
  • заниматься уборкой и домашними делами;
  • брать или давать деньги в долг.

 

Что нельзя делать в День святой Ольги 11 июля 2025 года
Женщина молится в церкви. Фото: freepik.com

Народные приметы на 11 июля

Наши предки внимательно наблюдали за природой в День святой Ольги. Вот что они замечали:

  • Утренняя роса на огороде — к плохому урожаю помидоров.
  • Солнечная погода в Ольгин день — обещает богатый урожай зерна.
  • Гром на 11 июля — на рыбалке будет хороший клев.
  • Мошкара в воздухе — к большому количеству грибов осенью.

Также делимся с Вами новым церковным календарем праздников на июль 2025 года, который напомнит вам обо всех важных религиозных событиях.

праздники приметы традиции запреты Княгиня Ольга
Елена Дрозд - Редактор
Автор:
Елена Дрозд
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