День ангела у липні 2025 — хто святкує іменини та які імена несуть щастя

Маленька дівчинка з крилами янгола. Фото: shutterstock.com

Церковний календар, що в народі зветься Святки — незамінний помічник для батьків, які прагнуть обрати ім'я для новонародженої дитини. За народними віруваннями, святий, на честь якого названо малюка, оберігатиме його та захищатиме усе життя. А ще це підказка, кого з рідних та друзів варто вітати з іменинами.

Новини.LIVE розповідає, хто відзначає День ангела у липні 2025 року та яке ім'я обрати для новонародженої дитини за церковним липневим календарем, щоб воно принесло щасливу долю.

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Дізнайтеся, коли привітати рідних і знайомих, щоб не пропустити їхній особливий день:

У кого День ангела 1 липня

Чоловічі імена: Аркадій, Василь, Дем'ян, Іван, Костянтин, Кузьма, Лев, Олексій, Павло, Петро.

Жіночі імена: Ангеліна.

У кого День ангела 2 липня

Чоловічі імена: Арсеній.

У кого День ангела 3 липня

Чоловічі імена: Анатолій, Антон, Василь, Георгій, Іван, Костянтин, Марк, Михайло, Олександр, Родіон, Фома.

У кого День ангела 4 липня

Чоловічі імена: Андрій, Богдан, Дмитро, Марк, Михайло, Микола, Олексій, Федір.

Жіночі імена: Анастасія, Марія, Марта, Олександра, Ольга, Тетяна.

У кого День ангела 5 липня

Чоловічі імена: Афанасій, Василь, Сергій, Степан.

Жіночі імена: Варвара, Ганна, Єлизавета.

У кого День ангела 6 липня

Чоловічі імена: Анатолій, Антон, Валентин, Василь, Віктор, Гліб, Федір.

Жіночі імена: Марта, Уляна, Юліана.

У кого День ангела 7 липня

Чоловічі імена: Герман, Лук'ян, Остап, Павло, Сергій.

Жіночі імена: Євдокія, Єфросинія.

У кого День ангела 8 липня

Чоловічі імена: Олександр, Сава, Федір.

У кого День ангела 9 липня

Чоловічі імена: Андрій, Іван, Кирило, Костянтин, Михайло, Олександр.

У кого День ангела 10 липня

Чоловічі імена: Антон, Данило, Георгій, Леонтій, Нестор, Степан.

Маленька дівчинка з крилами янгола. Фото: freepik.com

У кого День ангела 11 липня

Чоловічі імена: Аркадій, Іларіон, Лев.

Жіночі імена: Ілона, Олена, Ольга.

У кого День ангела 12 липня

Чоловічі імена: Арсеній, Гаврило, Григорій, Іван, Михайло, Федір.

Жіночі імена: Вероніка, Марія.

У кого День ангела 13 липня

Чоловічі імена: Антон, Гаврило, Степан, Юліан.

У кого День ангела 14 липня

Чоловічі імена: Іван, Костянтин, Микола, Степан.

У кого День ангела 15 липня

Чоловічі імена: Василь, Володимир.

У кого День ангела 16 липня

Чоловічі імена: Іван, Павло, Петро, Федір, Яків.

Жіночі імена: Валентина, Юлія.

У кого День ангела 17 липня

Чоловічі імена: Леонід.

Жіночі імена: Вероніка, Маргарита, Марина.

У кого День ангела 18 липня

Чоловічі імена: Афанасій, Іван, Омелян, Степан.

У кого День ангела 19 липня

Чоловічі імена: Дмитро, Григорій, Роман, Степан.

Жіночі імена: Євгенія.

У кого День ангела 20 липня

Чоловічі імена: Георгій, Іван, Ілля, Костянтин, Микола, Олександр, Олексій, Опанас, Петро, Сергій, Тихон, Федір, Юхим.

Маленька дівчинка з крилами янгола. Фото: freepik.com

У кого День ангела 21 липня

Чоловічі імена: Георгій, Євген, Іван, Петро, Роман, Семен, Федір.

Жіночі імена: Ганна.

У кого День ангела 22 липня

Чоловічі імена: Михайло, Олексій.

Жіночі імена: Магдалина, Марія.

У кого День ангела 23 липня

Чоловічі імена: Андрій, Віталій, Трохим, Федір.

Жіночі імена: Ганна.

У кого День ангела 24 липня

Чоловічі імена: Анатолій, Борис, Давид, Гліб, Іван, Микола, Опанас, Роман.

Жіночі імена: Христина.

У кого День ангела 25 липня

Чоловічі імена: Макар, Олександр.

Жіночі імена: Ганна.

У кого День ангела 26 липня

Чоловічі імена: Гнат, Сергій, Федір.

У кого День ангела 27 липня

Чоловічі імена: Еммануїл, Герман, Іван, Микола.

У кого День ангела 28 липня

Чоловічі імена: Василь, Володимир, Остап, Павло, Юліан.

Жіночі імена: Анастасія, Антоніна, Ірина, Олена.

У кого День ангела 29 липня

Чоловічі імена: Анатолій, Костянтин, Михайло, Микола, Олександр, Олексій, Остап, Роман.

У кого День ангела 30 липня

Чоловічі імена: Анатолій, Валентин, Герман, Іван, Лука, Максим, Павло.

У кого День ангела 31 липня

Чоловічі імена: Антон, Арсеній, Василь, Володимир, Георгій, Денис, Іван, Йосип, Костянтин, Максим, Микола, Сергій, Степан, Юрій.

Жіночі імена: Ганна, Єлизавета.

Також ділимося з Вами новим церковним календарем свят на липень 2025 року, який нагадає вам про усі важливі релігійні події.