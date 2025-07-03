День ангела у липні 2025 — хто святкує іменини та які імена несуть щастя

Хто святкує іменини у липні 2025 — найкращі імена для немовлят
Церковний календар, що в народі зветься Святки — незамінний помічник для батьків, які прагнуть обрати ім'я для новонародженої дитини. За народними віруваннями, святий, на честь якого названо малюка, оберігатиме його та захищатиме усе життя. А ще це підказка, кого з рідних та друзів варто вітати з іменинами.
Новини.LIVE розповідає, хто відзначає День ангела у липні 2025 року та яке ім'я обрати для новонародженої дитини за церковним липневим календарем, щоб воно принесло щасливу долю.
Іменини у липні 2025 року за новим церковним календарем
Дізнайтеся, коли привітати рідних і знайомих, щоб не пропустити їхній особливий день:
У кого День ангела 1 липня
Чоловічі імена: Аркадій, Василь, Дем'ян, Іван, Костянтин, Кузьма, Лев, Олексій, Павло, Петро.
Жіночі імена: Ангеліна.
У кого День ангела 2 липня
Чоловічі імена: Арсеній.
У кого День ангела 3 липня
Чоловічі імена: Анатолій, Антон, Василь, Георгій, Іван, Костянтин, Марк, Михайло, Олександр, Родіон, Фома.
У кого День ангела 4 липня
Чоловічі імена: Андрій, Богдан, Дмитро, Марк, Михайло, Микола, Олексій, Федір.
Жіночі імена: Анастасія, Марія, Марта, Олександра, Ольга, Тетяна.
У кого День ангела 5 липня
Чоловічі імена: Афанасій, Василь, Сергій, Степан.
Жіночі імена: Варвара, Ганна, Єлизавета.
У кого День ангела 6 липня
Чоловічі імена: Анатолій, Антон, Валентин, Василь, Віктор, Гліб, Федір.
Жіночі імена: Марта, Уляна, Юліана.
У кого День ангела 7 липня
Чоловічі імена: Герман, Лук'ян, Остап, Павло, Сергій.
Жіночі імена: Євдокія, Єфросинія.
У кого День ангела 8 липня
Чоловічі імена: Олександр, Сава, Федір.
У кого День ангела 9 липня
Чоловічі імена: Андрій, Іван, Кирило, Костянтин, Михайло, Олександр.
У кого День ангела 10 липня
Чоловічі імена: Антон, Данило, Георгій, Леонтій, Нестор, Степан.
У кого День ангела 11 липня
Чоловічі імена: Аркадій, Іларіон, Лев.
Жіночі імена: Ілона, Олена, Ольга.
У кого День ангела 12 липня
Чоловічі імена: Арсеній, Гаврило, Григорій, Іван, Михайло, Федір.
Жіночі імена: Вероніка, Марія.
У кого День ангела 13 липня
Чоловічі імена: Антон, Гаврило, Степан, Юліан.
У кого День ангела 14 липня
Чоловічі імена: Іван, Костянтин, Микола, Степан.
У кого День ангела 15 липня
Чоловічі імена: Василь, Володимир.
У кого День ангела 16 липня
Чоловічі імена: Іван, Павло, Петро, Федір, Яків.
Жіночі імена: Валентина, Юлія.
У кого День ангела 17 липня
Чоловічі імена: Леонід.
Жіночі імена: Вероніка, Маргарита, Марина.
У кого День ангела 18 липня
Чоловічі імена: Афанасій, Іван, Омелян, Степан.
У кого День ангела 19 липня
Чоловічі імена: Дмитро, Григорій, Роман, Степан.
Жіночі імена: Євгенія.
У кого День ангела 20 липня
Чоловічі імена: Георгій, Іван, Ілля, Костянтин, Микола, Олександр, Олексій, Опанас, Петро, Сергій, Тихон, Федір, Юхим.
У кого День ангела 21 липня
Чоловічі імена: Георгій, Євген, Іван, Петро, Роман, Семен, Федір.
Жіночі імена: Ганна.
У кого День ангела 22 липня
Чоловічі імена: Михайло, Олексій.
Жіночі імена: Магдалина, Марія.
У кого День ангела 23 липня
Чоловічі імена: Андрій, Віталій, Трохим, Федір.
Жіночі імена: Ганна.
У кого День ангела 24 липня
Чоловічі імена: Анатолій, Борис, Давид, Гліб, Іван, Микола, Опанас, Роман.
Жіночі імена: Христина.
У кого День ангела 25 липня
Чоловічі імена: Макар, Олександр.
Жіночі імена: Ганна.
У кого День ангела 26 липня
Чоловічі імена: Гнат, Сергій, Федір.
У кого День ангела 27 липня
Чоловічі імена: Еммануїл, Герман, Іван, Микола.
У кого День ангела 28 липня
Чоловічі імена: Василь, Володимир, Остап, Павло, Юліан.
Жіночі імена: Анастасія, Антоніна, Ірина, Олена.
У кого День ангела 29 липня
Чоловічі імена: Анатолій, Костянтин, Михайло, Микола, Олександр, Олексій, Остап, Роман.
У кого День ангела 30 липня
Чоловічі імена: Анатолій, Валентин, Герман, Іван, Лука, Максим, Павло.
У кого День ангела 31 липня
Чоловічі імена: Антон, Арсеній, Василь, Володимир, Георгій, Денис, Іван, Йосип, Костянтин, Максим, Микола, Сергій, Степан, Юрій.
Жіночі імена: Ганна, Єлизавета.
Також ділимося з Вами новим церковним календарем свят на липень 2025 року, який нагадає вам про усі важливі релігійні події.
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