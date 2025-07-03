День ангела в июле 2025 — кто празднует именины и какие имена несут счастье

Маленькая девочка с крыльями ангела. Фото: shutterstock.com

Церковный календарь, который в народе называется Святки — незаменимый помощник для родителей, которые стремятся выбрать имя для новорожденного ребенка. По народным верованиям, святой, в честь которого назван малыш, будет оберегать его и защищать всю жизнь. А еще это подсказка, кого из родных и друзей стоит поздравлять с именинами.

Новини.LIVE рассказывает, кто отмечает День ангела в июле 2025 года и какое имя выбрать для новорожденного ребенка по церковному июльскому календарю, чтобы оно принесло счастливую судьбу.

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Узнайте, когда поздравить родных и знакомых, чтобы не пропустить их особенный день:

У кого День ангела 1 июля

Мужские имена: Аркадий, Василий, Демьян, Иван, Константин, Кузьма, Лев, Алексей, Павел, Петр.

Женские имена: Ангелина.

У кого День ангела 2 июля

Мужские имена: Арсений.

У кого День ангела 3 июля

Мужские имена: Анатолий, Антон, Василий, Георгий, Иван, Константин, Марк, Михаил, Александр, Родион, Фома.

У кого День ангела 4 июля

Мужские имена: Андрей, Богдан, Дмитрий, Марк, Михаил, Николай, Алексей, Федор.

Женские имена: Анастасия, Мария, Марта, Александра, Ольга, Татьяна.

У кого День ангела 5 июля

Мужские имена: Афанасий, Василий, Сергей, Степан.

Женские имена: Варвара, Анна, Елизавета, Варвара, Анна.

У кого День ангела 6 июля

Мужские имена: Анатолий, Антон, Валентин, Василий, Виктор, Глеб, Федор.

Женские имена: Марта, Ульяна, Юлиана, Юлиана.

У кого День ангела 7 июля

Мужские имена: Герман, Лукьян, Остап, Павел, Сергей.

Женские имена: Евдокия, Ефросиния, Евдокия.

У кого День ангела 8 июля

Мужские имена: Александр, Савва, Федор.

У кого День ангела 9 июля

Мужские имена: Андрей, Иван, Кирилл, Константин, Михаил, Александр.

У кого День ангела 10 июля

Мужские имена: Антон, Даниил, Георгий, Леонтий, Нестор, Степан.

Маленькая девочка с крыльями ангела. Фото: freepik.com

У кого День ангела 11 июля

Мужские имена: Аркадий, Илларион, Лев.

Женские имена: Илона, Елена, Ольга, Илона, Елена.

У кого День ангела 12 июля

Мужские имена: Арсений, Гавриил, Григорий, Иван, Михаил, Федор.

Женские имена: Вероника, Мария, Вероника, Мария.

У кого День ангела 13 июля

Мужские имена: Антон, Гавриил, Степан, Юлиан.

У кого День ангела 14 июля

Мужские имена: Иван, Константин, Николай, Степан.

У кого День ангела 15 июля

Мужские имена: Василий, Владимир, Василий.

У кого День ангела 16 июля

Мужские имена: Иван, Павел, Петр, Федор, Яков.

Женские имена: Валентина, Юлия.

У кого День ангела 17 июля

Мужские имена: Леонид.

Женские имена: Вероника, Маргарита, Марина.

У кого День ангела 18 июля

Мужские имена: Афанасий, Иван, Емельян, Степан.

У кого День ангела 19 июля

Мужские имена: Дмитрий, Григорий, Роман, Степан.

Женские имена: Евгения.

У кого День ангела 20 июля

Мужские имена: Георгий, Иван, Илья, Константин, Николай, Александр, Алексей, Афанасий, Петр, Сергей, Тихон, Федор, Ефим.

Маленькая девочка с крыльями ангела. Фото: freepik.com

У кого День ангела 21 июля

Мужские имена: Георгий, Евгений, Иван, Петр, Роман, Семен, Федор.

Женские имена: Анна.

У кого День ангела 22 июля

Мужские имена: Михаил, Алексей.

Женские имена: Магдалина, Мария.

У кого День ангела 23 июля

Мужские имена: Андрей, Виталий, Трофим, Федор.

Женские имена: Анна.

У кого День ангела 24 июля

Мужские имена: Анатолий, Борис, Давид, Глеб, Иван, Николай, Афанасий, Роман.

Женские имена: Кристина.

У кого День ангела 25 июля

Мужские имена: Макар, Александр.

Женские имена: Анна.

У кого День ангела 26 июля

Мужские имена: Игнат, Сергей, Федор.

У кого День ангела 27 июля

Мужские имена: Эммануил, Герман, Иван, Николай.

У кого День ангела 28 июля

Мужские имена: Василий, Владимир, Остап, Павел, Юлиан.

Женские имена: Анастасия, Антонина, Ирина, Елена.

У кого День ангела 29 июля

Мужские имена: Анатолий, Константин, Михаил, Николай, Александр, Алексей, Остап, Роман.

У кого День ангела 30 июля

Мужские имена: Анатолий, Валентин, Герман, Иван, Лука, Максим, Павел.

У кого День ангела 31 июля

Мужские имена: Антон, Арсений, Василий, Владимир, Георгий, Денис, Иван, Иосиф, Константин, Максим, Николай, Сергей, Степан, Юрий.

Женские имена: Анна, Елизавета, Анна, Елизавета.

Также делимся с Вами новым церковным календарем праздников на июль 2025 года, который напомнит вам обо всех важных религиозных событиях.