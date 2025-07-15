15 липня 2025 — День Володимира: історія свята та привітання з іменинами

Рівноапостольний Великий князь Володимир. Фото: historyua.com

Вівторок, 15 липня, — особливий день для кожного українця. Адже саме сьогодні ми вшановуємо святого рівноапостольного князя Володимира, завдяки якому Київська Русь прийняла християнство, а з ним — нову духовну та культурну епоху. Також у цю дату відзначається День Хрещення Русі й вітають з іменинами усіх, хто носить красиве та горде ім'я Володимир.

Новини.LIVE розповідає про історію та значення свят, які ми відзначаємо 15 липня, а також ділиться з вами красивими привітаннями з Днем ангела Володимира у прозі та листівках.

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За новоюліанським календарем, на який Україна перейшла ще 2023 року, 15 липня віряни вшановують пам'ять святого рівноапостольного князя Володимира Великого — хрестителя Київської Русі. Разом із цим заведено вітати з Днем ангела усіх Володимирів.

15 липня також є офіційною датою святкування Хрещення Русі, яке у 988 році змінило хід історії нашої держави.

Разом із тим, відзначають молоде свято День Української Державності. Його було встановлено у 2021 році з метою нагадати про тисячолітню історію українського державотворення, її нерозривний зв'язок з минулим та прагнення до міцного, незалежного майбутнього. Як потужний символ незламності та національної єдності.

Хрещення Київської Русі Володимиром Великим. Фото: Church.ua

Хто такий князь Володимир Великий

Князь Київський Володимир Великий — син Святослава та онук княгині Ольги. За історичними джерелами народився близько 960 року. Володимир був язичником, але згодом прийняв християнство.

Одна з найрозповсюдженіших версій говорить, що Володимир прийняв християнство заради шлюбу з візантійською царівною Анною. Він охрестився у Корсуні, отримав нове ім'я Василь, а згодом охрестив і свій народ. У 988 році відбулося Хрещення Русі в Києві.

Володимир збудував перші храми, скасував смертну кару, опікувався бідними й прославився як милосердний правитель. Його поховали 15 липня 1015 року у Десятинній церкві. За життя та заслуги його канонізували як рівноапостольного святого.

Князь Київський Володимир Великий. Фото: shutterstock.com

Як Хрещення Русі змінило історію

Прийняття християнства стало поворотною точкою для Київської Русі. Завдяки Володимиру Великому держава інтегрувалася в європейське християнське середовище. Позбувшись язичницьких практик, Київська Русь відкрила нові горизонти для культури, освіти та дипломатії.

Після хрещення почалося будівництво храмів, розвиток писемності та освіти. Були засновані школи, переписувалися релігійні тексти, формувалася християнська етика. Усе це сприяло становленню української державності, яку сьогодні також вшановують у цей день.

Як відзначають День святого Володимира в Україні

У храмах цього дня проводять святкові літургії на честь рівноапостольного святого Володимира, у святому хрещенні Василя. Звучать молитви, церковні дзвони, віряни приходять у храми згадати хрестителя Русі. Відбуваються урочистості, присвячені Дню Української Державності, культурні заходи, виставки, конференції.

Католицька церква також визнає Володимира святим — меси служать у Польщі та інших країнах, де його вшановують як покровителя Східної Європи.

Привітання з Днем ангела Володимира 15 липня 2025

Вітаю з Днем ангела, Володимире! Бажаю сили, мудрості й душевного спокою. Нехай твій ангел-охоронець завжди буде поруч.

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Володимире, вітаю з іменинами! Твоє ім'я — символ мужності та доброти. Хай життя буде світлим, а серце — сповнене любові.

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Щиро вітаю з іменинами! Хай доля щедро обдаровує щастям, здоров'ям та теплом людських сердець.

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Хай твій небесний покровитель веде тебе до успіху, підтримує у скрутні моменти та надихає на добрі справи. З Днем ангела!

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З Днем ангела, Володимире! Нехай ангел захищає тебе на кожному кроці, а у серці завжди живе віра, надія й любов.

Листівки з Днем ангела Володимира 2025

Листівка з Днем ангела. Колаж: Новини.LIVE

Листівка з Днем ангела. Колаж: Новини.LIVE

Листівка з Днем ангела. Колаж: Новини.LIVE

Відеопривітання з Днем ангела Володимира 2025

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