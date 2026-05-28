Трійця 2026: що зробити на свято 31 травня, щоб залучити щастя та добробут

Дівчина на святкуванні Трійці в Одесі. Фото: odessa-life.od.ua

Щороку українські православні віряни відзначають одне з найтепліших церковних свят — День Святої Трійці. Цьогоріч воно припало на 31 травня. У народі цю дату ще називають Зеленим Святом, Зеленою Неділею або П'ятидесятницею. Наші предки вірили, що саме цього дня дім можна наповнити добром, захистити родину від негараздів і привабити щастя на увесь рік.

Новини.LIVE розповідає, як провести Трійцю та що обов'язково зробити на щастя та добробут.

Що означає День Святої Трійці та чому його називають П'ятидесятницею

Це важливе християнське свято, яке вшановує єдність Бога у трьох іпостасях: Отця, Сина та Святого Духа. Трійцю відзначають на 50-й день після Великодня, тому свято ще називають П'ятидесятницею. Воно завжди припадає на неділю та завершує великий весняний цикл православних свят.

В історії українського народу християнські свята тісно переплітаються з дохристиянськими традиціями. Донині у народі Трійця носить назви Зелені свята або Зелена неділя. Наші предки вірили, що саме в цей період природа має особливу силу, а трави та рослини є цілющими й мають майже магічні властивості, можуть принести здоров'я, мир і добробут.

Що зробити на Трійцю для щастя та добробуту

Одна з головних традицій на Трійцю — освячення запашних трав у храмі та прикрашання ними оселі. Після служби освячене зілля не викидали. Його сушили та зберігали цілий рік як домашній оберіг. Люди вірили, що це допомагає очистити дім від усього поганого, принести гармонію та залучити удачу.

Читайте також:

На свято освячували:

Аїр (лепеха) — головний символ Трійці. Його розкидають в оселі по підлозі, щоб привабити в дім добро, очистити його від негативу і зміцнити здоров'я родини;

— головний символ Трійці. Його розкидають в оселі по підлозі, щоб привабити в дім добро, очистити його від негативу і зміцнити здоров'я родини; Пижмо (воротиш) — цією рослиною здавна захищалися від нечисті та вроків;

— цією рослиною здавна захищалися від нечисті та вроків; Чебрець — символ жіночої сили, кохання та щасливого шлюбу. Його клали під подушку для спокійного сну, а також використовували як домашній оберіг для миру в родині;

— символ жіночої сили, кохання та щасливого шлюбу. Його клали під подушку для спокійного сну, а також використовували як домашній оберіг для миру в родині; Любисток — символ кохання, гармонії та сімейного щастя. Його часто додавали у воду для купання та клали біля ліжка молодих дівчат, бажаючи їм доброї долі;

— символ кохання, гармонії та сімейного щастя. Його часто додавали у воду для купання та клали біля ліжка молодих дівчат, бажаючи їм доброї долі; Полин — у народних традиціях вважали сильним захистом від зла. Пучки трави вішали над дверима або біля вікон, щоб уберегти оселю від негараздів;

— у народних традиціях вважали сильним захистом від зла. Пучки трави вішали над дверима або біля вікон, щоб уберегти оселю від негараздів; М'ята та меліса — ароматні трави символізували затишок, душевний спокій і достаток. Їхній запах, за повір'ями, очищав дім та допомагав зберігати теплу атмосферу в сім'ї;

— ароматні трави символізували затишок, душевний спокій і достаток. Їхній запах, за повір'ями, очищав дім та допомагав зберігати теплу атмосферу в сім'ї; Калина — символ краси, любові та доброї долі. Її часто використовували у святкових букетах як символ родинного щастя;

— символ краси, любові та доброї долі. Її часто використовували у святкових букетах як символ родинного щастя; Волошка — слугувала оберегом від злих духів. Ця квітка була ще й зіллям для привороту: дівчата вплітали її у волосся, аби привабити нареченого;

— слугувала оберегом від злих духів. Ця квітка була ще й зіллям для привороту: дівчата вплітали її у волосся, аби привабити нареченого; Материнка, медунка, деревій, звіробій — ароматичні лікарські трави також входять до складу троїцького зілля. Їх збирають напередодні свята та використовують для прикрашання оселі. У народі вірили, що вони приносять добробут і захищають від зла.

Трави, які розкидали по підлозі не поспішали збирати та викидати. Вважалося, що зелень має залишатися у домі щонайменше три дні, щоб "утримати" щастя та захистити оселю від негараздів. А вже потім освячені трави сушили й берегли як оберіг.

Трійця 2026: які є народні звичаї

У селах після церковної служби родини часто влаштовували обіди просто неба — у саду, біля річки чи під деревами. Люди вірили, що саме на Трійцю природа "чує" людські прохання.

Дівчата плели вінки, водили хороводи та ворожили на кохання. На світанку молоді жінки виходили на траву, вкриту росою. У народі казали, що троїцька роса дарує красу, молодість і здоров'я.

Вважалося, що сватання на Зелені свята приносить щасливий і міцний шлюб. Ще однією красивою традицією був обряд із короваєм. Частину святкового хліба засушували та зберігали до весілля, адже вірили, що він допоможе залучити любов і достаток у нову родину.

Також на Трійцю господині готували особливі страви для сімейного добробуту. Одним із символічних обрядів була яєчня з двох яєць, яка символізувала цілісність сімейної пари. Страву підсолювали четверговою сіллю і прикрашали зеленню (при цьому зелень не ріжуть, укладаючи цілими стеблинками). Господиня розділяла цю страву зі своїм чоловіком.

Народні прикмети на Трійцю

З Трійцею пов'язано чимало прикмет, за якими наші предки намагалися передбачити майбутній врожай і погоду.

Якщо на Трійцю йде дощ — рік буде врожайним, а літо щедрим на гриби та ягоди.

Сонячна й тепла погода на Зелену неділю вважалася знаком гармонії та добрих новин для родини.

Якщо допомогти нужденному, можна залучити щастя, достаток і благословення в дім на увесь рік.

Якщо пара заручиться на Трійцю — сімейне життя буде щасливим і довгим.

Всі рослини зібрані у цей день наділені магічними властивостями та цілющою силою.

Не можна в цей день купатися, "щоб русалки не потягли на дно".

Раніше ми писали, коли ми відзначатимемо День Святого Духа, що це за свято, яке його значення та які є важливі українські традиції.

Нагадаємо, ми розповідали, коли в Україні День Петра і Павла і які звичаї великого свята.

Також дізнавайтеся, у яку нову дату українці відзначатимуть народне свято Івана Купала та які його традиції.