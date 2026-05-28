Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Праздники Троица 2026: что сделать на праздник, чтобы счастье не обошло дом

Троица 2026: что сделать на праздник, чтобы счастье не обошло дом

Ua ru
Дата публикации 28 мая 2026 16:54
Троица 2026: что сделать на праздник 31 мая, чтобы привлечь счастье и благополучие
Девушка на праздновании Троицы в Одессе. Фото: odessa-life.od.ua

Ежегодно украинские православные верующие отмечают один из самых теплых церковных праздников — День Святой Троицы. В этом году он пришелся на 31 мая. В народе эту дату еще называют Зеленым Праздником, Зеленым Воскресеньем или Пятидесятницей. Наши предки верили, что именно в этот день дом можно наполнить добром, защитить семью от невзгод и привлечь счастье на весь год.

Новини.LIVE рассказывает, как провести Троицу и что обязательно сделать на счастье и благополучие.

Что означает День Святой Троицы и почему его называют Пятидесятницей

Это важный христианский праздник, который чтит единство Бога в трех ипостасях: Отца, Сына и Святого Духа. Троицу отмечают на 50-й день после Пасхи, поэтому праздник еще называют Пятидесятницей. Он всегда приходится на воскресенье и завершает большой весенний цикл православных праздников.

В истории украинского народа христианские праздники тесно переплетаются с дохристианскими традициями. По сей день в народе Троица носит названия Зеленые праздники или Зеленое воскресенье. Наши предки верили, что именно в этот период природа имеет особую силу, а травы и растения являются целебными и имеют почти магические свойства, могут принести здоровье, мир и благополучие.

Что сделать на Троицу для счастья и благополучия

Одна из главных традиций на Троицу — освящение душистых трав в храме и украшение ими дома. После службы освященное зелье не выбрасывали. Его сушили и хранили целый год как домашний оберег. Люди верили, что это помогает очистить дом от всего плохого, принести гармонию и привлечь удачу.

Читайте также:

На праздник освящали:

  • Аир (аир) — главный символ Троицы. Его разбрасывают в доме по полу, чтобы привлечь в дом добро, очистить его от негатива и укрепить здоровье семьи;
  • Пижма (воротыш) — этим растением издавна защищались от нечисти и сглаза;
  • Чабрец — символ женской силы, любви и счастливого брака. Его клали под подушку для спокойного сна, а также использовали как домашний оберег для мира в семье;
  • Любисток — символ любви, гармонии и семейного счастья. Его часто добавляли в воду для купания и клали у постели молодых девушек, желая им доброй судьбы;
  • Полынь — в народных традициях считали сильной защитой от зла. Пучки травы вешали над дверью или у окон, чтобы уберечь дом от невзгод;
  • Мята и мелисса — ароматные травы символизировали уют, душевный покой и достаток. Их запах, по поверьям, очищал дом и помогал сохранять теплую атмосферу в семье;
  • Калина — символ красоты, любви и доброй судьбы. Ее часто использовали в праздничных букетах как символ семейного счастья;
  • Василек  служил оберегом от злых духов. Этот цветок был еще и зельем для приворота: девушки вплетали его в волосы, чтобы привлечь жениха;
  • Душица, медуница, тысячелистник, зверобой — ароматические лекарственные травы также входят в состав троицкого зелья. Их собирают накануне праздника и используют для украшения дома. В народе верили, что они приносят благополучие и защищают от зла.

Травы, которые разбросали по полу не спешили собирать и выбрасывать. Считалось, что зелень должна оставаться в доме не менее трех дней, чтобы "удержать" счастье и защитить дом от невзгод. А уже потом освященные травы сушили и берегли как оберег.

Троица 2026: какие есть народные обычаи

В селах после церковной службы семьи часто устраивали обеды под открытым небом — в саду, у реки или под деревьями. Люди верили, что именно на Троицу природа "слышит" человеческие просьбы.

Девушки плели венки, водили хороводы и гадали на любовь. На рассвете молодые женщины выходили на траву, покрытую росой. В народе говорили, что троицкая роса дарит красоту, молодость и здоровье.

Считалось, что сватовство на Зеленые праздники приносит счастливый и крепкий брак. Еще одной красивой традицией был обряд с караваем. Часть праздничного хлеба засушивали и хранили до свадьбы, ведь верили, что он поможет привлечь любовь и достаток в новую семью.

Также на Троицу хозяйки готовили особые блюда для семейного благополучия. Одним из символических обрядов была яичница из двух яиц, которая символизировала целостность семейной пары. Блюдо подсаливали четверговой солью и украшали зеленью (при этом зелень не режут, укладывая целыми стебельками). Хозяйка разделяла это блюдо со своим супругом.

Народные приметы на Троицу

С Троицей связано немало примет, по которым наши предки пытались предсказать будущий урожай и погоду.

  • Если на Троицу идет дождь — год будет урожайным, а лето щедрым на грибы и ягоды.
  • Солнечная и теплая погода на Зеленое воскресенье считалась знаком гармонии и хороших новостей для семьи.
  • Если помочь нуждающемуся, можно привлечь счастье, достаток и благословение в дом на весь год.
  • Если пара обручится на Троицу — семейная жизнь будет счастливой и долгой.
  • Все растения собранные в этот день наделены магическими свойствами и целебной силой.
  • Нельзя в этот день купаться, "чтобы русалки не потянули на дно".

Ранее мы писали, когда мы будем отмечать День Святого Духа, что это за праздник, каково его значение и какие есть важные украинские традиции.

Напомним, мы рассказывали, когда в Украине День Петра и Павла и какие обычаи большого праздника.

Также узнавайте, в какую новую дату украинцы будут отмечать народный праздник Ивана Купала и какие его традиции.

народные приметы традиции праздника Троица 2026
Светлана Конюшенко - Редактор
Автор:
Светлана Конюшенко
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации