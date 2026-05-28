Троица 2026: что сделать на праздник 31 мая, чтобы привлечь счастье и благополучие

Девушка на праздновании Троицы в Одессе. Фото: odessa-life.od.ua

Ежегодно украинские православные верующие отмечают один из самых теплых церковных праздников — День Святой Троицы. В этом году он пришелся на 31 мая. В народе эту дату еще называют Зеленым Праздником, Зеленым Воскресеньем или Пятидесятницей. Наши предки верили, что именно в этот день дом можно наполнить добром, защитить семью от невзгод и привлечь счастье на весь год.

Новини.LIVE рассказывает, как провести Троицу и что обязательно сделать на счастье и благополучие.

Что означает День Святой Троицы и почему его называют Пятидесятницей

Это важный христианский праздник, который чтит единство Бога в трех ипостасях: Отца, Сына и Святого Духа. Троицу отмечают на 50-й день после Пасхи, поэтому праздник еще называют Пятидесятницей. Он всегда приходится на воскресенье и завершает большой весенний цикл православных праздников.

В истории украинского народа христианские праздники тесно переплетаются с дохристианскими традициями. По сей день в народе Троица носит названия Зеленые праздники или Зеленое воскресенье. Наши предки верили, что именно в этот период природа имеет особую силу, а травы и растения являются целебными и имеют почти магические свойства, могут принести здоровье, мир и благополучие.

Что сделать на Троицу для счастья и благополучия

Одна из главных традиций на Троицу — освящение душистых трав в храме и украшение ими дома. После службы освященное зелье не выбрасывали. Его сушили и хранили целый год как домашний оберег. Люди верили, что это помогает очистить дом от всего плохого, принести гармонию и привлечь удачу.

На праздник освящали:

Аир (аир) — главный символ Троицы. Его разбрасывают в доме по полу, чтобы привлечь в дом добро, очистить его от негатива и укрепить здоровье семьи;

— этим растением издавна защищались от нечисти и сглаза; Чабрец — символ женской силы, любви и счастливого брака. Его клали под подушку для спокойного сна, а также использовали как домашний оберег для мира в семье;

— символ любви, гармонии и семейного счастья. Его часто добавляли в воду для купания и клали у постели молодых девушек, желая им доброй судьбы; Полынь — в народных традициях считали сильной защитой от зла. Пучки травы вешали над дверью или у окон, чтобы уберечь дом от невзгод;

— ароматные травы символизировали уют, душевный покой и достаток. Их запах, по поверьям, очищал дом и помогал сохранять теплую атмосферу в семье; Калина — символ красоты, любви и доброй судьбы. Ее часто использовали в праздничных букетах как символ семейного счастья;

— служил оберегом от злых духов. Этот цветок был еще и зельем для приворота: девушки вплетали его в волосы, чтобы привлечь жениха; Душица, медуница, тысячелистник, зверобой — ароматические лекарственные травы также входят в состав троицкого зелья. Их собирают накануне праздника и используют для украшения дома. В народе верили, что они приносят благополучие и защищают от зла.

Травы, которые разбросали по полу не спешили собирать и выбрасывать. Считалось, что зелень должна оставаться в доме не менее трех дней, чтобы "удержать" счастье и защитить дом от невзгод. А уже потом освященные травы сушили и берегли как оберег.

Троица 2026: какие есть народные обычаи

В селах после церковной службы семьи часто устраивали обеды под открытым небом — в саду, у реки или под деревьями. Люди верили, что именно на Троицу природа "слышит" человеческие просьбы.

Девушки плели венки, водили хороводы и гадали на любовь. На рассвете молодые женщины выходили на траву, покрытую росой. В народе говорили, что троицкая роса дарит красоту, молодость и здоровье.

Считалось, что сватовство на Зеленые праздники приносит счастливый и крепкий брак. Еще одной красивой традицией был обряд с караваем. Часть праздничного хлеба засушивали и хранили до свадьбы, ведь верили, что он поможет привлечь любовь и достаток в новую семью.

Также на Троицу хозяйки готовили особые блюда для семейного благополучия. Одним из символических обрядов была яичница из двух яиц, которая символизировала целостность семейной пары. Блюдо подсаливали четверговой солью и украшали зеленью (при этом зелень не режут, укладывая целыми стебельками). Хозяйка разделяла это блюдо со своим супругом.

Народные приметы на Троицу

С Троицей связано немало примет, по которым наши предки пытались предсказать будущий урожай и погоду.

Если на Троицу идет дождь — год будет урожайным, а лето щедрым на грибы и ягоды.

Солнечная и теплая погода на Зеленое воскресенье считалась знаком гармонии и хороших новостей для семьи.

Если помочь нуждающемуся, можно привлечь счастье, достаток и благословение в дом на весь год.

Если пара обручится на Троицу — семейная жизнь будет счастливой и долгой.

Все растения собранные в этот день наделены магическими свойствами и целебной силой.

Нельзя в этот день купаться, "чтобы русалки не потянули на дно".

