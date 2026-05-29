КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес

Трійця 2026: що не можна робити у свято, щоб не "обрізати" щастя

Трійця 2026: що не можна робити у свято, щоб не "обрізати" щастя

Дата публікації: 29 травня 2026 19:40
Трійця 2026: як провести свято 31 травня, щоб не притягнути в дім біду
Ікона Святої Трійці, дівчина в національному вбранні. Колаж: Новини.LIVE

Одне з найважливіших християнських свят — День Святої Трійці, або Зелена неділя. Цьогоріч українці відзначатимуть 31 травня. Із цим днем пов'язано чимало народних традицій, прикмет і застережень, які передаються з покоління в покоління.

Новини.LIVE розповідає, що категорично не можна робити на Трійцю, щоб не принести негаразди та не накликати біду.

Чи можна працювати на Трійцю

За народними прикметами, у свято варто уникати важкої фізичної праці, особливо в полі, на городі чи в саду. У давнину вірили, що земля на Зелені свята відпочиває та святкує разом із людьми. Тому будь-яке втручання в її природний спокій могло нібито обернутися неврожаем або втратою достатку.

Сьогодні цю традицію багато хто сприймає як нагадування зробити паузу в щоденних турботах, провести час із родиною та приділити увагу духовному життю.

Які домашні справи краще відкласти у День Святої Трійці

Підготовку до Зелених свят традиційно починали заздалегідь: прибирали оселю, прикрашали її зеленими гілками та запашними травами, готували святковий стіл.

На саму Трійцю не радили займатися:

  • генеральним прибиранням;
  • ремонтом;
  • пранням;
  • шиттям;
  • вишиванням або іншим рукоділлям.

Наші пращури вважали, що всі побутові клопоти потрібно завершити напередодні свята. Сам день мав бути присвячений відпочинку, молитві, спілкуванню з рідними.

Що буде, якщо на Трійцю злитися і сваритися

За народними віруваннями та церковною традицією, Трійцю потрібно зустрічати з чистими думками та добрим серцем. Не варто:

  • сваритися;
  • ображати інших;
  • поширювати плітки;
  • заздрити;
  • бажати комусь зла.

Вважалося, що негативні емоції здатні зруйнувати святкову атмосферу та притягнути в життя неприємності. Навпаки, мир, щирість, прощення та добрі слова цього дня вважаються запорукою родинного добробуту й душевної гармонії.

Купання та прогулянки на самоті у Трійцю: що кажуть народні прикмети

Із Зеленими святами пов'язано багато давніх легенд про русалок і мавок. Наші предки вірили, що саме в цей період вони особливо активні й можуть затягнути до себе, тому уникали купання в річках, озерах і ставках. Також небажаними вважалися самотні прогулянки до лісу чи в поле. Люди побоювалися заблукати або потрапити під вплив нечистої сили.

Чи можна стригти волосся у День Святої Трійці

На свято існує й заборона на стрижку волосся та нігтів. У народі казали, що разом із волоссям людина може "обрізати" своє щастя.

Чому не радили призначати весілля

У народній традиції на Трійцю одружуватися не можна. Вірили, шлюб, укладений у це свято, може зіткнутися з випробуваннями. Водночас церква наголошує, що головне значення мають не забобони, а щира віра, любов і взаємна повага між подружжям.

Не відмовляйте в допомозі на Трійцю

Ще одна важлива традиція Зелених свят пов'язана з добрими справами. Наші предки вірили, що допомога ближньому, підтримка нужденних і прояв милосердя цього дня повертаються сторицею. Той, хто проігнорує прохання про допомогу, ризикує сам стикнутися з бідами та нещастями.

Світлана Конюшенко - Редактор
Світлана Конюшенко
