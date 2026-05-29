Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Праздники Троица 2026: что нельзя делать, чтобы не "обрезать" счастье

Троица 2026: что нельзя делать, чтобы не "обрезать" счастье

Ua ru
Дата публикации 29 мая 2026 19:40
Троица 2026: как провести праздник 31 мая, чтобы не притянуть в дом беду
Икона Святой Троицы, девушка в национальном наряде. Коллаж: Новини.LIVE

Один из важнейших христианских праздников — День Святой Троицы, или Зеленое воскресенье. В этом году украинцы будут отмечать 31 мая. С этим днем связано немало народных традиций, примет и предостережений, которые передаются из поколения в поколение.

Новини.LIVE рассказывает, что категорически нельзя делать на Троицу, чтобы не принести несчастья и не навлечь беду.

Можно ли работать на Троицу

По народным приметам, в праздник следует избегать тяжелого физического труда, особенно в поле, на огороде или в саду. В древности верили, что земля на Зеленые праздники отдыхает и празднует вместе с людьми. Поэтому любое вмешательство в ее естественный покой могло якобы обернуться неурожаем или потерей достатка.

Сегодня эту традицию многие воспринимают как напоминание сделать паузу в ежедневных заботах, провести время с семьей и уделить внимание духовной жизни.

Какие домашние дела лучше отложить в День Святой Троицы

Подготовку к Зеленым праздникам традиционно начинали заранее: убирали дом, украшали его зелеными ветвями и душистыми травами, готовили праздничный стол.

Читайте также:

На саму Троицу не советовали заниматься:

  • генеральной уборкой;
  • ремонтом;
  • стиркой;
  • шитьем;
  • вышиванием или другим рукоделием.

Наши предки считали, что все бытовые хлопоты нужно завершить накануне праздника. Сам день должен был быть посвящен отдыху, молитве, общению с родными.

Что будет, если на Троицу злиться и ссориться

По народным верованиям и церковной традиции, Троицу нужно встречать с чистыми мыслями и добрым сердцем. Не стоит:

  • ссориться;
  • оскорблять других;
  • распространять сплетни;
  • завидовать;
  • желать кому-то зла.

Считалось, что негативные эмоции способны разрушить праздничную атмосферу и привлечь в жизнь неприятности. Наоборот, мир, искренность, прощение и добрые слова в этот день считаются залогом семейного благополучия и душевной гармонии.

Купание и прогулки в одиночестве в Троицу: что говорят народные приметы

С Зелеными праздниками связано много древних легенд о русалках и мавках. Наши предки верили, что именно в этот период они особенно активны и могут затянуть к себе, поэтому избегали купания в реках, озерах и прудах. Также нежелательными считались одинокие прогулки в лес или в поле. Люди опасались заблудиться или попасть под влияние нечистой силы.

Можно ли стричь волосы в День Святой Троицы

На праздник существует и запрет на стрижку волос и ногтей. В народе говорили, что вместе с волосами человек может "обрезать" свое счастье.

Почему не советовали назначать свадьбу

В народной традиции на Троицу жениться нельзя. Верили, брак, заключенный в этот праздник, может столкнуться с испытаниями. В то же время церковь отмечает, что главное значение имеют не суеверия, а искренняя вера, любовь и взаимное уважение между супругами.

Не отказывайте в помощи на Троицу

Еще одна важная традиция Зеленых праздников связана с добрыми делами. Наши предки верили, что помощь ближнему, поддержка нуждающихся и проявление милосердия в этот день возвращаются сторицей. Тот, кто проигнорирует просьбу о помощи, рискует сам столкнуться с бедами и несчастьями.

Ранее мы рассказывали, как провести Троицу и что обязательно сделать на праздник, чтобы привлечь в жизнь благополучие и счастье.

Напомним, мы писали, когда мы будем отмечать праздник Ивана Купала и какие его главные традиции.

Также узнавайте, какая новая дата Петра и Павла и какие обычаи большого христианского праздника.

традиции праздника запреты на праздник Троица 2026
Светлана Конюшенко - Редактор
Автор:
Светлана Конюшенко
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации