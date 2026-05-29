Троица 2026: как провести праздник 31 мая, чтобы не притянуть в дом беду

Троица 2026: что нельзя делать, чтобы не "обрезать" счастье
Один из важнейших христианских праздников — День Святой Троицы, или Зеленое воскресенье. В этом году украинцы будут отмечать 31 мая. С этим днем связано немало народных традиций, примет и предостережений, которые передаются из поколения в поколение.
Новини.LIVE рассказывает, что категорически нельзя делать на Троицу, чтобы не принести несчастья и не навлечь беду.
Можно ли работать на Троицу
По народным приметам, в праздник следует избегать тяжелого физического труда, особенно в поле, на огороде или в саду. В древности верили, что земля на Зеленые праздники отдыхает и празднует вместе с людьми. Поэтому любое вмешательство в ее естественный покой могло якобы обернуться неурожаем или потерей достатка.
Сегодня эту традицию многие воспринимают как напоминание сделать паузу в ежедневных заботах, провести время с семьей и уделить внимание духовной жизни.
Какие домашние дела лучше отложить в День Святой Троицы
Подготовку к Зеленым праздникам традиционно начинали заранее: убирали дом, украшали его зелеными ветвями и душистыми травами, готовили праздничный стол.
На саму Троицу не советовали заниматься:
- генеральной уборкой;
- ремонтом;
- стиркой;
- шитьем;
- вышиванием или другим рукоделием.
Наши предки считали, что все бытовые хлопоты нужно завершить накануне праздника. Сам день должен был быть посвящен отдыху, молитве, общению с родными.
Что будет, если на Троицу злиться и ссориться
По народным верованиям и церковной традиции, Троицу нужно встречать с чистыми мыслями и добрым сердцем. Не стоит:
- ссориться;
- оскорблять других;
- распространять сплетни;
- завидовать;
- желать кому-то зла.
Считалось, что негативные эмоции способны разрушить праздничную атмосферу и привлечь в жизнь неприятности. Наоборот, мир, искренность, прощение и добрые слова в этот день считаются залогом семейного благополучия и душевной гармонии.
Купание и прогулки в одиночестве в Троицу: что говорят народные приметы
С Зелеными праздниками связано много древних легенд о русалках и мавках. Наши предки верили, что именно в этот период они особенно активны и могут затянуть к себе, поэтому избегали купания в реках, озерах и прудах. Также нежелательными считались одинокие прогулки в лес или в поле. Люди опасались заблудиться или попасть под влияние нечистой силы.
Можно ли стричь волосы в День Святой Троицы
На праздник существует и запрет на стрижку волос и ногтей. В народе говорили, что вместе с волосами человек может "обрезать" свое счастье.
Почему не советовали назначать свадьбу
В народной традиции на Троицу жениться нельзя. Верили, брак, заключенный в этот праздник, может столкнуться с испытаниями. В то же время церковь отмечает, что главное значение имеют не суеверия, а искренняя вера, любовь и взаимное уважение между супругами.
Не отказывайте в помощи на Троицу
Еще одна важная традиция Зеленых праздников связана с добрыми делами. Наши предки верили, что помощь ближнему, поддержка нуждающихся и проявление милосердия в этот день возвращаются сторицей. Тот, кто проигнорирует просьбу о помощи, рискует сам столкнуться с бедами и несчастьями.
