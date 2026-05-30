З Трійцею 2026: красиві листівки та привітання зі святом 31 травня

Щороку на 50-й день після Великодня православні християни в Україні відзначають одне з найбільших свят — День Святої Трійці, або Зелену неділю. У 2026 році воно припадає на 31 травня. Це день, коли храми та домівки наповнюються ароматом лепехи, м'яти та чебрецю, а серця — надією. У цю світлу дату варто подарувати близьким теплі слова та щирі побажання. Особливо цінними такі привітання стають сьогодні, коли багато українських родин живуть у непростих умовах війни, чекають рідних додому та моляться за мир.

Новини.LIVE підготували красиві та душевні привітання з Трійцею 2026 у листівках, прозі та віршах.

З Трійцею 2026 — красиві привітання у віршах українською мовою

Трійцю весело стрічай!

І Ісуса прославляй!

Щастя і добра родині!

Миру нашій Україні!

***

На свято Трійці вам бажаю

Любові, радості, добра,

Хай миру й спокою без краю

Дарує світла ця пора!

***

Озеленили ми оселі,

Щоби настрій був веселий,

Бо з давен у нас в народі,

Зелений колір в день цей в моді.

Все що квітне та буяє,

Нині серце зігріває,

В кожен дім несуть багато,

Радості Зелені свята!

***

В житті по-різному буває

Не завжди квіти, радість, спів.

Та все ж нехай вас обминають

Незгоди, гордість, сум і гнів.

Ростіть дітей на славу людям

І будьте щирі на добро

Вам все віддасться, все в вас буде

Кохання, спокій і тепло.

Вітаю з Трійцею!

***

Чебрець, любисток, листя клена —

Сьогодні все навкруг зелене!

Тож хай на ці Зелені свята

Вам буде радості багато!

***

Трійця — святість!

Трійця — мудрість!

Трійця — сила, надія і суть!

Нехай не прийде до вас душевна скупість,

Нехай буде світлою життєва путь!

Нехай зійде і на вас осяяння —

Добре слово — початок усього,

Віри в порятунок, а з ним — воскресіння,

Вічної любові благодатної Його!

***

З Трійцею вітаю щиро!

Радості, тепла та миру,

Божих вам благословінь,

Віри, мудрості, прозрінь.

Милосердя вам, достатку,

Хай ростуть скоріше статки,

Щоб могли допомагати,

Віру в Бога не втрачати!

***

Трійця славна вже прийшла,

Свято в хати принесла!

Сходи в церкву, не лінуйся

Із Всевишнім поспілкуйся.

Всім здоров'я побажай

І мене не забувай!

***

Русалонька купається в росі.

Зілляний дух літає над полями.

Святиться вся природа у цей день.

Вітаю із Зеленими Святами!

***

Вітаю з Трійцею Святою!

Бажаю миру і спокою,

Щоб небо було тільки ясним,

Життя — завжди безхмарне та прекрасне.

Слово Боже нехай вас надихає,

Від будь-яких негараздів оберігає.

Нехай добром наповниться ваш дім,

Благодать і щастя буде в нім!

***

Всі домівки наші в зелені купаються,

Бо Зелені свята до нас наближаються.

Всіх вітаю щиро й хочу побажати

У душі вам миру й Божої благодаті!

Красиві привітання з Трійцею 2026 у прозі та своїми словами

З Днем Святої Трійці! Нехай цей світлий день наповнить вашу душу спокоєм, подарує сили та натхнення. Бажаю міцного здоров'я, родинного тепла, добрих новин та щирих людей поруч.

***

Щиро вітаю із Зеленими святами! Нехай разом із запашними травами та зеленим гіллям до вашої оселі прийдуть мир, добробут і злагода.

***

Нехай Господь оберігає вашу родину від усякого лиха, а серце завжди зігріває надія. З Трійцею!

***

Нехай Отець, Син і Святий Дух супроводжують вас на життєвому шляху, дарують мудрість у рішеннях, підтримку в труднощах і радість у щасливі миті. Бажаю душевної гармонії та Божої опіки над вами й вашими близькими. З Днем Святої Трійці!

***

Щиро вітаю із Зеленими святами! Нехай аромат м'яти та любистку наповнить оселю затишком, а Божа благодать — душу світлом і спокоєм. Бажаю щасливих моментів, родинного тепла та здійснення добрих задумів.

***

Вітаю з Трійцею! Нехай у вашому житті завжди буде місце для віри, любові та добрих чудес. Бажаю, щоб поруч були надійні люди, у домі панував затишок.

***

Зі святом Святої Трійці! Нехай Господь благословить вашу родину, подарує міцне здоров'я, щастя та добробут.

***

Вітаю із Зеленими святами! Нехай цей особливий день принесе щастя та світлі думки. Бажаю щирих усмішок, теплих зустрічей і добробуту в родині.

***

Зі святом Трійці та Зеленими святами! Нехай навіть у дні випробувань не згасає світло надії. Бажаю, щоб в оселі панували любов, підтримка та взаєморозуміння, а над Україною якнайшвидше запанували мир і спокій.

День Святої Трійці 31 травня 2026: красиві листівки

Листівки з Трійцею 2026. Колаж: Новини.LIVE

