З Трійцею 2026: красиві листівки та привітання зі святом 31 травня

Трійця 2026: красиві листівки, побажання миру та добробуту
Щороку на 50-й день після Великодня православні християни в Україні відзначають одне з найбільших свят — День Святої Трійці, або Зелену неділю. У 2026 році воно припадає на 31 травня. Це день, коли храми та домівки наповнюються ароматом лепехи, м'яти та чебрецю, а серця — надією. У цю світлу дату варто подарувати близьким теплі слова та щирі побажання. Особливо цінними такі привітання стають сьогодні, коли багато українських родин живуть у непростих умовах війни, чекають рідних додому та моляться за мир.
Новини.LIVE підготували красиві та душевні привітання з Трійцею 2026 у листівках, прозі та віршах.
З Трійцею 2026 — красиві привітання у віршах українською мовою
Трійцю весело стрічай!
І Ісуса прославляй!
Щастя і добра родині!
Миру нашій Україні!
***
На свято Трійці вам бажаю
Любові, радості, добра,
Хай миру й спокою без краю
Дарує світла ця пора!
***
Озеленили ми оселі,
Щоби настрій був веселий,
Бо з давен у нас в народі,
Зелений колір в день цей в моді.
Все що квітне та буяє,
Нині серце зігріває,
В кожен дім несуть багато,
Радості Зелені свята!
***
В житті по-різному буває
Не завжди квіти, радість, спів.
Та все ж нехай вас обминають
Незгоди, гордість, сум і гнів.
Ростіть дітей на славу людям
І будьте щирі на добро
Вам все віддасться, все в вас буде
Кохання, спокій і тепло.
Вітаю з Трійцею!
***
Чебрець, любисток, листя клена —
Сьогодні все навкруг зелене!
Тож хай на ці Зелені свята
Вам буде радості багато!
***
Трійця — святість!
Трійця — мудрість!
Трійця — сила, надія і суть!
Нехай не прийде до вас душевна скупість,
Нехай буде світлою життєва путь!
Нехай зійде і на вас осяяння —
Добре слово — початок усього,
Віри в порятунок, а з ним — воскресіння,
Вічної любові благодатної Його!
***
З Трійцею вітаю щиро!
Радості, тепла та миру,
Божих вам благословінь,
Віри, мудрості, прозрінь.
Милосердя вам, достатку,
Хай ростуть скоріше статки,
Щоб могли допомагати,
Віру в Бога не втрачати!
***
Трійця славна вже прийшла,
Свято в хати принесла!
Сходи в церкву, не лінуйся
Із Всевишнім поспілкуйся.
Всім здоров'я побажай
І мене не забувай!
***
Русалонька купається в росі.
Зілляний дух літає над полями.
Святиться вся природа у цей день.
Вітаю із Зеленими Святами!
***
Вітаю з Трійцею Святою!
Бажаю миру і спокою,
Щоб небо було тільки ясним,
Життя — завжди безхмарне та прекрасне.
Слово Боже нехай вас надихає,
Від будь-яких негараздів оберігає.
Нехай добром наповниться ваш дім,
Благодать і щастя буде в нім!
***
Всі домівки наші в зелені купаються,
Бо Зелені свята до нас наближаються.
Всіх вітаю щиро й хочу побажати
У душі вам миру й Божої благодаті!
Красиві привітання з Трійцею 2026 у прозі та своїми словами
З Днем Святої Трійці! Нехай цей світлий день наповнить вашу душу спокоєм, подарує сили та натхнення. Бажаю міцного здоров'я, родинного тепла, добрих новин та щирих людей поруч.
***
Щиро вітаю із Зеленими святами! Нехай разом із запашними травами та зеленим гіллям до вашої оселі прийдуть мир, добробут і злагода.
***
Нехай Господь оберігає вашу родину від усякого лиха, а серце завжди зігріває надія. З Трійцею!
***
Нехай Отець, Син і Святий Дух супроводжують вас на життєвому шляху, дарують мудрість у рішеннях, підтримку в труднощах і радість у щасливі миті. Бажаю душевної гармонії та Божої опіки над вами й вашими близькими. З Днем Святої Трійці!
***
Щиро вітаю із Зеленими святами! Нехай аромат м'яти та любистку наповнить оселю затишком, а Божа благодать — душу світлом і спокоєм. Бажаю щасливих моментів, родинного тепла та здійснення добрих задумів.
***
Вітаю з Трійцею! Нехай у вашому житті завжди буде місце для віри, любові та добрих чудес. Бажаю, щоб поруч були надійні люди, у домі панував затишок.
***
Зі святом Святої Трійці! Нехай Господь благословить вашу родину, подарує міцне здоров'я, щастя та добробут.
***
Вітаю із Зеленими святами! Нехай цей особливий день принесе щастя та світлі думки. Бажаю щирих усмішок, теплих зустрічей і добробуту в родині.
***
Зі святом Трійці та Зеленими святами! Нехай навіть у дні випробувань не згасає світло надії. Бажаю, щоб в оселі панували любов, підтримка та взаєморозуміння, а над Україною якнайшвидше запанували мир і спокій.
День Святої Трійці 31 травня 2026: красиві листівки
