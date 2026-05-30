Головна Свята Трійця 2026: красиві листівки, побажання миру та добробуту

Трійця 2026: красиві листівки, побажання миру та добробуту

Дата публікації: 30 травня 2026 08:29
З Трійцею 2026: красиві листівки та привітання зі святом 31 травня
Жінка біля церкви з букетом на Трійцю. Колаж: Новини.LIVE

Щороку на 50-й день після Великодня православні християни в Україні відзначають одне з найбільших свят — День Святої Трійці, або Зелену неділю. У 2026 році воно припадає на 31 травня. Це день, коли храми та домівки наповнюються ароматом лепехи, м'яти та чебрецю, а серця — надією. У цю світлу дату варто подарувати близьким теплі слова та щирі побажання. Особливо цінними такі привітання стають сьогодні, коли багато українських родин живуть у непростих умовах війни, чекають рідних додому та моляться за мир.

Новини.LIVE підготували красиві та душевні привітання з Трійцею 2026 у листівках, прозі та віршах.

З Трійцею 2026 — красиві привітання у віршах українською мовою

Трійцю весело стрічай!
І Ісуса прославляй!
Щастя і добра родині!
Миру нашій Україні!

***

На свято Трійці вам бажаю
Любові, радості, добра,
Хай миру й спокою без краю
Дарує світла ця пора!

***

Озеленили ми оселі,
Щоби настрій був веселий,
Бо з давен у нас в народі,
Зелений колір в день цей в моді.
Все що квітне та буяє,
Нині серце зігріває,
В кожен дім несуть багато,
Радості Зелені свята!

***

В житті по-різному буває
Не завжди квіти, радість, спів.
Та все ж нехай вас обминають
Незгоди, гордість, сум і гнів.
Ростіть дітей на славу людям
І будьте щирі на добро
Вам все віддасться, все в вас буде
Кохання, спокій і тепло.
Вітаю з Трійцею!

***

Чебрець, любисток, листя клена —
Сьогодні все навкруг зелене!
Тож хай на ці Зелені свята
Вам буде радості багато!

***

Трійця — святість!
Трійця — мудрість!
Трійця — сила, надія і суть!
Нехай не прийде до вас душевна скупість,
Нехай буде світлою життєва путь!
Нехай зійде і на вас осяяння —
Добре слово — початок усього,
Віри в порятунок, а з ним — воскресіння,
Вічної любові благодатної Його!

***

З Трійцею вітаю щиро!
Радості, тепла та миру,
Божих вам благословінь,
Віри, мудрості, прозрінь.
Милосердя вам, достатку,
Хай ростуть скоріше статки,
Щоб могли допомагати,
Віру в Бога не втрачати!

***

Трійця славна вже прийшла,
Свято в хати принесла!
Сходи в церкву, не лінуйся
Із Всевишнім поспілкуйся.
Всім здоров'я побажай
І мене не забувай!

***

Русалонька купається в росі.
Зілляний дух літає над полями.
Святиться вся природа у цей день.
Вітаю із Зеленими Святами!

***

Вітаю з Трійцею Святою!
Бажаю миру і спокою,
Щоб небо було тільки ясним,
Життя — завжди безхмарне та прекрасне.
Слово Боже нехай вас надихає,
Від будь-яких негараздів оберігає.
Нехай добром наповниться ваш дім,
Благодать і щастя буде в нім!

***

Всі домівки наші в зелені купаються,
Бо Зелені свята до нас наближаються.
Всіх вітаю щиро й хочу побажати
У душі вам миру й Божої благодаті!

Красиві привітання з Трійцею 2026 у прозі та своїми словами

З Днем Святої Трійці! Нехай цей світлий день наповнить вашу душу спокоєм, подарує сили та натхнення. Бажаю міцного здоров'я, родинного тепла, добрих новин та щирих людей поруч.

***

Щиро вітаю із Зеленими святами! Нехай разом із запашними травами та зеленим гіллям до вашої оселі прийдуть мир, добробут і злагода. 

***

Нехай Господь оберігає вашу родину від усякого лиха, а серце завжди зігріває надія. З Трійцею! 

***

Нехай Отець, Син і Святий Дух супроводжують вас на життєвому шляху, дарують мудрість у рішеннях, підтримку в труднощах і радість у щасливі миті. Бажаю душевної гармонії та Божої опіки над вами й вашими близькими. З Днем Святої Трійці!

***

Щиро вітаю із Зеленими святами! Нехай аромат м'яти та любистку наповнить оселю затишком, а Божа благодать — душу світлом і спокоєм. Бажаю щасливих моментів, родинного тепла та здійснення добрих задумів.

***

Вітаю з Трійцею! Нехай у вашому житті завжди буде місце для віри, любові та добрих чудес. Бажаю, щоб поруч були надійні люди, у домі панував затишок.

***

Зі святом Святої Трійці! Нехай Господь благословить вашу родину, подарує міцне здоров'я, щастя та добробут.

***

Вітаю із Зеленими святами! Нехай цей особливий день принесе щастя та світлі думки. Бажаю щирих усмішок, теплих зустрічей і добробуту в родині.

***

Зі святом Трійці та Зеленими святами! Нехай навіть у дні випробувань не згасає світло надії. Бажаю, щоб в оселі панували любов, підтримка та взаєморозуміння, а над Україною якнайшвидше запанували мир і спокій.

День Святої Трійці 31 травня 2026: красиві листівки

Світлана Конюшенко - Редактор
Світлана Конюшенко
