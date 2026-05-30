С Троицей 2026: красивые открытки и поздравления с праздником 31 мая

Женщина возле церкви с букетом на Троицу. Коллаж: Новости.LIVE

Каждый год на 50-й день после Пасхи православные христиане в Украине отмечают один из самых больших праздников - День Святой Троицы, или Зеленое воскресенье. В 2026 году он приходится на 31 мая. Это день, когда храмы и дома наполняются ароматом аира, мяты и чабреца, а сердца - надеждой. В эту светлую дату стоит подарить близким теплые слова и искренние пожелания. Особенно ценными такие поздравления становятся сегодня, когда многие украинские семьи живут в непростых условиях войны, ждут родных домой и молятся за мир.

Новини.LIVE подготовили красивые и душевные поздравления с Троицей 2026 в открытках, прозе и стихах.

С Троицей 2026 - красивые поздравления в стихах на украинском языке

Троицу весело встречай!

И Иисуса прославляй!

Счастья и добра семье!

Мира нашей Украине!

***

На праздник Троицы вам желаю

Любви, радости, добра,

Пусть мира и спокойствия без края

Дарит светлая эта пора!

***

Озеленили мы дома,

Чтобы настроение было веселым,

Потому что с давних времен у нас в народе,

Зеленый цвет в день этот в моде.

Все что цветет и буянит,

Сейчас сердце согревает,

В каждый дом несут много,

Радости Зеленые праздники!

***

В жизни по-разному бывает

Не всегда цветы, радость, пение.

И все же пусть вас обходят стороной

Невзгоды, гордость, печаль и гнев.

Растите детей на славу людям

И будьте искренни на добро

Вам все отдастся, все у вас будет

Любовь, покой и тепло.

Поздравляю с Троицей!

***

Чабрец, любисток, листья клена -

Сегодня все вокруг зеленое!

Так пусть на эти Зеленые праздники

Вам будет радости много!

***

Троица - святость!

Троица - мудрость!

Троица - сила, надежда и суть!

Пусть не придет к вам душевная скупость,

Пусть будет светлым жизненный путь!

Пусть сойдет и на вас озарение -

Доброе слово - начало всего,

Веры в спасение, а с ним - воскресение,

Вечной любви благодатной Его!

***

С Троицей поздравляю искренне!

Радости, тепла и мира,

Божьих вам благословений,

Веры, мудрости, прозрения.

Милосердия вам, достатка,

Пусть растут скорее состояния,

Чтобы могли помогать,

Веру в Бога не терять!

***

Троица славная уже пришла,

Праздник в дома принесла!

Сходи в церковь, не ленись

Со Всевышним пообщайся.

Всем здоровья пожелай

И меня не забывай!

***

Русалочка купается в росе.

Зельевой дух летает над полями.

Святится вся природа в этот день.

Поздравляю с Зеленым праздником!

***

Поздравляю с Троицей Святой!

Желаю мира и спокойствия,

Чтобы небо было только ясным,

Жизнь - всегда безоблачная и прекрасная.

Слово Божье пусть вас вдохновляет,

От любых невзгод оберегает.

Пусть добром наполнится ваш дом,

Благодать и счастье будет в нем!

***

Все дома наши в зелени купаются,

Потому что Зеленые праздники к нам приближаются.

Всех поздравляю искренне и хочу пожелать

В душе вам мира и Божьей благодати!

Красивые поздравления с Троицей 2026 в прозе и своими словами

С Днем Святой Троицы! Пусть этот светлый день наполнит вашу душу спокойствием, подарит силы и вдохновение. Желаю крепкого здоровья, семейного тепла, хороших новостей и искренних людей рядом.

***

Искренне поздравляю с Зелеными праздниками! Пусть вместе с душистыми травами и зелеными ветвями в ваш дом придут мир, благополучие и согласие.

***

Пусть Господь оберегает вашу семью от всякого бедствия, а сердце всегда согревает надежда. С Троицей!

***

Пусть Отец, Сын и Святой Дух сопровождают вас на жизненном пути, дарят мудрость в решениях, поддержку в трудностях и радость в счастливые мгновения. Желаю душевной гармонии и Божьей опеки над вами и вашими близкими. С Днем Святой Троицы!

***

Искренне поздравляю с Зелеными праздниками! Пусть аромат мяты и любистка наполнит дом уютом, а Божья благодать - душу светом и покоем. Желаю счастливых моментов, семейного тепла и осуществления добрых замыслов.

***

Поздравляю с Троицей! Пусть в вашей жизни всегда будет место для веры, любви и добрых чудес. Желаю, чтобы рядом были надежные люди, в доме царил уют.

***

С праздником Святой Троицы! Пусть Господь благословит вашу семью, подарит крепкое здоровье, счастье и благополучие.

***

Поздравляю с Зелеными праздниками! Пусть этот особый день принесет счастье и светлые мысли. Желаю искренних улыбок, теплых встреч и благополучия в семье.

***

С праздником Троицы и Зелеными праздниками! Пусть даже в дни испытаний не угасает свет надежды. Желаю, чтобы в доме царили любовь, поддержка и взаимопонимание, а над Украиной как можно быстрее воцарились мир и спокойствие.

