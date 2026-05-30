Главная Праздники Троица 2026: красивые открытки, пожелания мира и благополучия

Дата публикации 30 мая 2026 08:29
С Троицей 2026: красивые открытки и поздравления с праздником 31 мая
Женщина возле церкви с букетом на Троицу. Коллаж: Новости.LIVE

Каждый год на 50-й день после Пасхи православные христиане в Украине отмечают один из самых больших праздников - День Святой Троицы, или Зеленое воскресенье. В 2026 году он приходится на 31 мая. Это день, когда храмы и дома наполняются ароматом аира, мяты и чабреца, а сердца - надеждой. В эту светлую дату стоит подарить близким теплые слова и искренние пожелания. Особенно ценными такие поздравления становятся сегодня, когда многие украинские семьи живут в непростых условиях войны, ждут родных домой и молятся за мир.

Новини.LIVE подготовили красивые и душевные поздравления с Троицей 2026 в открытках, прозе и стихах.

С Троицей 2026 - красивые поздравления в стихах на украинском языке

Троицу весело встречай!
И Иисуса прославляй!
Счастья и добра семье!
Мира нашей Украине!

***

На праздник Троицы вам желаю
Любви, радости, добра,
Пусть мира и спокойствия без края
Дарит светлая эта пора!

***

Озеленили мы дома,
Чтобы настроение было веселым,
Потому что с давних времен у нас в народе,
Зеленый цвет в день этот в моде.
Все что цветет и буянит,
Сейчас сердце согревает,
В каждый дом несут много,
Радости Зеленые праздники!

***

В жизни по-разному бывает
Не всегда цветы, радость, пение.
И все же пусть вас обходят стороной
Невзгоды, гордость, печаль и гнев.
Растите детей на славу людям
И будьте искренни на добро
Вам все отдастся, все у вас будет
Любовь, покой и тепло.
Поздравляю с Троицей!

***

Чабрец, любисток, листья клена -
Сегодня все вокруг зеленое!
Так пусть на эти Зеленые праздники
Вам будет радости много!

***

Троица - святость!
Троица - мудрость!
Троица - сила, надежда и суть!
Пусть не придет к вам душевная скупость,
Пусть будет светлым жизненный путь!
Пусть сойдет и на вас озарение -
Доброе слово - начало всего,
Веры в спасение, а с ним - воскресение,
Вечной любви благодатной Его!

***

С Троицей поздравляю искренне!
Радости, тепла и мира,
Божьих вам благословений,
Веры, мудрости, прозрения.
Милосердия вам, достатка,
Пусть растут скорее состояния,
Чтобы могли помогать,
Веру в Бога не терять!

***

Троица славная уже пришла,
Праздник в дома принесла!
Сходи в церковь, не ленись
Со Всевышним пообщайся.
Всем здоровья пожелай
И меня не забывай!

***

Русалочка купается в росе.
Зельевой дух летает над полями.
Святится вся природа в этот день.
Поздравляю с Зеленым праздником!

***

Поздравляю с Троицей Святой!
Желаю мира и спокойствия,
Чтобы небо было только ясным,
Жизнь - всегда безоблачная и прекрасная.
Слово Божье пусть вас вдохновляет,
От любых невзгод оберегает.
Пусть добром наполнится ваш дом,
Благодать и счастье будет в нем!

***

Все дома наши в зелени купаются,
Потому что Зеленые праздники к нам приближаются.
Всех поздравляю искренне и хочу пожелать
В душе вам мира и Божьей благодати!

Красивые поздравления с Троицей 2026 в прозе и своими словами

С Днем Святой Троицы! Пусть этот светлый день наполнит вашу душу спокойствием, подарит силы и вдохновение. Желаю крепкого здоровья, семейного тепла, хороших новостей и искренних людей рядом.

***

Искренне поздравляю с Зелеными праздниками! Пусть вместе с душистыми травами и зелеными ветвями в ваш дом придут мир, благополучие и согласие.

***

Пусть Господь оберегает вашу семью от всякого бедствия, а сердце всегда согревает надежда. С Троицей!

***

Пусть Отец, Сын и Святой Дух сопровождают вас на жизненном пути, дарят мудрость в решениях, поддержку в трудностях и радость в счастливые мгновения. Желаю душевной гармонии и Божьей опеки над вами и вашими близкими. С Днем Святой Троицы!

***

Искренне поздравляю с Зелеными праздниками! Пусть аромат мяты и любистка наполнит дом уютом, а Божья благодать - душу светом и покоем. Желаю счастливых моментов, семейного тепла и осуществления добрых замыслов.

***

Поздравляю с Троицей! Пусть в вашей жизни всегда будет место для веры, любви и добрых чудес. Желаю, чтобы рядом были надежные люди, в доме царил уют.

***

С праздником Святой Троицы! Пусть Господь благословит вашу семью, подарит крепкое здоровье, счастье и благополучие.

***

Поздравляю с Зелеными праздниками! Пусть этот особый день принесет счастье и светлые мысли. Желаю искренних улыбок, теплых встреч и благополучия в семье.

***

С праздником Троицы и Зелеными праздниками! Пусть даже в дни испытаний не угасает свет надежды. Желаю, чтобы в доме царили любовь, поддержка и взаимопонимание, а над Украиной как можно быстрее воцарились мир и спокойствие.

День Святой Троицы 31 мая 2026 года: красивые открытки

 

 

Ранее мы делились, как правильно провести день перед Троицей и что категорически нельзя делать в Троицкую поминальную субботу.

Напомним, мы писали, что не стоит делать в День Святой Троицы, чтобы не отпугнуть счастье и благополучие.

Также мы рассказывали, как провести Троицу и что обязательно сделать, чтобы год был счастливым и богатым.

Светлана Конюшенко - Редактор
Светлана Конюшенко
