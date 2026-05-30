Троицкая поминальная суббота 2026: как провести и что нельзя делать накануне Троицы

Женщина в церкви со свечой в руках. Фото: pomisna.info

Троицкая родительская суббота — особый день накануне Троицы. В этом году она приходится на 30 мая. В поминальный день верующие вспоминают своих умерших родных, молятся за упокой их душ и готовятся встретить праздник Пятидесятницы.

Новини.LIVE рассказывает, как провести Троицкую родительскую субботу и что нельзя делать.

Что означает Троицкая родительская суббота

Троицкая родительская суббота относится к важнейшим поминальным дням. Ее называют Вселенской, поскольку в молитвах вспоминают не только родных и близких, но и всех умерших христиан.

Как провести Троицкую поминальную субботу

Традиционно верующие начинают день с посещения храма. Участвуют в поминальной литургии и панихиде, подают записки с именами умерших родственников и молятся за упокой их душ.

Многие украинцы после богослужения посещают кладбища, чтобы почтить умерших близких: убирают могилы, кладут живые цветы и зажигают лампадки. Поскольку это канун Зеленых праздников, во многих регионах Украины существует обычай украшать могилы свежей зеленью: ветками липы, клена, березы, а также мятой, любистком и аиром. Эти растения издавна считались символом вечной жизни души. Священники советуют не оставлять на могилах конфеты, печенье или другие продукты, ведь это языческий обычай. Вместо этого лучше угостить знакомых или тех, кто нуждается.

Читайте также:

Еще одна традиция — после посещения церкви и кладбища семьи собираются дома за общим столом, вспоминают добрые поступки усопших, делятся теплыми воспоминаниями и историями из жизни родных людей. Но обед должен быть скромным и без спиртного.

Троицкая поминальная суббота: кого не поминают в церкви

Во время богослужений не подают имена некрещеных, тех, кто сознательно отрекся от веры или добровольно ушел из жизни. Священники говорят, что родные могут молиться за таких людей дома, прося для них Божьего милосердия.

Что категорически нельзя делать в Троицкую поминальную субботу

С давних времен с этим днем связано немало предостережений. Прежде всего, нельзя:

устраивать громкие празднования, свадьбы, шумные застолья, ведь это время тишины и молитвы;

ссориться, оскорблять других, сквернословить — это считается грехом;

вспоминать умерших плохими словами;

впадать в глубокое отчаяние или безутешную грусть — прежде всего этот день является напоминанием о вечности души;

тяжело работать.

Также верующим советуют избегать гаданий, суеверий и любых действий, связанных с мистическими практиками.

Ранее мы рассказывали, что нельзя делать в День Святой Троицы, чтобы не навлечь несчастья и беды в жизнь по народным приметам.

Напомним, мы писали, что обязательно сделать на Троицу, чтобы привлечь в жизнь благосостояние и счастье.

Также узнавайте, когда мы будем отмечать День Святого Духа, что это за праздник, каково его значение и какие есть важные украинские традиции.