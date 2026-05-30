Троїцька поминальна субота 2026: як провести і що не можна робити напередодні Трійці

Троїцька батьківська субота — особливий день напередодні Трійці. Цьогоріч вона припадає на 30 травня. У поминальний день віряни згадують своїх померлих рідних, моляться за упокій їхніх душ та готуються зустріти свято П'ятидесятниці.

Що означає Троїцька поминальна субота

Троїцька батьківська субота належить до найважливіших поминальних днів. Її називають Вселенською, оскільки в молитвах згадують не лише рідних і близьких, а й усіх померлих християн.

Як провести Троїцьку поминальну суботу

Традиційно віряни розпочинають день з відвідин храму. Беруть участь у поминальній літургії та панахиді, подають записки з іменами померлих родичів і моляться за упокій їхніх душ.

Багато українців після богослужіння відвідують кладовища, щоб вшанувати померлих близьких: прибирають могили, кладуть живі квіти та запалюють лампадки. Оскільки це переддень Зелених свят, у багатьох регіонах України існує звичай прикрашати могили свіжою зеленню: гілками липи, клена, берези, а також м'ятою, любистком і лепехою. Ці рослини здавна вважалися символом вічного життя душі. Священники радять не залишати на могилах цукерки, печиво чи інші продукти, адже це язичницький звичай. Натомість краще пригостити знайомих або тих, хто потребує.

Ще одна традиція — після відвідин церкви та кладовища сім'ї збираються вдома за спільним столом, згадують добрі вчинки покійних, діляться теплими спогадами та історіями з життя рідних людей. Але обід має бути скромним та без спиртного.

Троїцька поминальна субота: кого не поминають у церкві

Під час богослужінь не подають імена не хрещених, тих, хто свідомо зрікся віри або добровільно пішов із життя. Священники кажуть, що рідні можуть молитися за таких людей вдома, просячи для них Божого милосердя.

Що категорично не можна робити у Троїцьку поминальну суботу

З давніх часів із цим днем пов'язано чимало застережень. Насамперед не можна:

влаштовувати гучні святкування, весілля, галасливі застілля, адже це час тиші та молитви;

сваритися, ображати інших, лихословити — це вважається гріхом;

згадувати померлих поганими словами;

впадати у глибокий розпач чи безутішний смуток — передусім цей день є нагадуванням про вічність душі;

важко працювати.

Також вірянам радять уникати ворожінь, забобонів та будь-яких дій, пов'язаних із містичними практиками.

