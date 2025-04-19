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Теплі привітання з Великою суботою 2025 — гарні листівки

19 квітня 2025 06:30
Світлана Конюшенко - Редактор
З Великою суботою 2025 — теплі привітання у листівках і прозі
Вірянка, яка запалює свічку в церкві. Фото: The Mirror
Світлана Конюшенко - Редактор

Сьогодні, 19 квітня 2025 року, віряни відзначають Велику суботу, яка ще називається Страсною, а це чудова нагода сказати тим, хто вам дорогий, приємні слова. Ми розповідаємо, як можна тепло і від усієї душі привітати рідних і близьких з цим святом у прозі та листівках.

Новини.LIVE ділиться найкращими ідеями привітань.

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Що не можна робити у Велику суботу

Оскільки Страсна субота — це день, коли в церкві згадується те, як Ісуса Христа, Сина Божого, поклали до труни, в цю дату існують певні заборони. Так, у Велику суботу категорично не можна робити такі речі, як:

  • Ігнорувати піст
  • Вживати рибу
  • Пити алкогольні напої
  • Розважатися і гучно слухати музику
  • Сваритися і казати погані слова
  • Злитися і згадувати образи

Як можна щиро привітати з Великою суботою у прозі

Вітаємо вас зі Страсною суботою! Нехай у цей важливий день ваші серця будуть сповнені тихою надією і трепетним очікуванням. Бажаю вам відчути гармонію цього дня і чекати на світле Христове Воскресіння. Здоров’я міцного, щастя, радості та благополуччя вам і всій вашій родині.

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У цей важливий день дозвольте нам привітати вас із Великою суботою! Нехай цей день наповнить вас вірою і надією на світле майбутнє! Проведіть Страсну суботу в роздумах про велич жертви Ісуса Христа! Мирного неба і міцного вам здоров’я!

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Цього чудового дня прийміть мої найщиріші привітання! Нехай Страсна субота наповнить ваші серця спокоєм та вірою у світле майбутнє! Бажаю вам радості, тепла і світла! Зі святом!

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У Велику суботу хочу привітати вас зі світлим днем! Нехай він наповнить ваші серця теплом! Бажаю вам надійних людей поруч, міцного здоров’я, любові, тепла і всього найкращого! 

Найкращі привітання з Великою суботою у листівках

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Привітання з Великою суботою. Фото ілюстративне: Pinterest
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Привітання з Великою суботою. Фото ілюстративне: Pinterest
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Привітання з Великою суботою. Фото ілюстративне: Pinterest

Нагадаємо, ми писали про те, чи можна працювати на городі у Велику суботу. 

Раніше ми розповідали про те, коли не можна працювати у Страсний тиждень до Великодня. 

Також ми повідомляли про те, що традиційно прийнято робити у Великдень. 

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