З Великою суботою 2025 — теплі привітання у листівках і прозі

Вірянка, яка запалює свічку в церкві. Фото: The Mirror

Сьогодні, 19 квітня 2025 року, віряни відзначають Велику суботу, яка ще називається Страсною, а це чудова нагода сказати тим, хто вам дорогий, приємні слова. Ми розповідаємо, як можна тепло і від усієї душі привітати рідних і близьких з цим святом у прозі та листівках.

Новини.LIVE ділиться найкращими ідеями привітань.

Реклама

Читайте також:

Що не можна робити у Велику суботу

Оскільки Страсна субота — це день, коли в церкві згадується те, як Ісуса Христа, Сина Божого, поклали до труни, в цю дату існують певні заборони. Так, у Велику суботу категорично не можна робити такі речі, як:

Ігнорувати піст

Вживати рибу

Пити алкогольні напої

Розважатися і гучно слухати музику

Сваритися і казати погані слова

Злитися і згадувати образи

Як можна щиро привітати з Великою суботою у прозі

Вітаємо вас зі Страсною суботою! Нехай у цей важливий день ваші серця будуть сповнені тихою надією і трепетним очікуванням. Бажаю вам відчути гармонію цього дня і чекати на світле Христове Воскресіння. Здоров’я міцного, щастя, радості та благополуччя вам і всій вашій родині.

***

У цей важливий день дозвольте нам привітати вас із Великою суботою! Нехай цей день наповнить вас вірою і надією на світле майбутнє! Проведіть Страсну суботу в роздумах про велич жертви Ісуса Христа! Мирного неба і міцного вам здоров’я!

***

Цього чудового дня прийміть мої найщиріші привітання! Нехай Страсна субота наповнить ваші серця спокоєм та вірою у світле майбутнє! Бажаю вам радості, тепла і світла! Зі святом!

***

У Велику суботу хочу привітати вас зі світлим днем! Нехай він наповнить ваші серця теплом! Бажаю вам надійних людей поруч, міцного здоров’я, любові, тепла і всього найкращого!

Найкращі привітання з Великою суботою у листівках

Привітання з Великою суботою. Фото ілюстративне: Pinterest

Привітання з Великою суботою. Фото ілюстративне: Pinterest

Привітання з Великою суботою. Фото ілюстративне: Pinterest

Нагадаємо, ми писали про те, чи можна працювати на городі у Велику суботу.

Раніше ми розповідали про те, коли не можна працювати у Страсний тиждень до Великодня.

Також ми повідомляли про те, що традиційно прийнято робити у Великдень.