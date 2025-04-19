С Великой субботой 2025 — теплые поздравления в открытках и прозе

Верующая, которая зажигает свечу в церкви. Фото: The Mirror

Сегодня, 19 апреля 2025 года, верующие отмечают Великую субботу, которая еще называется Страстной, а это прекрасный повод сказать тем, кто вам дорог, приятные слова. Мы рассказываем, как можно тепло и от всей души поздравить родных и близких с этим праздником в прозе и открытках.

Новини.LIVE делится самыми лучшими идеями поздравлений.

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Что нельзя делать в Великую субботу

Поскольку Страстная суббота — это день, когда в церкви вспоминается то, как Иисуса Христа, Сына Божьего, положили во гроб, в эту дату существуют определенные запреты. Так, в Великую субботу категорически нельзя делать такие вещи, как:

Игнорировать пост

Употреблять рыбу

Пить алкогольные напитки

Развлекаться и громко слушать музыку

Ссориться и говорить плохие слова

Злиться и вспоминать обиды

Как можно искренне поздравить с Великой субботой в прозе

Поздравляем вас со Страстной субботой! Пусть в этот важный день ваши сердца будут наполнены тихой надеждой и трепетным ожиданием. Желаю вам почувствовать гармонию этого дня и ждать светлое Христово Воскресение. Здоровья крепкого, счастья, радости и благополучия вам и всей вашей семье.

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В этот важный день позвольте нам поздравить вас с Великой субботой! Пусть этот день наполнит вас верой и надеждой на светлое будущее! Проведите Страстную субботу в размышлениях о величии жертвы Иисуса Христа! Мирного неба и крепкого вам здоровья!

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В этот замечательный день примите мои самые искренние поздравления! Пусть Страстная суббота наполнит ваши сердца спокойствием и верой в светлое будущее! Желаю вам радости, тепла и света! С праздником!

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В Великую субботу хочу поздравить вас со светлым днем! Пусть он наполнит ваши сердца теплом! Желаю вам надежных людей рядом, крепкого здоровья, любви, тепла и всего самого лучшего!

Самые лучшие поздравления с Великой субботой в открытках

Поздравление с Великой субботой. Фото иллюстративное: Pinterest

Поздравление с Великой субботой. Фото иллюстративное: Pinterest

Поздравление с Великой субботой. Фото иллюстративное: Pinterest

Напомним, мы писали о том, можно ли работать на огороде в Великую субботу.

Ранее мы рассказывали о том, когда нельзя работать в Страстную неделю до Пасхи.

Также мы сообщали о том, что традиционно принято делать в Пасху.