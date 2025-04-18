Велика субота 2025 — чи можна працювати на городі та в саду 19 квітня

Чоловік садить розсаду у відкритий ґрунт. Фото: shutterstock.com

Вже 19 квітня українські віряни зустрічатимуть Велику суботу — день особливого духовного значення перед Великоднем, який припадає на 20 квітня. У цей час багато господарів задумуються, чи можна працювати на городі або в саду, адже квітень — це пік весняних робіт на ділянці й погодні умови сприятливі для посіву та посадки.

Що кажуть українські звичаї, традиції та народні прикмети про роботу на землі у Велику суботу, дізнавайтесь далі у нашій статті.

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Що таке Велика субота — духовний сенс та значення

Велика субота — останній день Страсного тижня, що передує найбільшому християнському святу — Великодню. Це день скорботи та очікування Воскресіння Христового. За традицією віряни готуються до великого свята через молитви, тишу та спокій. Цей день несе глибоке символічне значення — очищення душі перед святом надії та життя.

Дачники готуються до роботи на городі. Фото: freepik.com

Чи можна працювати на городі у Велику суботу 19 квітня 2025 року

Церковнослужителі рекомендують цього дня обмежити важку фізичну працю, зокрема роботу на городі та в саду. Проте суворої заборони немає. Кожен вірянин має пам’ятати, що духовне має бути у цей період на першому місці. Відвідайте храм, помоліться, а вже потім з любов’ю та вдячністю беріться до легкої праці.

Що дозволено у Велику суботу

Будуть корисними й принесуть хороші плоди невеликі роботи в саду або на городі, які не вимагають великих зусиль. Якщо ви працюєте зі світлими думками і в гарному настрої, без сварок та метушні — праця не вважатиметься гріхом.

У Велику суботу можна:

підготувати грядки;

підживити рослини;

провести легке розпушування ґрунту;

посіяти культуру у відкритий ґрунт;

посіяти овочі на розсаду;

підготувати насіння до посіву.

Що не рекомендується

У Велику суботу краще не саджати картоплю або інші великі культури — вважається, що ці роботи краще завершити до Страсної п'ятниці. Будь-яка робота, яка викликає втому, злість або сімейні конфлікти, вважається небажаною у цей день.

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