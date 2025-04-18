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Чи можна виходити на город у Велику суботу — заборони 19 квітня

18 квітня 2025 07:32
Валентина Осадча - Редактор
Велика субота 2025 — чи можна працювати на городі та в саду 19 квітня
Чоловік садить розсаду у відкритий ґрунт. Фото: shutterstock.com
Валентина Осадча - Редактор

Вже 19 квітня українські віряни зустрічатимуть Велику суботу — день особливого духовного значення перед Великоднем, який припадає на 20 квітня. У цей час багато господарів задумуються, чи можна працювати на городі або в саду, адже квітень — це пік весняних робіт на ділянці й погодні умови сприятливі для посіву та посадки.

Що кажуть українські звичаї, традиції та народні прикмети про роботу на землі у Велику суботу, дізнавайтесь далі у нашій статті.

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Що таке Велика субота — духовний сенс та значення

Велика субота — останній день Страсного тижня, що передує найбільшому християнському святу — Великодню. Це день скорботи та очікування Воскресіння Христового. За традицією віряни готуються до великого свята через молитви, тишу та спокій. Цей день несе глибоке символічне значення — очищення душі перед святом надії та життя.

 

Чи можна працювати на городі у Велику суботу 19 квітня 2025 року
Дачники готуються до роботи на городі. Фото: freepik.com

Чи можна працювати на городі у Велику суботу 19 квітня 2025 року

Церковнослужителі рекомендують цього дня обмежити важку фізичну працю, зокрема роботу на городі та в саду. Проте суворої заборони немає. Кожен вірянин має пам’ятати, що духовне має бути у цей період на першому місці. Відвідайте храм, помоліться, а вже потім з любов’ю та вдячністю беріться до легкої праці.

Що дозволено у Велику суботу

Будуть корисними й принесуть хороші плоди невеликі роботи в саду або на городі, які не вимагають великих зусиль. Якщо ви працюєте зі світлими думками і в гарному настрої, без сварок та метушні — праця не вважатиметься гріхом.

У Велику суботу можна:

  • підготувати грядки;
  • підживити рослини;
  • провести легке розпушування ґрунту;
  • посіяти культуру у відкритий ґрунт;
  • посіяти овочі на розсаду;
  • підготувати насіння до посіву.

Що не рекомендується

У Велику суботу краще не саджати картоплю або інші великі культури — вважається, що ці роботи краще завершити до Страсної п'ятниці. Будь-яка робота, яка викликає втому, злість або сімейні конфлікти, вважається небажаною у цей день.

Раніше ми писали, як уберегти картоплю від заморозків навесні.

Нагадаємо, ми розповідали, що категорично не можна робити на городі після дощу.

Також ми ділилися, коли категорично не можна працювати у саду та на городі за місячним календарем на квітень 2025 року.

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