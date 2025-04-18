Великая суббота 2025 — можно ли работать на огороде и в саду 19 апреля

Можно ли выходить на огород в Великую субботу — запреты 19 апреля
Уже 19 апреля украинские верующие будут встречать Великую субботу — день особого духовного значения перед Пасхой, которая приходится на 20 апреля. В это время многие хозяева задумываются, можно ли работать на огороде или в саду, ведь апрель — это пик весенних работ на участке и погодные условия благоприятны для посева и посадки.
Что говорят украинские обычаи, традиции и народные приметы о работе на земле в Великую субботу, узнавайте далее в нашей статье.
Что такое Великая суббота — духовный смысл и значение
Великая суббота — последний день Страстной недели, предшествующий крупнейшему христианскому празднику — Пасхе. Это день скорби и ожидания Воскресения Христова. По традиции верующие готовятся к великому празднику через молитвы, тишину и покой. Этот день несет глубокое символическое значение — очищение души перед праздником надежды и жизни.
Можно ли работать на огороде в Великую субботу 19 апреля 2025 года
Церковнослужители рекомендуют в этот день ограничить тяжелый физический труд, в частности работу на огороде и в саду. Однако строгого запрета нет. Каждый верующий должен помнить, что духовное должно быть в этот период на первом месте. Посетите храм, помолитесь, а уже потом с любовью и благодарностью приступайте к легкому труду.
Что разрешено в Великую субботу
Будут полезными и принесут хорошие плоды небольшие работы в саду или на огороде, которые не требуют больших усилий. Если вы работаете со светлыми мыслями и в хорошем настроении, без ссор и суеты — труд не будет считаться грехом.
В Великую субботу можно:
- подготовить грядки;
- подкормить растения;
- провести легкое рыхление почвы;
- посеять культуру в открытый грунт;
- посеять овощи на рассаду;
- подготовить семена к посеву.
Что не рекомендуется
В Великую субботу лучше не сажать картофель или другие крупные культуры — считается, что эти работы лучше завершить до Страстной пятницы. Любая работа, которая вызывает усталость, злость или семейные конфликты, считается нежелательной в этот день.
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