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Можно ли выходить на огород в Великую субботу — запреты 19 апреля

18 апреля 2025 07:32
Валентина Осадчая - Редактор
Великая суббота 2025 — можно ли работать на огороде и в саду 19 апреля
Мужчина сажает рассаду в открытый грунт. Фото: shutterstock.com
Валентина Осадчая - Редактор

Уже 19 апреля украинские верующие будут встречать Великую субботу — день особого духовного значения перед Пасхой, которая приходится на 20 апреля. В это время многие хозяева задумываются, можно ли работать на огороде или в саду, ведь апрель — это пик весенних работ на участке и погодные условия благоприятны для посева и посадки.

Что говорят украинские обычаи, традиции и народные приметы о работе на земле в Великую субботу, узнавайте далее в нашей статье.

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Что такое Великая суббота — духовный смысл и значение

Великая суббота — последний день Страстной недели, предшествующий крупнейшему христианскому празднику — Пасхе. Это день скорби и ожидания Воскресения Христова. По традиции верующие готовятся к великому празднику через молитвы, тишину и покой. Этот день несет глубокое символическое значение — очищение души перед праздником надежды и жизни.

 

Можно ли работать на огороде в Великую субботу 19 апреля 2025 года
Дачники готовятся к работе на огороде. Фото: freepik.com

Можно ли работать на огороде в Великую субботу 19 апреля 2025 года

Церковнослужители рекомендуют в этот день ограничить тяжелый физический труд, в частности работу на огороде и в саду. Однако строгого запрета нет. Каждый верующий должен помнить, что духовное должно быть в этот период на первом месте. Посетите храм, помолитесь, а уже потом с любовью и благодарностью приступайте к легкому труду.

Что разрешено в Великую субботу

Будут полезными и принесут хорошие плоды небольшие работы в саду или на огороде, которые не требуют больших усилий. Если вы работаете со светлыми мыслями и в хорошем настроении, без ссор и суеты — труд не будет считаться грехом.

В Великую субботу можно:

  • подготовить грядки;
  • подкормить растения;
  • провести легкое рыхление почвы;
  • посеять культуру в открытый грунт;
  • посеять овощи на рассаду;
  • подготовить семена к посеву.

Что не рекомендуется

В Великую субботу лучше не сажать картофель или другие крупные культуры — считается, что эти работы лучше завершить до Страстной пятницы. Любая работа, которая вызывает усталость, злость или семейные конфликты, считается нежелательной в этот день.

Ранее мы писали, как уберечь картофель от заморозков весной.

Напомним, мы рассказывали, что категорически нельзя делать на огороде после дождя.

Также мы делились, когда категорически нельзя работать в саду и на огороде по лунному календарю на апрель 2025 года.

традиции советы огород сад народные приметы Великая суббота
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Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

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