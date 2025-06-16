З Петрівським постом 2025 — теплі привітання у листівках, віршах і прозі

Ікона із зображенням апостолів Петра і Павла. Фото ілюстративне: Pinterest

У понеділок, 16 червня 2025 року, починається Петрів піст, тому саме час подбати про те, які приємні слова можна сказати іншим людям. Ми розповідаємо, як можна щиро і тепло привітати рідних і близьких із цим святом у віршах, прозі та листівках.

Новини.LIVE ділиться найкращими ідеями привітань.

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Як привітати з Петрівським постом у віршах

Петрівський піст у двері стукає,

Нас до смирення й віри закликає.

Хай кожен день з молитвою мине,

І все погане нас, немов вода, обмине.

Здоров'я, миру, ласки вам бажаєм,

З початком посту щиро привітаєм!

***

Петрівський піст — це час для праці,

Над духом, над собою, без поблажки.

Молитва, стриманість, добрі діла,

Хай ними сповниться душа твоя.

Нехай цей піст принесе очищення,

І Боже стане більше благословення!

***

З Петрівським постом прийміть вітання,

Хай буде світлим кожне починання.

Очистимо душі, серця й думки,

Щоб силу дарували нам роки.

Хай кожен крок веде до благодаті,

Й наповнить радістю ваш дім і хату!

Як можна привітати з Петрівським постом у прозі

З усього серця вітаємо вас із початком Петрівського посту! Нехай цей період буде для вас моментом духовного оновлення і зміцнення віри! Бажаємо вам пройти Петрів піст у мирі, легкості, спокої та добрі! З початком посту!

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Вітаю вас із початком Петрівського посту! Бажаю вам духовного очищення, миру над головою і в душі та Божого благословення! Нехай цей період принесе вам лише найкраще!

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Прийміть наші щирі привітання з Петрівським постом! Нехай цей період буде сповнений добрими справами, щирими молитвами і миром! Нехай Господь допомагає вам і приносить світло в серця та оселю! Здоров’я вам, сімейного благополуччя і миру!

Найкращі привітання на Петрів піст у листівках

Привітання на Петрів піст. Фото ілюстративне: Pinterest

Привітання на Петрів піст. Фото ілюстративне: Pinterest

Привітання на Петрів піст. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Нагадаємо, ми писали про те, хто святкує свої іменини в червні 2025 року.

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