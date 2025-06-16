З Петрівським постом 2025 — теплі привітання у листівках, віршах і прозі

Теплі привітання на Петрів піст 2025 — гарні листівки
У понеділок, 16 червня 2025 року, починається Петрів піст, тому саме час подбати про те, які приємні слова можна сказати іншим людям. Ми розповідаємо, як можна щиро і тепло привітати рідних і близьких із цим святом у віршах, прозі та листівках.
Новини.LIVE ділиться найкращими ідеями привітань.
Як привітати з Петрівським постом у віршах
Петрівський піст у двері стукає,
Нас до смирення й віри закликає.
Хай кожен день з молитвою мине,
І все погане нас, немов вода, обмине.
Здоров'я, миру, ласки вам бажаєм,
З початком посту щиро привітаєм!
***
Петрівський піст — це час для праці,
Над духом, над собою, без поблажки.
Молитва, стриманість, добрі діла,
Хай ними сповниться душа твоя.
Нехай цей піст принесе очищення,
І Боже стане більше благословення!
***
З Петрівським постом прийміть вітання,
Хай буде світлим кожне починання.
Очистимо душі, серця й думки,
Щоб силу дарували нам роки.
Хай кожен крок веде до благодаті,
Й наповнить радістю ваш дім і хату!
Як можна привітати з Петрівським постом у прозі
З усього серця вітаємо вас із початком Петрівського посту! Нехай цей період буде для вас моментом духовного оновлення і зміцнення віри! Бажаємо вам пройти Петрів піст у мирі, легкості, спокої та добрі! З початком посту!
***
Вітаю вас із початком Петрівського посту! Бажаю вам духовного очищення, миру над головою і в душі та Божого благословення! Нехай цей період принесе вам лише найкраще!
***
Прийміть наші щирі привітання з Петрівським постом! Нехай цей період буде сповнений добрими справами, щирими молитвами і миром! Нехай Господь допомагає вам і приносить світло в серця та оселю! Здоров’я вам, сімейного благополуччя і миру!
Найкращі привітання на Петрів піст у листівках
Нагадаємо, ми писали про те, хто святкує свої іменини в червні 2025 року.
Раніше ми розповідали про те, коли українці святкуватимуть Петра і Павла в 2025 році.
Також ми повідомляли про те, коли українці відзначатимуть Медовий, Яблучний і Горіховий Спас у 2025 році.
Читайте Новини.LIVE!