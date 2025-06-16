Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
Євробачення1ПогодаВійськоПромоСмакITУкраїна АрхівРецепти АрхівМодаШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиМетеоСвітХронікиТехнологіїТЦК та СПВійськовийВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоІндустріїРезервКіноСьогодніШтабОгоДімАктуальноМобілізаціяЕксклюзивСпортВійськова економікаWowЗСУНерухомістьФінансистТвариниСадАрміяSuperВійнаСуспільствоНовини дняЕкономістКурсЛайфхакиЇжаПодіїТуризмРинок праціЕкономікаУкраїнаКомбатДемобілізаціяФінансиІнвестиціїSmartЕкономіка 2024ПсихологіяЄвробаченнякухняАвтоТЦКВалютаLifeПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноСвятаМедцентрПолітикаЛьвівРецепти

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Свята Теплі привітання на Петрів піст 2025 — гарні листівки

Теплі привітання на Петрів піст 2025 — гарні листівки

Ua en ru
Дата публікації: 16 червня 2025 06:36
З Петрівським постом 2025 — теплі привітання у листівках, віршах і прозі
Ікона із зображенням апостолів Петра і Павла. Фото ілюстративне: Pinterest
Ключові моменти Як можна привітати з Петрівським постом у прозі Найкращі привітання на Петрів піст у листівках Як привітати з Петрівським постом у віршах

У понеділок, 16 червня 2025 року, починається Петрів піст, тому саме час подбати про те, які приємні слова можна сказати іншим людям. Ми розповідаємо, як можна щиро і тепло привітати рідних і близьких із цим святом у віршах, прозі та листівках.

Новини.LIVE ділиться найкращими ідеями привітань.

Реклама
Читайте також:

Як привітати з Петрівським постом у віршах

Петрівський піст у двері стукає,

Нас до смирення й віри закликає.

Хай кожен день з молитвою мине,

І все погане нас, немов вода, обмине.

Здоров'я, миру, ласки вам бажаєм,

З початком посту щиро привітаєм!

***

Петрівський піст — це час для праці,

Над духом, над собою, без поблажки.

Молитва, стриманість, добрі діла,

Хай ними сповниться душа твоя.

Нехай цей піст принесе очищення,

І Боже стане більше благословення!

***

З Петрівським постом прийміть вітання,

Хай буде світлим кожне починання.

Очистимо душі, серця й думки,

Щоб силу дарували нам роки.

Хай кожен крок веде до благодаті,

Й наповнить радістю ваш дім і хату!

Як можна привітати з Петрівським постом у прозі

З усього серця вітаємо вас із початком Петрівського посту! Нехай цей період буде для вас моментом духовного оновлення і зміцнення віри! Бажаємо вам пройти Петрів піст у мирі, легкості, спокої та добрі! З початком посту!

***

Вітаю вас із початком Петрівського посту! Бажаю вам духовного очищення, миру над головою і в душі та Божого благословення! Нехай цей період принесе вам лише найкраще! 

***

Прийміть наші щирі привітання з Петрівським постом! Нехай цей період буде сповнений добрими справами, щирими молитвами і миром! Нехай Господь допомагає вам і приносить світло в серця та оселю! Здоров’я вам, сімейного благополуччя і миру!

Найкращі привітання на Петрів піст у листівках

Открытка
Привітання на Петрів піст. Фото ілюстративне: Pinterest
Открытка
Привітання на Петрів піст. Фото ілюстративне: Pinterest
Открытка
Привітання на Петрів піст. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Нагадаємо, ми писали про те, хто святкує свої іменини в червні 2025 року. 

Раніше ми розповідали про те, коли українці святкуватимуть Петра і Павла в 2025 році. 

Також ми повідомляли про те, коли українці відзначатимуть Медовий, Яблучний і Горіховий Спас у 2025 році. 

свята привітання листівки поради ідеї Петрів піст
Світлана Конюшенко - Редактор
Автор:
Світлана Конюшенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації