С Петровским постом 2025 — теплые поздравления в открытках, стихах и прозе

Теплые поздравления на Петров пост 2025 — красивые открытки
В понедельник, 16 июня 2025 года, начинается Петров пост, поэтому самое время позаботиться о том, какие приятные слова можно сказать другим людям. Мы рассказываем, как можно искренне и тепло поздравить родных и близких с этим праздником в стихах, прозе и открытках.
Новини.LIVE делится самыми лучшими идеями поздравлений.
Как поздравить с Петровским постом в стихах
Петрівський піст у двері стукає,
Нас до смирення й віри закликає.
Хай кожен день з молитвою мине,
І все погане нас, немов вода, обмине.
Здоров'я, миру, ласки вам бажаєм,
З початком посту щиро привітаєм!
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Петрівський піст — це час для праці,
Над духом, над собою, без поблажки.
Молитва, стриманість, добрі діла,
Хай ними сповниться душа твоя.
Нехай цей піст принесе очищення,
І Боже стане більше благословення!
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З Петрівським постом прийміть вітання,
Хай буде світлим кожне починання.
Очистимо душі, серця й думки,
Щоб силу дарували нам роки.
Хай кожен крок веде до благодаті,
Й наповнить радістю ваш дім і хату!
Как можно поздравить с Петровским постом в прозе
От всей души поздравляем вас с началом Петровского поста! Пусть этот период будет для вас моментом духовного обновления и укрепления веры! Желаем вам пройти Петров пост в мире, легкости, спокойствии и добре! С началом поста!
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Поздравляю вас с началом Петровского поста! Желаю вам духовного очищения, мира над головой и в душе и Божьего благословения! Пусть этот период принесет вам только самое лучшее!
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Примите наши искренние поздравления с Петровским постом! Пусть этот период будет наполнен добрыми делами, искренними молитвами и миром! Пусть Господь помогает вам и приносит свет в сердца и дом! Здоровья вам, семейного благополучия и мира!
Самые лучшие поздравления на Петров пост в открытках
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