С Петровским постом 2025 — теплые поздравления в открытках, стихах и прозе

Икона с изображением апостолов Петра и Павла. Фото иллюстративное: Pinterest

В понедельник, 16 июня 2025 года, начинается Петров пост, поэтому самое время позаботиться о том, какие приятные слова можно сказать другим людям. Мы рассказываем, как можно искренне и тепло поздравить родных и близких с этим праздником в стихах, прозе и открытках.

Новини.LIVE делится самыми лучшими идеями поздравлений.

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Как поздравить с Петровским постом в стихах

Петрівський піст у двері стукає,

Нас до смирення й віри закликає.

Хай кожен день з молитвою мине,

І все погане нас, немов вода, обмине.

Здоров'я, миру, ласки вам бажаєм,

З початком посту щиро привітаєм!

***

Петрівський піст — це час для праці,

Над духом, над собою, без поблажки.

Молитва, стриманість, добрі діла,

Хай ними сповниться душа твоя.

Нехай цей піст принесе очищення,

І Боже стане більше благословення!

***

З Петрівським постом прийміть вітання,

Хай буде світлим кожне починання.

Очистимо душі, серця й думки,

Щоб силу дарували нам роки.

Хай кожен крок веде до благодаті,

Й наповнить радістю ваш дім і хату!

Как можно поздравить с Петровским постом в прозе

От всей души поздравляем вас с началом Петровского поста! Пусть этот период будет для вас моментом духовного обновления и укрепления веры! Желаем вам пройти Петров пост в мире, легкости, спокойствии и добре! С началом поста!

***

Поздравляю вас с началом Петровского поста! Желаю вам духовного очищения, мира над головой и в душе и Божьего благословения! Пусть этот период принесет вам только самое лучшее!

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Примите наши искренние поздравления с Петровским постом! Пусть этот период будет наполнен добрыми делами, искренними молитвами и миром! Пусть Господь помогает вам и приносит свет в сердца и дом! Здоровья вам, семейного благополучия и мира!

Самые лучшие поздравления на Петров пост в открытках

Поздравление на Петров пост. Фото иллюстративное: Pinterest

Поздравление на Петров пост. Фото иллюстративное: Pinterest

Поздравление на Петров пост. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Напомним, мы писали о том, кто празднует свои именины в июне 2025 года.

Ранее мы рассказывали о том, когда украинцы будут праздновать Петра и Павла в 2025 году.

Также мы сообщали о том, когда украинцы будут отмечать Медовый, Яблочный и Ореховый Спас в 2025 году.