Коли буде Петрів піст в Україні в 2025 році — дата, що варто і не можна робити

Зображення апостолів Петра і Павла. Фото ілюстративне: Pinterest

Наближається Петрів піст, який є дуже важливим у житті кожного вірянина і в народі називається Петрівкою. Ми розповідаємо, коли цього року починається і завершується це свято, а також що варто і категорично не можна робити під час цього посту.

Новини.LIVE розповідає детально про цей період.

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Коли починається і закінчується Петрів піст в Україні в 2025 році

Петрів піст, який також називається Апостольським чи Петропавлівським, починається за сім днів після Трійці. Цей період стартує завжди в другий понеділок після Зелених свят. Відповідно дата святкування цього посту залежить від Великодня, оскільки Трійця підв’язана саме під нього.

Оскільки Воскресіння Христове в 2025 році було 20 квітня, Трійцю українці святкували за 50 днів після нього, тобто, восьмого червня. Тому Петрів піст починається у понеділок, 16 червня, і закінчується в третю неділю після Трійці — напередодні Петра і Павла. А це буде 28 червня.

Святий Петро і Павло Апостол. Фото ілюстративне: Doxologia

Що варто робити в Петрів піст

Зважаючи на те, що перед Петра і Павла дотримуються посту, його люди вважають підготовкою до нього в духовному плані. Тому в цей період потрібно сповідатися, читати молитви і не вживати певну їжу. Водночас, Петрів піст не такий жорсткий, як Великий.

Під час цього періоду можна вживати рибу та морепродукти, але в середу і п’ятницю краще цього не робити. У Петрів піст можна їсти продукти рослинного походження, а саме:

Пісний хліб

Фрукти з овочами

Зелень

Крупи

Також під час цього посту усім вірянам варто сповідатися і причаститися в церкві.

Що не можна робити в Петрів піст

У Петрів піст, як і в інші церковні свята, існують певні заборони, яких потрібно дотримуватися. Так, у цей період категорично не можна:

Позичати і брати гроші в борг — вважається, що можна притягнути проблеми з грошима

Стригтися — вважається, що буде суцільні нещастя в життя протягом кількох років

Шити і вишивати — вважається, що так можна "зашити" щастя і привернути біду

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