Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Війна Новини Економіка Спорт Відео
ІндустріїПогодаВійськоСмакITУкраїна АрхівРецепти АрхівМодаШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиМетеоСвітТЦК та СПВійськовийВійна 2024СпортГрошіНаукаСвітлоРезервСьогодніКіноЄвробачення1ШтабОгоДімАктуальноМобілізаціяВійськова економікаWowЗСУНерухомістьФінансистТвариниСадАрміяSuperВійнаТехнологіїСуспільствоНовини дняЕкономістКурсЛайфхакиЇжаПодіїТуризмПромоРинок праціЕкономікаУкраїнаКомбатДемобілізаціяФінансиІнвестиціїSmartЕкономіка 2024ПсихологіяХронікикухняЄвробаченняАвтоЕксклюзивТЦКВалютаLifeПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноСвятаМедцентрПолітикаЛьвівРецепти

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Рецепти
Мода
Психологія
Дім
Кіно
Авто
Туризм
Спорт
Метео
Технології
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Свята Петрів піст 2025 в Україні — коли починається, заборони

Петрів піст 2025 в Україні — коли починається, заборони

Ua en ru
Дата публікації: 10 червня 2025 03:16
Коли буде Петрів піст в Україні в 2025 році — дата, що варто і не можна робити
Зображення апостолів Петра і Павла. Фото ілюстративне: Pinterest

Наближається Петрів піст, який є дуже важливим у житті кожного вірянина і в народі називається Петрівкою. Ми розповідаємо, коли цього року починається і завершується це свято, а також що варто і категорично не можна робити під час цього посту.

Новини.LIVE розповідає детально про цей період.

Реклама
Читайте також:

Коли починається і закінчується Петрів піст в Україні в 2025 році

Петрів піст, який також називається Апостольським чи Петропавлівським, починається за сім днів після Трійці. Цей період стартує завжди в другий понеділок після Зелених свят. Відповідно дата святкування цього посту залежить від Великодня, оскільки Трійця підв’язана саме під нього.

Оскільки Воскресіння Христове в 2025 році було 20 квітня, Трійцю українці святкували за 50 днів після нього, тобто, восьмого червня. Тому Петрів піст починається у понеділок, 16 червня, і закінчується в третю неділю після Трійці — напередодні Петра і Павла. А це буде 28 червня.

Икона
Святий Петро і Павло Апостол. Фото ілюстративне: Doxologia

Що варто робити в Петрів піст

Зважаючи на те, що перед Петра і Павла дотримуються посту, його люди вважають підготовкою до нього в духовному плані. Тому в цей період потрібно сповідатися, читати молитви і не вживати певну їжу. Водночас, Петрів піст не такий жорсткий, як Великий.

Під час цього періоду можна вживати рибу та морепродукти, але в середу і п’ятницю краще цього не робити. У Петрів піст можна їсти продукти рослинного походження, а саме:

  • Пісний хліб
  • Фрукти з овочами
  • Зелень
  • Крупи

Також під час цього посту усім вірянам варто сповідатися і причаститися в церкві. 

Що не можна робити в Петрів піст

У Петрів піст, як і в інші церковні свята, існують певні заборони, яких потрібно дотримуватися. Так, у цей період категорично не можна:

  • Позичати і брати гроші в борг — вважається, що можна притягнути проблеми з грошима
  • Стригтися — вважається, що буде суцільні нещастя в життя протягом кількох років
  • Шити і вишивати — вважається, що так можна "зашити" щастя і привернути біду

Нагадаємо, ми писали про те, які церковні свята відзначають українці в червні 2025 року. 

Раніше ми розповідали про те, коли буде Петра і Павла в Україні в 2025 році. 

Також ми повідомляли про те, коли українці святкуватимуть Медовий, Яблучний і Горіховий Спас у 2025 році.

свята церква поради заборони дата Петрів піст
Світлана Конюшенко - Редактор
Автор:
Світлана Конюшенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації