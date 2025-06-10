Когда будет Петров пост в Украине в 2025 году — дата, что стоит и нельзя делать

Изображение апостолов Петра и Павла. Фото иллюстративное: Pinterest

Приближается Петров пост, который является очень важным в жизни каждого верующего и в народе называется Петровкой. Мы рассказываем, когда в этом году начинается и завершается этот праздник, а также что стоит и категорически нельзя делать во время этого поста.

Новини.LIVE рассказывает подробно об этом периоде.

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Когда начинается и заканчивается Петров пост в Украине в 2025 году

Петров пост, который также называется Апостольским или Петропавловским, начинается через семь дней после Троицы. Этот период стартует всегда во второй понедельник после Зеленых праздников. Соответственно дата празднования этого поста зависит от Пасхи, поскольку Троица подвязана именно под нее.

Поскольку Воскресение Христово в 2025 году было 20 апреля, Троицу украинцы праздновали через 50 дней после него, то есть, восьмого июня. Поэтому Петров пост начинается в понедельник, 16 июня, и заканчивается в третье воскресенье после Троицы — накануне Петра и Павла. А это будет 28 июня.

Святой Петр и Павел Апостол. Фото иллюстративное: Doxologia

Что стоит делать в Петров пост

Несмотря на то, что перед Петра и Павла придерживаются поста, его люди считают подготовкой к нему в духовном плане. Поэтому в этот период нужно исповедоваться, читать молитвы и не употреблять определенную пищу. В то же время, Петров пост не такой жесткий, как Великий.

Во время этого периода можно употреблять рыбу и морепродукты, но в среду и пятницу лучше этого не делать. В Петров пост можно есть продукты растительного происхождения, а именно:

Постный хлеб

Фрукты с овощами

Зелень

Крупы

Также во время этого поста всем верующим стоит исповедоваться и причаститься в церкви.

Что нельзя делать в Петров пост

В Петров пост, как и в другие церковные праздники, существуют определенные запреты, которых нужно придерживаться. Так, в этот период категорически нельзя:

Одалживать и брать деньги в долг — считается, что можно привлечь проблемы с деньгами

Стричься — считается, чтбуо дет сплошные несчастья в жизни на протяжении нескольких лет

Шить и вышивать — считается, что так можно "зашить" счастье и привлечь беду

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