Як можна щиро привітати колег із Днем закоханих 2025 — теплі побажання у віршах, прозі, листівках

Колеги на роботі та сердечки до Дня закоханих. Фото: колаж Новини.LIVE

Найщиріші привітання колегам до Дня святого Валентина, які точно сподобаються. Дізнайтеся, як можна тепло і від усієї душі привітати своїх співробітників з найромантичнішим святом року у віршах, прозі та листівках.

Новини.LIVE ділиться найкращими ідеями привітань до 14 лютого.

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З днем ​​святого Валентина

Вас, колеги, вітаю,

Мільйони валентинок

Нехай наш офіс засипають.

Я бажаю, щоб у роботу

Були закохані свою,

Щоб преміям із зарплатою

Говорили ми — люблю.

Щоб робочий годинник

Ми любов'ю наповнювали,

Валентинками один одного

У День закоханих вітали.

***

З Днем закоханих вас, колеги,

Побажати хочу кохання,

Щоб знайшли ви половинки,

Нехай усі збудуться бажання!

Сил, здоров'я, просто щастя,

Позитиву та добра,

Світу, світла, процвітання

І душевного тепла!

Як привітати колег із Днем святого Валентина — побажання в прозі

Шановні колеги, я вас вітаю із Днем всіх закоханих! Нехай самотні знайдуть справжнє кохання, а закохані — живуть у благополуччі. Бажаю вам веселого святкування і сюрпризів у це чудове свято! З Днем святого Валентина!

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З Днем святого Валентина, мої любі колеги! Бажаю вам романтики, справжнього і чистого кохання, сімейного благополуччя і світлих днів! Нехай у кожній оселі буде атмосфера кохання, тепла і затишку! Зі святом!

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Колеги, від чистого серця вітаю вас із Днем закоханих! Нехай у цей день у вашому серці буде кохання! Бажаю вам світлих почуттів, щирого кохання, неймовірного затишку і взаємності. Щоб Амур ніколи не проходив повз вас і завжди запускав свої стріли "у правильному напрямку". Зі святом вас, любі співробітники.

Найтепліші привітання колегам до Дня святого Валентина — яскраві листівки

Привітання колегам з Днем святого Валентина. Фото ілюстративне: Pinterest

Привітання колегам з Днем святого Валентина. Фото ілюстративне: Pinterest

Привітання колегам з Днем святого Валентина. Фото ілюстративне: Pinterest

Нагадаємо, ми писали про те, де можна освідчитися коханій на День святого Валентина.

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