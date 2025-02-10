Як незабутньо провести День закоханих у 2025 році — топ ідей

Закохані. Фото: Freepik

День закоханих — свято, яке викликає різні емоції. Хтось його ігнорує, а для когось це чудова можливість провести час разом, порадувати кохану людину або спробувати щось нове. У 2025 році 14 лютого випадає на п’ятницю — чудовий шанс зробити романтичний вечір перед вихідними.

Новини.LIVE пропонує розглянути кілька ідей, як зробити це свято особливим.

Читайте також:

Як відсвяткувати свято з коханою людиною

Квест для закоханих

Якщо хочеться чогось нестандартного, квест — чудовий варіант. Його можна організувати самостійно або довіритися професіоналам.

Власний квест . Продумайте загадки, залиште записки з підказками, придумайте приємний фінал — наприклад, вечерю при свічках або подарунок. Це не тільки весело, але й створює спільні спогади.

. Продумайте загадки, залиште записки з підказками, придумайте приємний фінал — наприклад, вечерю при свічках або подарунок. Це не тільки весело, але й створює спільні спогади. Професійний квест. Є компанії, які розробляють персоналізовані сценарії. Вам потрібно лише обрати тему — і вас чекає захоплива гра, яка зблизить і подарує багато емоцій.

Фотосесія Love Story

Спільні фото — це спогади, які залишаться назавжди. Не потрібно чекати особливої нагоди, щоб зробити гарні знімки.

Ніжна фотосесія. Фото: Freepik

Студійна зйомка — ідеальний варіант, якщо хочеться професійних фото з красивим фоном.

— ідеальний варіант, якщо хочеться професійних фото з красивим фоном. Прогулянкова фотосесія — підійде для тих, хто любить природність та живі емоції.

— підійде для тих, хто любить природність та живі емоції. Домашня фотосесія — найзатишніший варіант. Тут можна максимально розслабитися, разом готувати, пити чай, грати з домашніми улюбленцями або просто валятися на дивані. Для атмосфери можна додати дерев’яний декор, м’яке світло і улюблені речі.

Відтворення першого побачення

Згадати, як усе починалося, — чудова ідея. Виберіть те саме місце, замовте ті ж страви або навіть одягніться схоже. Це можливість заново пережити ті емоції, коли все було новим і хвилюючим. А може, це стане початком нової традиції?

Пара цілується. Фото: Freepik

Домашній SPA-вечір — релакс для двох

Перетворіть свій дім на справжній SPA-салон.

Пінна ванна з ароматними оліями.

Легка музика та приглушене світло.

Масаж з ароматним маслом.

Улюблений напій і легкі закуски.

Головне — розслабитися, насолодитися атмосферою і забути про всі турботи.

Неважливо, що саме ви оберете: активну розвагу чи спокійний вечір удома. Просто приділіть увагу одне одному, скажіть важливі слова і насолодіться моментом.

Раніше ми писали про те, які речі червоного кольору можна сміливо одягти на День Валентина.

Також ми повідомляли, які ефектні образи можна підібрати на 14 лютого.