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Будьте в тренді — як оригінально відсвяткувати 14 лютого

10 лютого 2025 18:16
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
Як незабутньо провести День закоханих у 2025 році — топ ідей
Закохані. Фото: Freepik
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

День закоханих — свято, яке викликає різні емоції. Хтось його ігнорує, а для когось це чудова можливість провести час разом, порадувати кохану людину або спробувати щось нове. У 2025 році 14 лютого випадає на п’ятницю — чудовий шанс зробити романтичний вечір перед вихідними.

Новини.LIVE пропонує розглянути кілька ідей, як зробити це свято особливим.

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Квест для закоханих

Якщо хочеться чогось нестандартного, квест — чудовий варіант. Його можна організувати самостійно або довіритися професіоналам.

  • Власний квест. Продумайте загадки, залиште записки з підказками, придумайте приємний фінал — наприклад, вечерю при свічках або подарунок. Це не тільки весело, але й створює спільні спогади.
  • Професійний квест. Є компанії, які розробляють персоналізовані сценарії. Вам потрібно лише обрати тему — і вас чекає захоплива гра, яка зблизить і подарує багато емоцій.

Фотосесія Love Story

Спільні фото — це спогади, які залишаться назавжди. Не потрібно чекати особливої нагоди, щоб зробити гарні знімки.

Парна фотосесія - завжди вдалий вибір
Ніжна фотосесія. Фото: Freepik
  • Студійна зйомка — ідеальний варіант, якщо хочеться професійних фото з красивим фоном.
  • Прогулянкова фотосесія — підійде для тих, хто любить природність та живі емоції.
  • Домашня фотосесія — найзатишніший варіант. Тут можна максимально розслабитися, разом готувати, пити чай, грати з домашніми улюбленцями або просто валятися на дивані. Для атмосфери можна додати дерев’яний декор, м’яке світло і улюблені речі.

Відтворення першого побачення

Згадати, як усе починалося, — чудова ідея. Виберіть те саме місце, замовте ті ж страви або навіть одягніться схоже. Це можливість заново пережити ті емоції, коли все було новим і хвилюючим. А може, це стане початком нової традиції?

День святого Валентина - чудова нагода здивувати кохану людину
Пара цілується. Фото: Freepik

Домашній SPA-вечір — релакс для двох

Перетворіть свій дім на справжній SPA-салон.

  • Пінна ванна з ароматними оліями.
  • Легка музика та приглушене світло.
  • Масаж з ароматним маслом.
  • Улюблений напій і легкі закуски.

Головне — розслабитися, насолодитися атмосферою і забути про всі турботи.

Неважливо, що саме ви оберете: активну розвагу чи спокійний вечір удома. Просто приділіть увагу одне одному, скажіть важливі слова і насолодіться моментом. 

Раніше ми писали про те, які речі червоного кольору можна сміливо одягти на День Валентина.

Також ми повідомляли, які ефектні образи можна підібрати на 14 лютого.

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