День святого Валентина 2025 — найкращі ворожіння на судженого на 14 лютого

Ворожіння дівчат і закохана пара. Фото: колаж Новини.LIVE

Кожна дівчина мріє зустріти того самого "принца на білому коні", але у сучасному світі дедалі важче стає знайти справжнього чоловіка, однак можна дізнатися про нього шляхом ворожіння. Ми розповідаємо, як правильно ворожити на свого судженого у День святого Валентина.

Новини.LIVE розповідає, як це робити.

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Якщо ви молода дівчина, яка хоче знайти свого коханого, можете провести один цікавий експеримент у День святого Валентина. Для цього вам просто потрібно підняти голову догори і подивитися. Якщо ви побачите:

Цілі зграї птахів — чекайте на багато залицяльників

Горобців — чекайте на працьовитого, хоч і небагатого коханого

Синичку — чекайте на легковажного, але доброго чоловіка

Сороку — чекайте на щедрого, але водночас балакучого і легковажного чоловіка

Ворону — чекайте на впливового чоловіка, який буде набагато старшим, норовливим і жорстким

Орла, який ширяє понад хмари — чекайте на красивого чоловіка, але такого, що любить "ходити наліво"

Снігура — ваш суджений вже поруч і готовий сказати найважливіші слова

Голубів — чекайте на заможного коханого

Молода закохана пара з іграшкою у формі сердечка. Фото: Freepik

Як можна поворожити на судженого у День святого Валентина

Ворожіння з печивом

Щоб поворожити у День закоханих, спечіть будь-яке печиво, але обов’язково у вигляді сердечок. Перед випіканням в деяке печиво всуньте монетки, якісь посипте подрібненими горіхами, якісь — сіллю, якісь — цукром, а якісь — перцем. Коли печиво спечеться, помістіть його у непрозорий мішечок.

У День закоханих зберіться з подругами і запропонуйте їм вибрати собі печиво. Кому дістанеться:

З монеткою — чоловік буде впливовий і багатий

З горішками — чоловік буде працьовитий і запасливий

З перцем — чоловік буде веселий і розумний

З цукром — чоловік зробить життя солодким

Із сіллю — чоловік буде в шлюбі надовго

Ворожіння з телефоном

Щоб поворожити на телефоні, зверніть увагу на те, хто вам першим зателефонує цього дня. Якщо це буде чоловік, то незабаром вам хтось зізнається у своїх почуттях, а якщо жінка — то чекати доведеться, щонайменше, ще рік.

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