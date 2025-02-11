День святого Валентина 2025 — найкращі ворожіння на судженого на 14 лютого

Ворожіння на День закоханих 2025 — як дізнатися ім'я судженого
Кожна дівчина мріє зустріти того самого "принца на білому коні", але у сучасному світі дедалі важче стає знайти справжнього чоловіка, однак можна дізнатися про нього шляхом ворожіння. Ми розповідаємо, як правильно ворожити на свого судженого у День святого Валентина.
Новини.LIVE розповідає, як це робити.
Як можна дізнатися про свого судженого у День закоханих
Якщо ви молода дівчина, яка хоче знайти свого коханого, можете провести один цікавий експеримент у День святого Валентина. Для цього вам просто потрібно підняти голову догори і подивитися. Якщо ви побачите:
- Цілі зграї птахів — чекайте на багато залицяльників
- Горобців — чекайте на працьовитого, хоч і небагатого коханого
- Синичку — чекайте на легковажного, але доброго чоловіка
- Сороку — чекайте на щедрого, але водночас балакучого і легковажного чоловіка
- Ворону — чекайте на впливового чоловіка, який буде набагато старшим, норовливим і жорстким
- Орла, який ширяє понад хмари — чекайте на красивого чоловіка, але такого, що любить "ходити наліво"
- Снігура — ваш суджений вже поруч і готовий сказати найважливіші слова
- Голубів — чекайте на заможного коханого
Як можна поворожити на судженого у День святого Валентина
Ворожіння з печивом
Щоб поворожити у День закоханих, спечіть будь-яке печиво, але обов’язково у вигляді сердечок. Перед випіканням в деяке печиво всуньте монетки, якісь посипте подрібненими горіхами, якісь — сіллю, якісь — цукром, а якісь — перцем. Коли печиво спечеться, помістіть його у непрозорий мішечок.
У День закоханих зберіться з подругами і запропонуйте їм вибрати собі печиво. Кому дістанеться:
- З монеткою — чоловік буде впливовий і багатий
- З горішками — чоловік буде працьовитий і запасливий
- З перцем — чоловік буде веселий і розумний
- З цукром — чоловік зробить життя солодким
- Із сіллю — чоловік буде в шлюбі надовго
Ворожіння з телефоном
Щоб поворожити на телефоні, зверніть увагу на те, хто вам першим зателефонує цього дня. Якщо це буде чоловік, то незабаром вам хтось зізнається у своїх почуттях, а якщо жінка — то чекати доведеться, щонайменше, ще рік.
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