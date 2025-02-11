Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Свята arrow Ворожіння на День закоханих 2025 — як дізнатися ім'я судженого arrow

Ворожіння на День закоханих 2025 — як дізнатися ім'я судженого

11 лютого 2025 20:07
Світлана Конюшенко - Редактор
День святого Валентина 2025 — найкращі ворожіння на судженого на 14 лютого
Ворожіння дівчат і закохана пара. Фото: колаж Новини.LIVE
Світлана Конюшенко - Редактор

Кожна дівчина мріє зустріти того самого "принца на білому коні", але у сучасному світі дедалі важче стає знайти справжнього чоловіка, однак можна дізнатися про нього шляхом ворожіння. Ми розповідаємо, як правильно ворожити на свого судженого у День святого Валентина.

Новини.LIVE розповідає, як це робити.

Читайте також:

Як можна дізнатися про свого судженого у День закоханих

Якщо ви молода дівчина, яка хоче знайти свого коханого, можете провести один цікавий експеримент у День святого Валентина. Для цього вам просто потрібно підняти голову догори і подивитися. Якщо ви побачите:

  • Цілі зграї птахів — чекайте на багато залицяльників
  • Горобців — чекайте на працьовитого, хоч і небагатого коханого
  • Синичку — чекайте на легковажного, але доброго чоловіка
  • Сороку — чекайте на щедрого, але водночас балакучого і легковажного чоловіка
  • Ворону — чекайте на впливового чоловіка, який буде набагато старшим, норовливим і жорстким
  • Орла, який ширяє понад хмари — чекайте на красивого чоловіка, але такого, що любить "ходити наліво"
  • Снігура — ваш суджений вже поруч і готовий сказати найважливіші слова
  • Голубів — чекайте на заможного коханого
Пара
Молода закохана пара з іграшкою у формі сердечка. Фото: Freepik

Як можна поворожити на судженого у День святого Валентина

Ворожіння з печивом

Щоб поворожити у День закоханих, спечіть будь-яке печиво, але обов’язково у вигляді сердечок. Перед випіканням в деяке печиво всуньте монетки, якісь посипте подрібненими горіхами, якісь — сіллю, якісь — цукром, а якісь — перцем. Коли печиво спечеться, помістіть його у непрозорий мішечок.

У День закоханих зберіться з подругами і запропонуйте їм вибрати собі печиво. Кому дістанеться:

  • З монеткою — чоловік буде впливовий і багатий
  • З горішками — чоловік буде працьовитий і запасливий
  • З перцем — чоловік буде веселий і розумний
  • З цукром — чоловік зробить життя солодким
  • Із сіллю — чоловік буде в шлюбі надовго

Ворожіння з телефоном

Щоб поворожити на телефоні, зверніть увагу на те, хто вам першим зателефонує цього дня. Якщо це буде чоловік, то незабаром вам хтось зізнається у своїх почуттях, а якщо жінка — то чекати доведеться, щонайменше, ще рік.

Нагадаємо, ми писали про те, що можна подарувати хлопцю у День святого Валентина. 

Раніше ми розповідали про те, як можна романтично зустріти День святого Валентина з коханою людиною вдома. 

Також ми повідомляли про те, що можна красивого одягнути у День закоханих.

свята поради День закоханих День Святого Валентина 14 лютого ворожіння
Реклама
Реклама
Реклама