Розкішні образи до Дня закоханих — безпрограшні варіанти

Дівчина в романтичному образі. Фото: Freepik

До найромантичнішого свята року залишилось зовсім трохи часу. День святого Валентина — чудовий привід потішити себе новим образом, незалежно від того, плануєте романтичне побачення чи просто хочете створити святковий настрій. Яскраві кольори, елегантні силуети або легкі натяки на жіночність — кожен може обрати те, що йому до душі.

Новини.LIVE розповість, які образи зроблять цей день особливим.

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Червона сукня — класика святкового образу

Якщо говорити про кольори, які найкраще передають атмосферу Дня закоханих, то всі відтінки червоного — від ніжної троянди до насиченого бордо — точно в топі. Червона сукня — це не просто одяг, а прояв впевненості та пристрасті. Вона може бути легкою та грайливою або ж елегантною та розкішною.

Червона сукня. Фото з Instagram

Елегантний костюм — для тих, хто цінує стиль і комфорт

Якщо сукні — це не ваша історія, зверніть увагу на костюми зі штанами. Вони мають не менш ефектний вигляд та можуть мати абсолютно різний характер: ніжні моделі з драпіруванням і квітковими деталями, класичні костюми у стилі мінімалізму або ж варіанти з нестандартним кроєм, що підкреслюють фігуру. Чорний атласний костюм або світлий ансамбль у стилі "тихої розкоші" ідеально підійдуть для цього вечора.

Жіночий костюм. Фото з Instagram

Маленька чорна сукня — позачасова класика

Якщо сумніваєтесь, що вдягнути, маленька чорна сукня завжди буде безпрограшним варіантом. Вона залишається символом елегантності вже десятиліттями. Це може бути класична приталена модель, шкіряне плаття з розрізами або сукня з оригінальним вирізом, що додає образу нотку загадковості.

Чорна сукня. Фото з Instagram

День святого Валентина — чудова нагода спробувати щось нове у стилі, створити особливий настрій та відчути себе впевнено. Головне — обирати те, що приносить радість і комфорт, адже справжня краса — це гармонія внутрішнього стану та зовнішнього вигляду.

Раніше ми писали про те, який макіяж зробити на День закоханих.

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