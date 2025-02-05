Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мода arrow Що одягнути на День закоханих — 3 ефектні образи arrow

Що одягнути на День закоханих — 3 ефектні образи

5 лютого 2025 18:12
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
Розкішні образи до Дня закоханих — безпрограшні варіанти
Дівчина в романтичному образі. Фото: Freepik
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

До найромантичнішого свята року залишилось зовсім трохи часу. День святого Валентина — чудовий привід потішити себе новим образом, незалежно від того, плануєте романтичне побачення чи просто хочете створити святковий настрій. Яскраві кольори, елегантні силуети або легкі натяки на жіночність — кожен може обрати те, що йому до душі.

Новини.LIVE розповість, які образи зроблять цей день особливим.

Читайте також:

Стильні ідеї для Дня святого Валентина

Червона сукня — класика святкового образу

Якщо говорити про кольори, які найкраще передають атмосферу Дня закоханих, то всі відтінки червоного — від ніжної троянди до насиченого бордо — точно в топі. Червона сукня — це не просто одяг, а прояв впевненості та пристрасті. Вона може бути легкою та грайливою або ж елегантною та розкішною.

Червона сукня зачарує усіх
Червона сукня. Фото з Instagram

Елегантний костюм — для тих, хто цінує стиль і комфорт

Якщо сукні — це не ваша історія, зверніть увагу на костюми зі штанами. Вони мають не менш ефектний вигляд та можуть мати абсолютно різний характер: ніжні моделі з драпіруванням і квітковими деталями, класичні костюми у стилі мінімалізму або ж варіанти з нестандартним кроєм, що підкреслюють фігуру. Чорний атласний костюм або світлий ансамбль у стилі "тихої розкоші" ідеально підійдуть для цього вечора.

Елегантний костюм теж підійде для святкового вечора
Жіночий костюм. Фото з Instagram

Маленька чорна сукня позачасова класика

Якщо сумніваєтесь, що вдягнути, маленька чорна сукня завжди буде безпрограшним варіантом. Вона залишається символом елегантності вже десятиліттями. Це може бути класична приталена модель, шкіряне плаття з розрізами або сукня з оригінальним вирізом, що додає образу нотку загадковості.

Стильна чорна сукня має бути в гардеробі кожної
Чорна сукня. Фото з Instagram

День святого Валентина — чудова нагода спробувати щось нове у стилі, створити особливий настрій та відчути себе впевнено. Головне — обирати те, що приносить радість і комфорт, адже справжня краса — це гармонія внутрішнього стану та зовнішнього вигляду.

Раніше ми писали про те, який макіяж зробити на День закоханих.

Також ми повідомляли, в якому стилі манікюр варто зробити на свято.

мода тренди День Святого Валентина образ стиль
Реклама
Реклама
Реклама