День святого Валентина 2025 — самые лучшие гадания на суженого на 14 февраля

Гадание на День влюбленных 2025 — как узнать имя суженого
Каждая девушка мечтает встретить того самого "принца на белом коне", но в современном мире все труднее становится найти настоящего мужчину, однако, можно узнать о нем путем гадания. Мы рассказываем, как правильно гадать на своего суженого в День святого Валентина.
Новини.LIVE рассказывает, как это делать.
Как можно узнать о своем суженом в День влюбленных
Если вы — молодая девушка, которая хочет найти своего возлюбленного, можете провести один интересный эксперимент в День святого Валентина. Для этого вам просто нужно поднять голову вверх и посмотреть над собой. Если вы увидите:
- Целые стаи птиц — ждите много ухажеров
- Воробьев — ждите трудолюбивого, хоть и небогатого возлюбленного
- Синичку — ждите легкомысленного, но доброго человека
- Сороку — ждите щедрого, но, в то же время, болтливого и легкомысленного мужчину
- Ворону — ждите влиятельного мужчину, который будет намного старше, своенравным и жестким
- Орла, который парит над облаками — ждите красивого мужчину, но любящего "ходить налево"
- Снегиря — ваш суженый уже рядом и готов сказать самые важные слова
- Голубей — ждите состоятельного возлюбленного
Как можно погадать на суженого в День святого Валентина
Гадание с печеньем
Чтобы погадать в День влюбленных, испеките любое печенье, но обязательно в виде сердечек. Перед выпеканием в некоторое печенье всуньте монетки, какие-то посыпьте измельченными орехами, какие-то — солью, какие-то — сахаром, а какие-то — перцем. Когда печенье испечется, поместите его в непрозрачный мешочек.
В День влюбленных соберитесь с подругами и предложите им выбрать себе печенье. Кому достанется:
- С монеткой — муж будет влиятельный и богатый
- С орешками — муж будет трудолюбивый и запасливый
- С перцем — муж будет веселый и умный
- С сахаром — муж сделает жизнь сладкой
- С солью — муж будет в браке надолго
Гадание с телефоном
Чтобы погадать на телефоне, обратите внимание на то, кто вам первым позвонит в этот день. Если это будет мужчина, то вскоре вам кто-то признается в своих чувствах, а если женщина — то ждать придется, как минимум, еще год.
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