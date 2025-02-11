День святого Валентина 2025 — самые лучшие гадания на суженого на 14 февраля

Гадание девушек и влюбленная пара. Фото: коллаж Новини.LIVE

Каждая девушка мечтает встретить того самого "принца на белом коне", но в современном мире все труднее становится найти настоящего мужчину, однако, можно узнать о нем путем гадания. Мы рассказываем, как правильно гадать на своего суженого в День святого Валентина.

Новини.LIVE рассказывает, как это делать.

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Если вы — молодая девушка, которая хочет найти своего возлюбленного, можете провести один интересный эксперимент в День святого Валентина. Для этого вам просто нужно поднять голову вверх и посмотреть над собой. Если вы увидите:

Целые стаи птиц — ждите много ухажеров

Воробьев — ждите трудолюбивого, хоть и небогатого возлюбленного

Синичку — ждите легкомысленного, но доброго человека

Сороку — ждите щедрого, но, в то же время, болтливого и легкомысленного мужчину

Ворону — ждите влиятельного мужчину, который будет намного старше, своенравным и жестким

Орла, который парит над облаками — ждите красивого мужчину, но любящего "ходить налево"

Снегиря — ваш суженый уже рядом и готов сказать самые важные слова

Голубей — ждите состоятельного возлюбленного

Молодая влюбленная пара с игрушкой в форме сердечка. Фото: Freepik

Как можно погадать на суженого в День святого Валентина

Гадание с печеньем

Чтобы погадать в День влюбленных, испеките любое печенье, но обязательно в виде сердечек. Перед выпеканием в некоторое печенье всуньте монетки, какие-то посыпьте измельченными орехами, какие-то — солью, какие-то — сахаром, а какие-то — перцем. Когда печенье испечется, поместите его в непрозрачный мешочек.

В День влюбленных соберитесь с подругами и предложите им выбрать себе печенье. Кому достанется:

С монеткой — муж будет влиятельный и богатый

С орешками — муж будет трудолюбивый и запасливый

С перцем — муж будет веселый и умный

С сахаром — муж сделает жизнь сладкой

С солью — муж будет в браке надолго

Гадание с телефоном

Чтобы погадать на телефоне, обратите внимание на то, кто вам первым позвонит в этот день. Если это будет мужчина, то вскоре вам кто-то признается в своих чувствах, а если женщина — то ждать придется, как минимум, еще год.

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