День святого Валентина 2025 — що подарувати хлопцю на 14 лютого

Пара обмінюється подарунками на свято. Фото: freepik.com

День святого Валентина — чудова нагода висловити свої почуття та потішити свого коханого особливим подарунком на свято. Хочеться, щоб він був не тільки приємним сюрпризом, а й залишив теплі спогади надовго. Та буває важко підібрати той самий ідеальний презент.

Щоб допомогти вам із цим нелегким вибором, ми зібрали оригінальні та креативні ідеї подарунків для хлопця на 14 лютого 2025 року.

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Ідеї подарунків для хлопця на День закоханих

1. Враження замість речей

Якщо ваш хлопець любить яскраві емоції, найкращим подарунком буде незабутнє враження. До прикладу:

перегони у картинг-центрі;

квест-кімната на двох;

майстер-клас — подумайте про те, що може сподобатися вашій другій половинці, можливо це урок гри на барабані, гончарство, барменське мистецтво тощо;

сертифікат на спільний спа-відпочинок.

Дівчина дарує подарунок хлопцю. Фото: freepik.com

2. Гаджети та технології

Сьогодні є безліч цікавих технологічних подарунків:

розумний годинник;

фітнес-браслет для активного способу життя;

бездротові навушники;

портативна колонка;

геймпад або аксесуари для геймерів;

підписка на стрімінговий сервіс.

3. Практичні подарунки

Якщо ваш обранець цінує корисні речі, зверніть увагу на:

якісний парфум, який підкреслить його характер;

термочашка;

портативна кавоварка для любителів кави;

елегантний ремінь;

комплект догляду за бородою — якщо ваш хлопець носить бороду або вуса.

Дівчина дарує подарунок хлопцю. Фото: freepik.com

4. Оригінальні подарунки

Хочете здивувати незвичайним презентом? Ось кілька креативних ідей:

настільна гра для двох;

футболка або світшот із принтом, що має особливе значення — наприклад, з жартом або символікою улюбленого фільму;

3D-лампа;

неонова вивіска як крутий декор для кімнати;

книга.

5. Романтичні подарунки

Якщо хочете підкреслити свої почуття, зверніть увагу на:

капсула з 50 причинами, чому ви його любите;

фотокнига з вашими спільними моментами;

романтична вечеря при свічках;

парний браслет або підвіска;

любовний лист або відеозізнання.

Раніше ми писали, що подарувати дівчині на свято 14 лютого.

Нагадаємо, ми розповідали, що не варто дарувати на День святого Валентина коханій людині.

Також ми ділилися, у яких кольорах зустрічати День закоханих за знаком Зодіаку.