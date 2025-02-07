День святого Валентина 2025 — что подарить парню на 14 февраля

Пара обменивается подарками на праздник. Фото: freepik.com

День святого Валентина — прекрасная возможность выразить свои чувства и порадовать своего любимого особым подарком на праздник. Хочется, чтобы он был не только приятным сюрпризом, но и оставил теплые воспоминания надолго. Но бывает трудно подобрать тот самый идеальный презент.

Чтобы помочь вам с этим нелегким выбором, мы собрали оригинальные и креативные идеи подарков для парня на 14 февраля 2025 года.

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1. Впечатления вместо вещей

Если ваш парень любит яркие эмоции, лучшим подарком будет незабываемое впечатление. К примеру:

гонки в картинг-центре;

квест-комната на двоих;

мастер-класс — подумайте, что может понравиться вашей второй половинке, возможно это урок игры на барабане, гончарство, барменское искусство и тому подобное;

сертификат на совместный спа-отдых.

Девушка дарит подарок парню. Фото: freepik.com

2. Гаджеты и технологии

Сегодня есть множество интересных технологических подарков:

умные часы;

фитнес-браслет для активного образа жизни;

беспроводные наушники;

портативная колонка;

геймпад или аксессуары для геймеров;

подписка на стриминговый сервис.

3. Практичные подарки

Если ваш избранник ценит полезные вещи, обратите внимание на:

качественный парфюм, который подчеркнет его характер;

термочашка;

портативная кофеварка для любителей кофе;

элегантный ремень;

комплект ухода за бородой — если ваш парень носит бороду или усы.

Девушка дарит подарок парню. Фото: freepik.com

4. Оригинальные подарки

Хотите удивить необычным презентом? Вот несколько креативных идей:

настольная игра для двоих;

футболка или свитшот с принтом, имеющим особое значение — например, с шуткой или символикой любимого фильма;

3D-лампа;

неоновая вывеска как крутой декор для комнаты;

книга.

5. Романтические подарки

Если хотите подчеркнуть свои чувства, обратите внимание на:

капсула с 50 причинами, почему вы его любите;

фотокнига с вашими совместными моментами;

романтический ужин при свечах;

парный браслет или подвеска;

любовное письмо или видеопризнание.

Ранее мы писали, что подарить девушке на праздник 14 февраля.

Напомним, мы рассказывали, что не стоит дарить на День святого Валентина любимому человеку.

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