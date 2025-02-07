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Что можно подарить парню на День влюбленных 2025 — лучшие идеи

7 февраля 2025 06:03
Светлана Конюшенко - Редактор
День святого Валентина 2025 — что подарить парню на 14 февраля
Пара обменивается подарками на праздник. Фото: freepik.com
Светлана Конюшенко - Редактор

День святого Валентина — прекрасная возможность выразить свои чувства и порадовать своего любимого особым подарком на праздник. Хочется, чтобы он был не только приятным сюрпризом, но и оставил теплые воспоминания надолго. Но бывает трудно подобрать тот самый идеальный презент.

Чтобы помочь вам с этим нелегким выбором, мы собрали оригинальные и креативные идеи подарков для парня на 14 февраля 2025 года.

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Идеи подарков для парня на День влюбленных

1. Впечатления вместо вещей

Если ваш парень любит яркие эмоции, лучшим подарком будет незабываемое впечатление. К примеру:

  • гонки в картинг-центре;
  • квест-комната на двоих;
  • мастер-класс — подумайте, что может понравиться вашей второй половинке, возможно это урок игры на барабане, гончарство, барменское искусство и тому подобное;
  • сертификат на совместный спа-отдых.

 

Ідеї подарунків для хлопця на День закоханих
Девушка дарит подарок парню. Фото: freepik.com

2. Гаджеты и технологии

Сегодня есть множество интересных технологических подарков:

  • умные часы;
  • фитнес-браслет для активного образа жизни;
  • беспроводные наушники;
  • портативная колонка;
  • геймпад или аксессуары для геймеров;
  • подписка на стриминговый сервис.

3. Практичные подарки

Если ваш избранник ценит полезные вещи, обратите внимание на:

  • качественный парфюм, который подчеркнет его характер;
  • термочашка;
  • портативная кофеварка для любителей кофе;
  • элегантный ремень;
  • комплект ухода за бородой — если ваш парень носит бороду или усы.

 

День святого Валентина 2025 — що подарувати хлопцю на 14 лютого
Девушка дарит подарок парню. Фото: freepik.com

4. Оригинальные подарки

Хотите удивить необычным презентом? Вот несколько креативных идей:

  • настольная игра для двоих;
  • футболка или свитшот с принтом, имеющим особое значение — например, с шуткой или символикой любимого фильма;
  • 3D-лампа;
  • неоновая вывеска как крутой декор для комнаты;
  • книга.

5. Романтические подарки

Если хотите подчеркнуть свои чувства, обратите внимание на:

  • капсула с 50 причинами, почему вы его любите;
  • фотокнига с вашими совместными моментами;
  • романтический ужин при свечах;
  • парный браслет или подвеска;
  • любовное письмо или видеопризнание.

Ранее мы писали, что подарить девушке на праздник 14 февраля.

Напомним, мы рассказывали, что не стоит дарить на День святого Валентина любимому человеку.

Также мы делились, в каких цветах встречать День влюбленных по знаку Зодиака.

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